Пострадал Моуринью: «Ливерпуль» стал рекордсменом Европы

В Английской премьер-лиге (АПЛ), что бывает довольно редко, чемпионские расклады стали ясны уже к середине сезона. Лидирующий «Ливерпуль» в 22-м туре на выезде встречался с «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» переживают не лучший момент, а у Жозе Моуринью во главе новой команды пока мало что получается. Скаузеры же не проигрывают в чемпионате с прошлого года.

Помимо прочего, встреча стала повторением прошлогоднего финала Лиги чемпионов, когда «красные» уверенно разобрались с лондонцами и завоевали трофей. В этот раз все произошло по похожему сценарию: гости доминировали большую часть матча, а победу «Ливерпулю» принес гол нападающего Роберто Фирмино на 37-й минуте.

Sunday morning mood = Bobby Firmino pic.twitter.com/jE0paDB8QN — Liverpool FC (@LFC) January 12, 2020

Таким образом, мерсисайдцы набрали 61 очко (из 63-х возможных при 20-ти победах и одной ничьей) и продолжают занимать первое место в турнирной таблице. От ближайшего преследователя — «Лестер Сити» — «Ливерпуль» отделяют 16 баллов, при этом скаузеры имеют одну игру в запасе.

Реклама

Это официально лучший старт для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1.

«Это не кажется чем-то особенным. Мы знаем об этом, и это действительно что-то особенное, но я не чувствую этого. Все окончено, когда тебе вручают трофей, а до этого нужно продолжать бороться. Наше лидерство — это действительно неинтересно. Мне станет интересно в тот момент, когда у нас будет так много очков, что никто не сможет нас догнать», — сказал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп на послематчевой пресс-конференции.

Для Фирмино этот гол стал седьмым в этом сезоне АПЛ. Больше за скаузеров забили только Садио Мане (11) и Мохамед Салах (10).

«Когда после матча я подошел к Роберто и хотел обнять его, он остановил меня и сказал, что сначала надо поговорить. Он сказал: «Я понимаю, что должен был забить больше голов». Это было абсолютно не то, о чем я хотел поговорить! Вероятно, он прав. Он должен был забивать еще при первой возможности. Он суперфутболист. Я говорю это не в первый раз и, надеюсь, не в последний. Его игра действительно впечатляет», — цитирует Клоппа Goal.

Покорились «Ливерпулю» и некоторые другие достижения. Скаузеры забили уже в 30-й игре подряд — с марта прошлого года, став третьей командой, которой удалось преодолеть эту планку. В последний раз «красные» терпели поражение 3 января 2019-го. Лидером по этому показателю остается лондонский «Арсенал», забивавший в 55 встречах кряду, а на втором месте находится «Манчестер Юнайтед» с 36 матчами в активе.

«Это действительно большая победа. «Ливерпуль» делает все, что и должен делать претендент на победу в чемпионате. Не вижу никого, кто сейчас мог бы их остановить. За ними очень приятно следить», — заявил экс-капитан «МЮ» Гари Невилл.

Любопытно и то, что мерсисайдцы не проигрывает в чемпионате уже в течение 38 матчей с учетом прошлогодней кампании. Напомним, что абсолютный рекорд в Англии принадлежит «Арсеналу», который в период с мая 2003 по октябрь 2004 года провел 49 игр и не проиграл ни одной. Если «Ливерпуль» продолжит идти без поражений, то к лету имеет все шансы поставить новый рекорд — до конца сезона скаузерам остается провести 17 матчей.

Всего же за эти 38 встреч, на протяжении которых «Ливерпуль» остается «небитым», команда Клоппа суммарно набрала 104 очка, что тоже является рекордным показателем. «Манчестер Сити» и «Челси» в разные годы за аналогичный срок набрали максимум по 102 балла.

«Лидерство в АПЛ придает нам сил, но возможности для улучшения всегда есть. Сейчас мы находимся в отличном положении, но мы можем сделать так, чтобы все стало еще легче», — приводит слова защитника скаузеров Вирджила ван Дейка «Би-би-си».

Между тем Клопп продолжает заочную борьбу с наставником «Сити» Хосепом Гвардиолы. По итогам декабря немецкий специалист получил премию лучшему тренеру месяца в АПЛ. Для Клоппа это уже четвертая награда в сезоне-2019/20, что стало повторением рекорда Гвардиолы, который столько же раз был номинирован на приз в позапрошлой кампании.

А защитник «красных» Трент Александер-Арнольд» впервые в карьере удостоился приза лучшему игроку месяца в АПЛ, что только в лишний раз подтверждает доминирование его команды в Англии по всем статьям.

Что касается «Тоттенхэма», то лондонцы подошли к матчу с массовыми кадровыми потерями, а не так давно Моуринью лишился на долгое время ключевого нападающего Гарри Кейна из-за травмы. В обороне против «Ливерпуля» появился 20-летний дебютирующий в АПЛ Яфет Танганга, с которым впоследствии в моменте с голом легко разобрался Фирмино. По турнирным раскладам у «шпор» все стало еще хуже — 30 очков и восьмое место.

«Это был матч лучшей команды в мире против команды, которая переживает непростой период, у которой есть травмы в трудный отрезок сезона. Парни были фантастическими, когда пытались изменить ход встречи и создавали проблемы», — резюмировал Моуринью.

В следующем туре «Тоттенхэм» в гостях встретиться с «Уотфордом», однако перед этим проведет переигровку третьего раунда Кубка Англии против «Мидлсбро». «Ливерпуль» 19 января в чемпионате сыграет с «Манчестер Юнайтед».