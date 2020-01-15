«Две недели скрывался»: Беспутин провалил допинг-тест

Российский боксер Александр Беспутин провалил допинг-тест сразу после победы в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

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Бой состоялся 30 ноября в Монако, и 28-летний спортсмен единогласным решением судей одолел своего соотечественника Раджаба Бутаева.

Эта победа стала для Беспутина 14-й на профессиональном ринге — он до сих пор не потерпел ни одного поражения. Однако результаты стандартного допинг-контроля после боя преподнесли неприятный сюрприз — в анализах был обнаружен запрещенный препарат «Лигандрол».

Это вещество позволяет быстрее наращивать внушительную мышечную массу за счет того, что повышает концентрацию свободного тестостерона и увеличивает количество специальных рецепторов в клетках мускулатуры. В описании данного препарата указывается, что по своему воздействию он похож на анаболические стероиды, однако не имеет побочных эффектов.

При этом отмечается, что изначально «Лигандрол» разрабатывался американской компанией Ligand Pharmaceuticals для лечения от атрофии мышц, однако благодаря своим свойствам стал пользоваться спросом и у людей, занимающихся спортом.

WBA уже начала собственное расследование инцидента.

«В настоящий момент мы изучаем возникшую ситуацию. Мы сможем дать комментарий только после того, как будут проведены все процедуры», — приводит ТАСС слова представителя Всемирной боксерской ассоциации.

Информацию о расследовании подтвердил и известный промоутер Эдди Хирн, занимавшийся организацией того самого боя Беспутина, и Карл Моретти, вице-президент компании Top Rank, представляющей интересы боксера.

Сам Александр Беспутин пока не сделал никакого официального заявления. Зато весьма красноречивым оказался его поверженный соперник Бутаев.

«Я не удивлен новостями о провале допинг-теста, никогда не уважал Беспутина ни как человека, ни как спортсмена. Перед нашим поединком моя команда настаивала на тестировании VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг. — «Газета.Ru»), но Александр и его команда долго отказывались.

Когда же я предложил оплатить расходы обеих сторон на эту процедуру, то они неохотно согласились. После этого Беспутин пытался игнорировать запросы VADA о своем местонахождении в течение двух недель. Это позорный поступок и неуважение к боксу. Когда наш поединок завершился, я хотел только одного — реванша. Теперь в равных условиях я еще больше уверен в своей победе», — заявил боксер в комментарии ESPN.

В случае подтверждения допинга у Беспутина, скорее всего, результат его боя с Бутаевым будет аннулирован, что позволит последнему убрать из своего послужного списка единственное поражение — у него снова станет 12 побед в 12-ти поединках. Также Беспутин, вероятно, лишится пояса WBA и получит дисквалификацию.

Впрочем, никаких официальных выводов о вине Александра пока нет, так что все обвинения могут оказаться преждевременными.

Однако нет сомнений, что эта ситуация изрядно попортит нервы спортсмену, который уже вовсю строил планы на будущее.

В апреле 2020 года он должен был провести защиту титула против обязательного претендента — кубинского боксера Йордениса Угаса. Причем этот топовый бой имел все шансы пройти в Красноярске — городе, где Беспутин долгое время жил и где он достиг уровня профессионального спортсмена.

«Ведем переговоры, чтобы бой прошел в России, и предлагаем в качестве места проведения Красноярск. Этим занимаются генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев и представители нашего региона», — говорил председатель наблюдательного совета федерации бокса Красноярского края Виктор Зубарев.

Этот поединок мог стать первым для Беспутина в России — раньше он боксировал исключительно в США и лишь один раз выступил в Европе, после чего и сдал положительный допинг-тест.

Еще до печальных известий команда Александра заявляла, что после защиты титула боксер планирует заняться объединением поясов по версиям разных организаций.

На данный момент титул суперчемпиона мира по версии WBA принадлежит знаменитому Мэнни Пакьяо, американец Эррол Спенс владеет одновременно поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), а титул Всемирной боксерской организации (WBO) закреплен за Терренсом Кроуфордом. В общем, Беспутина могли ожидать весьма интересные поединки.

«Пакьяо? Это большое имя, мне было бы очень интересно с ним встретиться. Насчет реальности встречи с ним… Говорят, что это реально»,

— рассказывал боксер в интервью РИА «Новости».

Однако теперь об этих мечтах Беспутину придется на время забыть.

Кремлев сообщил, что Федерация бокса России рассматривает возможность вскрытия запасной пробы B — вдруг при оценке теста А была допущена ошибка.

«Я узнал о ситуации ночью, сейчас разбираемся, запросили бумаги. Возможно, будем и пробу B вскрывать в какой-либо лаборатории, чтобы там проверили.

Пообщаемся и с самим Беспутиным. Конечно, мы за «чистый» спорт, но не хотелось бы принимать каких-либо преждевременных решений, пока до конца мы не разобрались», — заявил Кремлев.