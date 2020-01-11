Пришли последними: россиянки провалили масс-старт

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.
Что ж, подведем итоги. Ветер сегодня сломал гонку не только нашим спортсменкам, но и практически всем лидерам. Кайса Мякяряйнен сделала что-то невероятное, допустив всего лишь один промах. Заслуженная победа. Нашим спортсменкам и тренерскому штабу остается только делать выводы и, как уже было сказано, менять патроны.
Миронова приходит к финишу 29-й, Куклина — 30-й. Последние.
Рассказывают тренеры сборной России, что вся проблема в ветре. Тут и не поспоришь.
У Мироновой сегодня 10 промахов, у Куклиной — 11. Не смогли совладать с ветром Оберхофа наши девушки.
Первая десятка выглядит следующим образом:
Вирер занимает четвертое место и остается лидером общего зачета.
Экхофф завоевывает серебро, Рейселанд — бронзу.
Победа Кайсы! Мякяряйнен блестяще (с одним промахом) возвращается на золотой пьедестал.
У Куклиной один промах на последнем рубеже.
Вирер практически обеспечила себе четвертое место. Попадет в цветочную церемонию.
А борьба за серебро происходит между Марте Рейселанд и Экхофф. С первым местом все понятно.
Какова же Мякяряйнен! Очень долго боролась с ветром, но чисто отстрелялась. Кривко выбывает с четырьмя промахами.
Мякяряйнен вырвалась-таки в лидеры, Кривко идет в шести секундах. Экхофф 49 секунд проигрывает.
У Куклиной три промаха на первой стойке. У Мироновой — только один. Пристрелялись, хотя это уже не поможет.
Стрельба сегодня — это нечто. Ветер просто сумасшедший, здесь не только у россиянок не получилось.
Три промаха у Экхофф, Кривко и Мякяряйнен — чисто. Фиалкова пять выстрелов смазала.
Возможно, какая-то ошибка произошла сейчас у российских спортсменках. Либо Куклина пробежала на круг меньше, либо Миронова — на круг больше. Или же Светлана так долго стреляла...
Кривко и Паулина Фиалкова в 25 секундах от Экхофф.
По четыре промаха у Мироновой и Куклиной на втором рубеже. Это все.
Экхофф упрочила свое преимущество, 5 из 5 на втором рубеже! У Херрман — два промаха. На второе место выходил белорусская спортсменка Ирина Кривко.
Намерены все же навязать борьбу Доротея Вирер и Кайса Мякяряйнен. Их также подвела стрельба.
Экхофф и Херрман идут рядом с друг другом, далеко оторвались от других девушек на отметке 4,5 км.
По полторы минуты проигрывают Куклина и Миронова. Это, конечно, обескураживает.
На первом рубеже в целом стрельба не удалась многим. Лидировавшая Жулия Симон, например, промазала четыре выстрела.
А в лидеры выходит Тириль Экхофф. Хорошая стрельба у норвежки.
По три промаха у Куклиной и Мироновой! Что за кошмар!
Немка Денизе Херрман — главный конкурент Бреза. Из-за тяжелых погодных условий видно, как трасса начинает разбиваться уже после первого круга.
Тяжелый поворот со скоростным спуском спортсменки преодолели уверенно. В целом гонка проходит в рабочем режиме. Ведет лидирующую группу француженка Жюстин Бреза.
В Оберхофе привычно тяжелые условия — туман, холод и высокая влажность.
Гонка началась!
Гонка запланирована на 14.45 мск, и в ней примут участие две россиянки — Светлана Миронова и Лариса Куклина.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.