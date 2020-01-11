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Пришли последними: россиянки провалили масс-старт

Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе, Куклина — последняя

В Оберхофе в рамках этапа Кубка мира по биатлону женщины бежали масс-старт на 12,5 км. Победу одержала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен. Россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина финишировали последними. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:40

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.

15:40

Что ж, подведем итоги. Ветер сегодня сломал гонку не только нашим спортсменкам, но и практически всем лидерам. Кайса Мякяряйнен сделала что-то невероятное, допустив всего лишь один промах. Заслуженная победа. Нашим спортсменкам и тренерскому штабу остается только делать выводы и, как уже было сказано, менять патроны.

15:35

Миронова приходит к финишу 29-й, Куклина — 30-й. Последние.

15:33

Рассказывают тренеры сборной России, что вся проблема в ветре. Тут и не поспоришь.

15:30

У Мироновой сегодня 10 промахов, у Куклиной — 11. Не смогли совладать с ветром Оберхофа наши девушки.

15:27

Первая десятка выглядит следующим образом:

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15:26

Вирер занимает четвертое место и остается лидером общего зачета.

15:26

Экхофф завоевывает серебро, Рейселанд — бронзу.

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15:25

Победа Кайсы! Мякяряйнен блестяще (с одним промахом) возвращается на золотой пьедестал.

15:23

У Куклиной один промах на последнем рубеже.

15:22

Вирер практически обеспечила себе четвертое место. Попадет в цветочную церемонию.

15:19

А борьба за серебро происходит между Марте Рейселанд и Экхофф. С первым местом все понятно.

15:17

Какова же Мякяряйнен! Очень долго боролась с ветром, но чисто отстрелялась. Кривко выбывает с четырьмя промахами.

15:15

Мякяряйнен вырвалась-таки в лидеры, Кривко идет в шести секундах. Экхофф 49 секунд проигрывает.

15:13

У Куклиной три промаха на первой стойке. У Мироновой — только один. Пристрелялись, хотя это уже не поможет.

15:10

Стрельба сегодня — это нечто. Ветер просто сумасшедший, здесь не только у россиянок не получилось.

15:09

Три промаха у Экхофф, Кривко и Мякяряйнен — чисто. Фиалкова пять выстрелов смазала.

15:08

Возможно, какая-то ошибка произошла сейчас у российских спортсменках. Либо Куклина пробежала на круг меньше, либо Миронова — на круг больше. Или же Светлана так долго стреляла...

15:06

Кривко и Паулина Фиалкова в 25 секундах от Экхофф.

15:04

По четыре промаха у Мироновой и Куклиной на втором рубеже. Это все.

15:03

Экхофф упрочила свое преимущество, 5 из 5 на втором рубеже! У Херрман — два промаха. На второе место выходил белорусская спортсменка Ирина Кривко.

15:01

Намерены все же навязать борьбу Доротея Вирер и Кайса Мякяряйнен. Их также подвела стрельба.

15:00

Экхофф и Херрман идут рядом с друг другом, далеко оторвались от других девушек на отметке 4,5 км.

14:58

По полторы минуты проигрывают Куклина и Миронова. Это, конечно, обескураживает.

14:56

На первом рубеже в целом стрельба не удалась многим. Лидировавшая Жулия Симон, например, промазала четыре выстрела.

14:54

А в лидеры выходит Тириль Экхофф. Хорошая стрельба у норвежки.

14:53

По три промаха у Куклиной и Мироновой! Что за кошмар!

14:51

Немка Денизе Херрман — главный конкурент Бреза. Из-за тяжелых погодных условий видно, как трасса начинает разбиваться уже после первого круга.

14:49

Тяжелый поворот со скоростным спуском спортсменки преодолели уверенно. В целом гонка проходит в рабочем режиме. Ведет лидирующую группу француженка Жюстин Бреза.

14:47

В Оберхофе привычно тяжелые условия — туман, холод и высокая влажность.

14:45

Гонка началась!

14:43

Гонка запланирована на 14.45 мск, и в ней примут участие две россиянки — Светлана Миронова и Лариса Куклина.

14:40

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.