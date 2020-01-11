Справиться без Логинова: Россия сражается в эстафете. LIVE

На отметке 7 км Поршнев держится пятым (+44 секунды), стараясь не отпустить группу лидеров слишком далеко. Дале — первый, и он продолжает стремительно отрываться от преследователей. Елетнов — второй (+34,7), Пайффер — третий (+35,9), четвертый — Дестье (+37,4).
Россиянин Поршнев допустил три осечки, но сумел закрыть их при помощи доппатронов — никаких штрафных кругов, к счастью. Теперь Никита идет пятым, проигрывая лидеру 41 секунду.
Француз Дестье с одним промахом ушел на трассу третьим (+33,5), а на четвертое место вырвался немец Арнд Пайффер!
Однако другие биатлонисты тоже много промахиваются (ветер просто сумасшедший), поэтому Дале все равно ушел на трассу лидером. Белорус Елетнов допустил три осечки, но сумел избежать штрафных кругов, так что теперь он второй (+23,5 секунды).
Норвежец Дале в гордом одиночестве подъехал на стрельбу стоя, но допустил четыре промаха и пошел на штрафной круг!
Белорус Елетнов все больше проигрывает норвежцу Дале — между ними уже 33 секунды. Однако и Штвртецкы с Поршневым никак не могут приблизиться к Дале.
Француз Симон Дестье держится пятым (+1 минута) — ему так же удалось показать безупречную стрельбу.
Чех Штвртецкы — третий, он отстрелялся без проблем. Отставание от лидера — 41,8 секунды.
Россиянин Поршнев, к сожалению, допустил один промах и закрыл его только со второй попытки, потратив немало времени. Он ушел на трассу четвертым, но проигрыш лидеру вырос до 55 секунд.
Елетнов и Дале с приличным отрывом подошли на первую стрельбу дежа. Однако норвежец быстро закрыл все мишени, а вот белорус трижды промахнулся. Правда, Елетнову удалось все закрыть доппатронами и избежать штрафного круга, однако теперь он отстает от Дале на 26,3 секуды.
На отметке 2 км отставание Поршнева от лидера чуть-чуть выросло — до 38,7 секунд, однако теперь он третий, поскольку чех Штвртецкы сдал сильнее.
На отметке 0,8 км Дале и Елетнов идут ноздря в ноздрю, третий — Штвртецкы (+34,7 секунд), четвертый — Поршнев (+35,6). Елетнов, кстати, чуть не упал на том роковом повороте, где Виндиг влетел в ограждение. В одном из предыдущих моментов американец Лейф Нордгрен тоже не удержался на ногах — очень коварные подъемы в Оберхофе.
Лидеры передали эстафету! У Норвегии стартовал Йоханнес Дале, у Белоруссии — Роман Елетнов, у Чехии — Якуб Штвртецкы, а у России — молодой Никита Поршнев, которого изначально в заявке не было, но он заменил уставшего Елисеева.
Бочарников на трассе немного сдал и позволил Бьотнегорду немнго обойти себя. В остальном все по-прежнему, чех Крчмарж — третий, Гараничев — четвертый.
А вот немец Кюн на стрельбе допустил три промаха, пошел на штрафные круги и в итоге сейчас идет только шестым с отставанием в минуту.
Фуркад творит что-то невероятное. Он уже пятый! Не допускает промахов и несется на трассе, словно ужас на крыльях ночи.
На трассе Гараничева быстро обошел чех Михал Крчмарж, однако отрыва между ними практически нет, Евгений грамотно держится за соперником.
Гараничев допустил одну осечку, но закрыл ее первым же доппатроном! Россиянин уходит в гонку третьим с отставанием 39,7 секунды. На первом месте белорус Бочарников, на втором — норвежец Бьонтегорд (+14,7).
Бочарников первым подъехал на стрельбу стоя! Кстати, это бывший россиянин, который сменил гражданство и стал выступать за Белоруссию. И Сергей великолепно стреляет — ни одной осечки! Уходит на трассу первым.
Первые слова молодого россиянина Халили после гонки в интервью «Матч ТВ»:
«Сегодня было волнение, потому что это эстафета, где борешься за команду. На моем этапе из суперсоперников был только Жаклен, но это Кубок мира, поэтому действительно слабых здесь мало. Себе поставлю четверку».
Гараничев тем временем уступил свою третью позицию немцу Йоханнесу Кюну. На отметке 4,5 км Кюн отстает от лидера на 18 секунд, а Гараничев — на 24.
Многострадальный итальянец Виндиш зашел на штрафной круг. Совсем не везет Италии сегодня...
У французов, кстати, второй этап бежит Мартен Фуркад, но после провала Жаклена с двумя штрафными кругами ему сложно что-то сделать. На данный момент Фуркад — 14-й, отставание от лидера больше минуты.
Лидером гонки сейчас стал Бочарников, который не допустил промахов. Браво сборной Белоруссии! Норвежец Бьонтегорд дважды промахнулся и потратил время на то, чтобы закрыть мишени доппатронами, поэтому сейчас он второй (+13,4 секунды).
Гараничев великолепно отстрелялся лежа — быстро и надежно! Ни одной осечки. Он уходит на трассу третьим с отставанием в 20 секунд от лидера.
Лидеры — норвежец и белорус — уже подъехали на первую стрельбу — лежа. Остальные подтягиваются.
Гараничев притопил на трассе и поднялся с шестой на пятую строчку, однако отставание от лидеров по секундам все еще достаточно велико — 24 секунды.
Китаец Ян тем временем прорвался на третью позицию! На первой и второй по-прежнему Бьонтегорд и Бочарников.
Ох, какая неудача! Итальянец Виндиш на крутом повороте врезался в ограждение. Люди помогли ему подняться. Много секунд потерял чемпион мира...
На отметке 0,8 км топ-3 остается прежним — Норвегия, Италия и Белоруссия, а вот четвертым неожиданно идет китаец Янь Синюань! Не зря сборную Китая тренировали Бьорндален и Домрачева.
Халили поднажал на последних метрах и передал эстафету шестым! Молодец, парень. Ходом он, кстати, практически не проиграл норвежцу Биркеланду, но один промах сыграл свою роль. Теперь на трассу ушел Евгений Гараничев!
Началась передача эстафеты! Биркеланд первым отправил в гонку своего соотечественника — Эрленда Бьонтегорда. После него итальянец Бормолини передал эстафету Доминику Виндишу, а Смольский — Сергею Бочарникову.
На отметке 7 км Биркеланд держит марку — он все еще первый. Сразу за его спиной бежит Бормолини, а за ним — Смольский! Ай да белорус! Халили все еще на восьмой позиции, но вот отставание по секундам начинаем расти. Подустал россиянин — уже 23 секунды проигрывает лидеру.
Еще одно открытие после второй стрельбы — белорус Антон Смольский. Он ушел на трассу четвертым.
А вот у Франции настоящая катастрофа — Жаклен допустил много промахов и получил два штрафных круга!
Норвежец Биркеланд второй раз подряд показал безупречную стрельбу и, конечно, ушел лидером. Вторым за ним неожиданно стал румын Георге Бута, который так же ни разу не ошибся на обоих огневых рубежах. Третий — итальянец Бормолини.
Россиянин Халили закрыл все пять мишеней с первой попытки! Идеально! Он ушел на трассу восьмым, уступая лидеру только 12,7 секунд!
Биатлонисты подъезжают на вторую стрельбу — стоя!
В лидерах по-прежнему Биркеланд, Тищенко и Сеппала. Следом за ними поспевают Бормолини и Жакен — все бегут в одной группе, разрыв мизерный.
На отметке 4,5 км россиянин Халили сократил свое отставание от лидирующего Биркеланда до 11 секунд (было 16).
На вторую строчку финн Теро Сеппяля, а на третью — украинец Артем Тищенко! Оба отстрелялись безупречно. Француз Жаклен промахнулся один раз, но ушел на трассу восьмым — это не катастрофа.
Предыдущий лидер пелотона — Хорн из Германии — допустил целых три промаха и поймал теперь 40 секунд отставания от нового лидера — норвежца Биркеланда, который показал потрясающую стабильность на стрельбе и не сделал ни одной осечки.
Россиянин Халили допустил один промах, но закрыл его с первого же доппатрона! Уходит на дистанцию 12-м с отставанием в 16 секунд от лидера. Это вполне терпимо.
Первый огневой рубеж — лежа — начался!
Итальянец Томас Бормолини следует по пятам за топ-4, состоящей из Хорна, Жаклена, Биркеланда и Халили. Также неподалеку канадец Жюль Бюрнотт и швед Пеппе Фемлинг.
Первые биатлонисты уже достигли отметки 2 км. Пока что группа лидеров довольно велика — никто не желает отваливаться. Россиянин Халили держится четвертым! Всего 1,4 секунды его отделяют от лидирующего теперь немца Хорна.
У немцев первый этап бежит Филипп Хорн, у норвежцев (лидеров этого эстафетного сезона) — Ларс-Хельге Биркеланд. Они держатся прямо за французом Жакленом.
В эстафете принимают участие сразу 26 команд! Первую отметку в 0,8 км первым преодолевает француз Эмильен Жаклен, молодой россиянин Карим Халили — четвертый с отставанием всего в 3,5 секунд.
Гонка началась!
Состав сборной России — Саид Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.
Лидер сборной России Александр Логинов вынужден пропустить данную эстафету из-за травмы. Старший тренер национальной команды Сергей Белозеров рассказал, что во время спринта спортсмен при перестроении на трассе споткнулся и травмировал локоть, который ранее у него был воспален. По этой причине биатлонист попросил не ставить его на эстафету, чтобы не усугублять проблему с рукой, передает «Матч ТВ».
Старт гонки запланирован на 16.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.