«Это было ужасно»: теннисистке стало плохо из-за дыма в Австралии

В Австралии уже почти три месяца бушуют лесные пожары. Огонь захватил большие территории на юго-востоке страны в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также несколько регионов южного побережья.

В результате происходящей экологической катастрофы уже погибли 26 человек, включая пятерых спасателей, было уничтожено три тысячи жилых домов и шесть тысяч различных административных и хозяйственных построек, сгорело боле 8,5 млн гектаров леса в которых, по данным ученых, погибло более миллиарда животных.

Данная ситуация уже отразилась и на теннисе. Традиционно именно в Австралии теннисисты играют на старте сезона. В этом году там в разных городах прошел первый командный турнир ATP Cup, а вскоре должен стартовать намеченный на сроки с 20 января по 2 февраля первый турнир «Большого шлема» Australian Open.

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Вернее, на самом деле соревнования на нем уже начались, просто за неделю до основной сетки стартовала квалификация.

В ночь на вторник пришли тревожные известия от метеорологов — ветер, дувший в направлении Мельбурна, принес огромное количество гари и дыма, что заставило официальный Twitter-аккаунт города выступить со следующим заявлением:

«Сегодня качество воздуха в Мельбурне опасно для здоровья из-за лесных пожаров. Агентство по охране окружающей среды советует жителям оставаться в помещениях, не открывать окна и двери и не выпускать домашних животных на улицу».

Во втором по величине мегаполисе Австралии, столице штата Виктория, 14 января были закрыты бассейны и пляжи, строителей попросили не работать на улице, а также отменили скачки.

Качество воздуха при этом оценивалось от «опасного» до «очень нездорового» и варьировалось в течение дня, что дало основания главному медику штата Бретту Саттону назвать его худшим в мире.

Изначально шли разговоры о возможном переносе Открытого чемпионата Австралии, но на запрос профсоюза игроков озвученный его главой Новаком Джоковичем, дирекция соревнования ответила, что в ее распоряжении есть множество крытых кортов города. Кроме того можно закрыть крышу над главным кортами комплекса, где традиционно проводится турнир.

Правда, все это относилось, похоже, только к основной сетке соревнований. А вот спортсмены и спортсменки, игравшие 14 января матчи квалификации, столкнулись с серьезными проблемами.

Изначально во вторник на Australian Open из-за состояния воздуха были отменены все утренние тренировки, а квалификационные игры отложены на час. Дирекция соревнований заявила, что будет руководствоваться оценками метеорологов, а здоровье спортсменов остается ее приоритетом.

Однако, несмотря на незначительность улучшения атмосферы в городе, соревнования все же начались.

Организаторов не смутил и тот факт, что на выставочном турнире в пригороде Мельбурна Койонге утром не был доигран матч между Марией Шараповой и немкой Лаурой Зигемунд.

Немецкая теннисистка выиграла первый сет на тай-брейке, а во втором счет был 5:5, когда арбитр на вышке объявил, что из-за воздуха, мешавшего спортсменкам играть, встреча останавливается и не будет продолжена.

На тот момент матч продолжался два часа и 38 минут, а обе спортсменки уже чувствовали дым при дыхании и кашляли.

Но это все были цветочки по сравнению с событиями, развернувшимися в матчах квалификации AO.

Там врача вызывали и знаменитая канадка Эжени Бушар, и тоже довольно известный австралиец Бернард Томич, а в поединке 28-летней словенки Далилы Якупович с швейцаркой Софи Фогель едва не произошла трагедия.

Лидировавшая в матче Якупович упала ближе к концу второго сета на колени и в итоге смогла покинуть корт только с помощью врача, снявшись с соревнований.

«Было ужасно. Со мной никогда ничего подобного не было, и я очень испугалась. Думала, я сознание потеряю. Поэтому я опустилась на колени – идти уже не могла. У меня никогда не было астмы, — рассказала теннисистка позже журналистам.

— Я считаю, это несправедливо и нездорово для игроков. Я была удивлена, потому что думала, что сегодня нас играть не поставят. Но нам не оставили выбора. Если бы мы отказались идти на корт, нас бы оштрафовали. Возможно, лучше было подождать до завтра, когда условия должны улучшиться. Время еще есть».

Сейчас организаторы турнира подвергаются жесткой критике со стороны игроков и журналистов, правда, впереди в Мельбурне ожидаются дожди, так что состояние атмосферы должно улучшиться. Иначе Australian Open действительно может полностью пройти под крышей.