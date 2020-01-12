Первая смерть: на «Дакаре-2020» погиб мотогонщик

На ралли «Дакар» этого года произошел несчастный случай. Как сообщает пресс-служба соревнования, португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш скончался после травм, полученных в результате аварии во время седьмого этапа марафона. Известно, что спортсмен упал со своего мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту происшествия организаторами в 10.08 по местному времени экстренно был отправлен медицинский вертолет.

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Врачи обнаружили Гонсалвеша уже спустя восемь минут в бессознательном состоянии без сердцебиения и провели реанимационные мероприятия. После этого было принято решение доставить гонщика в больницу, где уже констатировали его смерть.

После шести этапов 40-летний мотоциклист занимал 46-е место в общем зачете. Участие в текущей кампании «Дакара» стало для погибшего 13-м стартом в карьере, а впервые он выступил на многодневке 14 лет назад. Его высшим достижением является второе место по итогам ралли-рейда в 2015 году, четырежды он заканчивал марафон, занимая место в первой десятке.

В 2020 году «Дакар» проводится на территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января. Ранее из ралли выбыл экипаж российского участника Владимира Васильева. Автомобиль полностью сгорел во время третьего этапа, пилот и его штурман Виталий Евтехов не пострадали. По предварительным данным, в машине лопнула трубка высокого давления топливной системы, из-за чего и могло произойти возгорание.

Случай гибели Гонсалвеша во время проведения «Дакара» — не единственный в истории марафона. Португалец стал уже 29-м участником заезда, чью жизнь унес ралли-рейд. С 1979 года, когда состоялся первый старт, погибли более 70-ти человек, в чисто которых вошли спортсмены, журналисты, болельщики и механики.

Например, на «Дакар-2019» экипаж «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова наехал на зрителей. На одном из сложных подъемов находилось большое количество болельщиков, Каргинов попробовал объехать его, однако попытка не увенчалась успехом. Тогда, к счастью, удалось избежать смертей, но нога одного из зрителей попала под заднее колесо грузовика, из-за чего мужчина получил тяжелую травму — перелом бедренной кости.

Чаще всего жертвами становились мотогонщики, реже погибали пилоты внедорожников и грузовиков. Кроме того, еще двое участников «Дакара» стали жертвами военных конфликтов на африканском этапе многодневки.

В последний раз гибель спортсмена была зафиксирована в 2015 году, когда в Аргентине разбился дебютировавший мотогонщик Михал Херник из Польши. Его тело было найдено между населенными пунктами Сан-Хуан и Чилесито в 300 метрах от трассы спасательной бригадой после того, как Херник перестал выходить на связь со своей командой. На 39-летнем спортсмене не было шлема, однако признаков аварии и повреждений мотоцикла организаторы не увидели.

Впоследствии экспертам удалось установить, что причиной смерти поляка стали перегрев и обезвоживание.

А за два года до этого, 11 января 2013-го, погиб другой мотогонщик. На седьмом этапе, на чилийском отрезке 806-го километра, 25-летний французский спортсмен Тома Буржен погиб после сильного удара в лобовом столкновении с автомобилем местной полиции. Обслуживающая ралли бригада медицинской помощи экстренно прибыла на место ДТП, где тут же констатировала смерть Буржена. Мотоциклист шел 68-м в общем зачете.

На этом же этапе произошла другая громкая авария. 9 января, в ходе пятого этапа, недалеко от перуанского города Такна, находящегося в 10 км от границы с Чили, автомобиль Land Rover Defender столкнулся с командой сопровождения одной из гоночных участников и двух местных автомобилей такси.

В результате инцидента погибли двое местных зрителей, а еще семеро граждан разных стран, включая Великобританию, с травмами различной степени тяжести были отправлены в местную клинику.

«Дакар-2012» омрачила смерть аргентинского мотоциклиста Хорхе Мартинеса Боеро. 38-летний гонщик на первом этапе ралли упал с мотоцикла на 55-м километре спецучастка между городами Некочеа и Энергия, получив серьезные травмы. В вертолете врачи предприняли несколько попыток реанимировать спортсмена, однако на борту по пути в больницу города Мар-дель-Плату у него остановилось сердце.