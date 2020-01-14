Англия под угрозой: Кейн может пропустить Евро

История болезни

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выбыл на длительный срок из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра. Об этом сообщил главный тренер столичной команды Жозе Моуринью на пресс-конференции перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против «Мидлсбро».

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«Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Кейне у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нем каждый раз, то ответ будет одинаковым.

Мы ожидаем, что его не будет в нашем распоряжении до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю»,

— приводит слова Моуринью The Guardian.

Форвард получил травму 1 января во время матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Саутгемптона» (0:1). О серьезности травмы наставник «Тоттенхэма» заявил сразу же после завершения игры, а 9 января стало известно, что футболисту потребуется операция.

О результатах хирургического вмешательства сообщил сам Кейн в Twitter.

«Операция прошла очень хорошо. Курс восстановления начинается с этого дня!» — написал футболист.

Surgery went very well. First day of recovery starts now! #COYS pic.twitter.com/7fCdRY34Xp — Harry Kane (@HKane) January 11, 2020

Первоначально пресс-служба клуба сообщила, что игрок сможет приступить к тренировкам в апреле. Однако теперь прогнозы Моуринью ставят под вопрос участие лидера атаки в нынешнем сезоне.

Нельзя исключать, что известный своей эксцентричностью португалец лишь попытался отвязаться от назойливых журналистов, которые спрашивали о состоянии Кейна со злополучного дня.

Главный тренер лондонского клуба перед матчем 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля» с грустью заявил, что разговоры о нападающем вгоняют его в депрессию.

«Потом журналисты будут говорить, что я выгляжу несчастным. Лучше обсуждать темы, которые меня веселят. Понимаете, мы не можем играть в тот футбол, в который могли бы играть с Кейном в составе. Нет футболиста, способного заменить Кейна», – цитирует Моуринью «Би-би-си».

Поиск замены

Англичанин является ключевым игроком нападения «Тоттенхэма» на протяжении долгого времени. В недавно опубликованном списке лучших бомбардиров АПЛ за последнее десятилетие Кейн занял второе место со 136 голами, уступив лидерство лишь форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (174).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии звездный футболист забил 11 мячей в 20 матчах, еще шесть голов он записал на свой счет в Лиге чемпионов, проведя пять встреч.

В прошлом сезоне игрок также выбыл на длительный срок и заменить его все же удалось. «Тоттенхэм» остался без главной звезды, получившей повреждение связок, в апреле, когда впереди клуб ожидали важнейшие матчи и в первенстве Англии и Лиге чемпионов. Игру в атаке удалось наладить благодаря усилиям Сон Хын Мина и героя ответного полуфинального матча ЛЧ с амстердамским «Аяксом» Лукаса Моуры. Однако успехи команды в еврокубках контрастируют с результатами, показанными в АПЛ. «Тоттенхэм» провали концовку сезона, одержав три победы в 12 матчах.

Сейчас Моуринью пытается решить проблему отсутствия Кейна приобретением атакующего футболиста.

Список потенциальных новичков команды не маленький. По слухам, в клуб может вернуться Фернандо Льоренте, покинувший клуб летом 2019 года. Испанец также внес свой вклад в игру «шпор» без Кейна. Сейчас он выступает за «Наполи». В его активе три гола в 15 матчах.

На примете у лондонцев форвард «Милана» Кшиштоф Пёнтек, за которого «Тоттенхэм» готов отдать защитника Хуана Фойта и полузащитника Виктора Ваньяму. Поляк показал мощный старт после перехода в «россонери», но сейчас он похож на свою бледную копию. С приходом Златана Ибрагимовича нападающий может сесть на скамейку запасных.

Руководство «Тоттенхэма» также рассматривает вариант аренды нападающего мадридского «Атлетико» Тома Лемара, который не может раскрыть себя под руководством Диего Симеоне.

Самым маловероятным кажется трансфер уругвайца Эдинсона Кавани из «Пари Сен-Жермен». Летом 2020 года у футболиста истекает контракт с французским клубом, и, по информации СМИ, он близок к переходу в «Атлетико» на правах свободного агента.

Альтернативы для сборной

Если слова Моуринью станут реальностью, и Кейн действительно выбыл до конца сезона, поломать голову придется и главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту. Впереди у сборной чемпионат Европы 2020 года и форвард играет огромную роль в национальной команде.

При игре с двумя форвардами Кейну удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата мира 2018 года в России, забив шесть мячей. Это помогло сборной дойти до полуфинала турнира впервые с 1990 года.

В квалификации к Евро-2020 капитан национальной команды отлично вписался в схему с тремя нападающими. Кейн — наконечник линии атаки, где по краям с ним играют Маркус Рашфорд и Рахим Стерлинг. В отборе первенства Европы форвард забил 12 мячей, хотя и соперники у Англии были Чехия, Косово, Болгария и Черногория.

В качестве основной альтернативы Кейну в национальной команде можно считать нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама.

22-летний мощный форвард отлично вошел в игру главного тренера «синих» Френка Лэмпарда, который также использует схему с тремя игроками в атаке. В нынешнем сезоне футболист сыграл в 20 матчах Английской премьер-лиги и забил 13 мячей.

В заключительном матче отборочного этапа Евро против команды Косово (7:0) Абрахам заменил Кейна на острие атаки и отметился забитым мячом.

Вторым вариантом для Саутгейта является форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс. Футболист наконец-то раскрылся к 27 годам и выдал фантастическую игру в нынешнем сезоне. 14 голов в АПЛ и вторая строчка в гонке бомбардиров как нельзя лучше говорят об этом. Проблемой может стать отсутствие практики выступления за национальную команду, однако у Саутгейта весной будет время проверить игрока в товарищеских встречах.

Стоит упомянуть и о нападающем «Лестер Сити» Джейми Варди. Да, после чемпионата мира — 2018 он объявил о завершении карьеры в сборной Англии, а наставник «лис» Брэндан Роджерс заявлял, что игрок и не намекал на возможное возвращение.

«Джейми принял свое решение и никогда не давал поводов усомниться в этом. Если честно, я не представляю, что это изменится», — цитирует тренера «Лестера» The Telegraph.

Но нельзя исключать, что личный разговор Варди с Саутгейтом поменяет взгляд футболиста. Хотя эта ситуация больше подходит к другой национальной команде.

Окончательных оценок состояния Кейна еще нет. В среднем футболистам необходимы четыре месяца на восстановление после травмы задней поверхности бедра, однако из-за нехватки данных точные сроки возвращения игрока будут известны позднее. И если сборная Англии еще может рассчитывать на Кейна в матчах Евро или же в состоянии найти ему замену, то «Тоттенхэму», и без того страдающему от травм, отсутствие форварда может помешать вернуться в топ-6 чемпионата Англии.