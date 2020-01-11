Пришли последними: россиянки провалили масс-старт

Что ж, подведем итоги. Ветер сегодня сломал гонку не только нашим спортсменкам, но и практически всем лидерам. Кайса Мякяряйнен сделала что-то невероятное, допустив всего лишь один промах. Заслуженная победа. Нашим спортсменкам и тренерскому штабу остается только делать выводы и, как уже было сказано, менять патроны.