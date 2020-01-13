Юношеские игры: Синицына и Фролова бьются за золото. LIVE

Вот порядковые номера ключевых спортсменок:
Первая разминка 2. Ева Лотта Киибус (Эстония)
Вторая разминка 9. Екатерина Рябова (Азербайджан)
Третья разминка 11. Алесса Торнаги (Италия) 12. Алина Урушадзе (Грузия) 13. Мана Кавабе (Япония) 14. Анна Фролова (Россия) 15. Ксения Синицына (Россия) 16. Ю Ен (Южная Корея)
Положение после короткой программы: 1. Ю Ен (Южная Корея) – 73,51 2. Ксения Синицына (Россия) – 71,77 3. Анна Фролова (Россия) – 69,07 4. Мана Кавабе (Япония) – 65,84 5. Алина Урушадзе (Грузия) – 63,10 6. Алесса Торнаги (Италия) – 62,19... 9. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 59,30... 14. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 46,63
Начало соревнований запланировано на 16.30 мск.
На юношеских Олимпийских играх девушки соревнуются в произвольной программе в фигурном катании. Вместе с вами за прокатами будет следить Александр Седов.