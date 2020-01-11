Справиться без Логинова: Россия сражается в эстафете. LIVE

Лидер сборной России Александр Логинов вынужден пропустить данную эстафету из-за травмы. Старший тренер национальной команды Сергей Белозеров рассказал, что во время спринта спортсмен при перестроении на трассе споткнулся и травмировал локоть, который ранее у него был воспален. По этой причине биатлонист попросил не ставить его на эстафету, чтобы не усугублять проблему с рукой, передает «Матч ТВ».