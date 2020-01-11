Хачанов и Медведев не спасли: Джокович не пустил Россию в финал

На текущем командном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup, который проходит в Австралии, сборная России, представленная двумя лучшими теннисистами страны Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым, без особых проблем дошла до стадии полуфинала, где в итоге наткнулась на одну из лучших команд соревнования — сборную Сербии.

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Медведев и Хачанов еще по ходу группового этапа весьма буднично расправились с итальянцами, американцами и норвежцами, а в четвертьфинале на двоих отдали лишь один гейм в противостоянии с аргентинцами Гидо Пельей и Диего Шварцманом. С последним, к слову, Медведев вступил в конфликт прямо по ходу матча, в результате которого российский теннисист был наказан штрафным баллом. В полуфинале же ситуация обстояла куда спокойнее и миролюбивее, а в противостоянии с сербами иначе быть и не могло.

Сборная Сербии, которую в Австралии представляют Душан Лайович и Новак Джокович, также без проблем прошла групповой этап, а вот в четвертьфинале едва не допустила осечку. Если Лайович легко разобрался в двух сетах с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, то вторая ракетка мира был близок к неожиданному провалу в матче с Денисом Шаповаловым, проиграв первый сет, но затем вытащив второй и третий решающий, да еще и на тай-брейке.

Полуфинал ожидаемо вышел жарким. Особенно в памяти у команд осталось недавнее ноябрьское противостояние на Кубке Дэвиса, когда российские теннисисты при участии все того же Хачанова и Андрея Рублева обыграли в четвертьфинале сербов, представленных Филипом Крайиновичем и как раз Джоковичем. Тогда, напомним, Рублев обыграл Крайиновича, а вот Карен Хачанов же в очной встрече со второй ракеткой мира потерпел поражение, и победитель 1/4 финала определился уже в игре в парном разряде, где россияне оказались удачливее Джоковича и Виктора Троицки.

Исход противостояния на ATP Cup также мог решиться в поединке пар.

В первой полуфинальной встрече Хачанов сразился с Лайовичем, но отдал сербу два сета, хотя и оба теннисиста играли на равных. Так, в первой партии Карен и Душан пять раз разменялись геймами, и на тай-брейке сильнее оказался уже серб, реализовав на нем же первый брейк-пойнт. Во втором сете Хачанов заметно прибавил, заставляя соперника ошибаться, а сам в свою очередь «вывез» несколько геймов за счет подач. Впрочем, добиться хотя бы одного брейка россиянин так и не сумел, равно как и преобразовать игровое преимущество в победный результат: на тай-брейке Лайович вынес Карена в одну калитку.

Поражение Хачанова означало, что судьба выхода сборной России целиком зависит от игры Даниила Медведева, который встретился с Новаком Джоковичем.

В случае победы Медведева россияне могли бы рассчитывать на триумф в парном состязании, ну, а поражение лучшего теннисиста России на данный момент, естественно, вывело бы сербов в финал. Так и произошло.

Первый сет Даниил откровенно провалил. На первых двух геймах теннисисты сделали размен, а затем Джокович стал ловить соперника на ошибках при ударах с хафкорта, реализовав при этом два брейк-пойнта. У Медведева же была возможность на приеме занести себе в актив один брейк, но неудачный удар с форхенда россиянина ее лишил. В итоге 6-1 — первая партия осталась полностью за Джоковичем. Второй сет прошел максимально зеркально первому. Начался он с проигранного Даниилом гейма, по ходу которого он вел 40:0, но затем уже на приеме россиянин реализовал брейк, после чего еще и подачу выиграл. Джокович, допустивший череду ошибок, не сдержал эмоций и едва не сломал ракетку. Собравшись с мыслями, сербу удалось выровнять ситуацию и довести дело до тай-брейка, но в нем сильнее оказался Медведев, дождавшийся двойной ошибки Новака и последующего выигранного сетбола — 7-5.

Двойные ошибки, к слову, стали ключевыми в матче Джоковича с Медведевым. Именно они, по сути, и решили исход встречи.

Третий сет начался равно, теннисисты сделали два размена на своих подачах, но на пятом розыгрыше россиянин подарил противнику брейк-пойнт, а затем на двойной ошибке упустил подачу. После нее Джокович пошел в отрыв и при счете 5:3 в свою пользу даже позволил себе некоторые вольности: на девятом розыгрыше серб вообще не реагировал на подачи Медведева, дав тому выиграть гейм «на ноль».

Все решила последняя подача Новака: после множества розыгрышей, а российский теннисист едва не сравнял счет и не добился нового тай-брейка, Джокович все-таки додавил соперника и выиграл матч, соответственно выведя сборную Сербии в финал.

First to the final, #TeamSerbia!



Djokovic pulls out a hard-fought victory behind sterling tennis 6-1 5-7 6-4 over Medvedev to take the tie 2-0.#ATPCup | #SRBRUS pic.twitter.com/wvaukq6rQl — ATPCup (@ATPCup) January 11, 2020

«Это невероятно. Очень приятно пробиться в финал. Прекрасно чувствовал себя на корте, в хорошем состоянии нахожусь и после матча. Последний розыгрыш с Медведевым выдался сумасшедшим. Последний удар, последний балл. Я получил полное удовольствие от игры. Хочу поблагодарить за помощь и поддержку всех своих братьев, своих тренеров, партнеров по команде. Они поддержали меня в трудный момент, когда у меня был спад. Потому эмоции от сегодняшней победы зашкаливают», — сказал Джокович после матча.

Говоря о своей физической форме, серб отметил, что потратил достаточно сил еще в четвертьфинале турнира. Кроме того, он признался, что по ходу матча против Медведева ему пришлось менять свою тактику на игру.

«Медведев со мной разобрался уже после первого сета, пришлось все менять на ходу, а это тяжело. Даниил — игрок топ-5, у него невероятные результаты, один из лучших в мире, и сегодня он показал почему.

Была большая битва. Не знаю, как я смог отыграться на брейк-пойнте, мне повезло. Это был теннис высочайшего качества», — добавил Джокович.

В финале турнира ATP Cup сборная Сербии встретится с победителем противостояния Австралия — Испания, за которые играют Ник Кирьос и Алекс де Минор, а также Роберто Баутиста-Агут и Рафаэль Надаль соответственно.