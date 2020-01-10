В ужасных условиях Оберхофа: россияне сражаются в спринте. LIVE

Еще один российский биатлонист вступает в борьбу. Никита Поршнев на трассе.
И лежку прошел не без проблем Евгений. Допустил один промах. К тому же очень долго прицеливался Гараничев.
Гараничев неудачно стартовал. На отрезке 2 км идет в четвертом десятке, уступая лидеру 14,3 секунды.
На отметке 4,5 Кюн остается лучшим, но теперь уже имеет запас в 8,9 секунды над Фуркадом. Елисеев же бежит пока лучше Логинова, на 2 секунды опережает Матвей Александра.
Йоханнес Кюн лучший на отрезке 3,3 км. Фуркад — второй, уступает 5,4 секунды немцу. Логинов и Елисеев третий и четвертый соответственно, по 13 секунд проигрывают россияне.
Евгений Гараничев вышел на трассу под 29-м номером.
Елисеев точен в лежке! 2,8 секунд он уступает Фуркаду.
Отличная стрельба и у Фуркада. На пять секунд опережает Мартен Логинова.
Отлично отстрелялся Логинов. Быстро и метко. Без промахов первым сейчас идет Александр, 1,2 секунды выигрывает он у Сергея Бочарникова из Белоруссии.
Фуркад на отметке 2 км теперь лучший. 0,8 секунды он выигрывает у Бьонтегорда и 5,1 секунды — у Логинова.
Елисеев на первой отсечке пока десятый, 4,2 секунды проигрывает Матвей Логинову.
На отметке 2 км Логинов проигрывает Эрленду Бьонтегорду 4 секунды.
Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, ныне выступающий за Южную Корею, стартовал под 19-м номеров сразу после француза Кентена Фийон Майе и немца Йоханнеса Кюна.
Пошли первые биатлонисты на огневом рубеже. У Эдера в лежке ноль промахов.
Логинов показал на отрезке 0,8 км лучшее время — минута и 51,8 секунды.
И сразу же за ним Матвей Елисеев.
Мартен Фуркад вышел на старт под 14-м номером.
На первой отметке в 0,8 км лучший по времени пока что норвежец Дале. Худший - Эдер. Более шести секунд проигрывает.
Украинец Артем Прима стартовал под десятым номером и сразу за ним лучший российский биатлонист современности — Александр Логинов.
Известный «поклонник» России Себастиан Самуэльссон из Швеции вышел на трассу под седьмым стартовым номером.
Сейчас дождя нет, но присутствует туман. За Эдером стартовали Андрей Расторгуев из Латвии, норвежец Йоханнес Дале и еще один австриец Феликс Ляйтнер.
Старт дан! Первым на трассу выходит австриец Симон Эдер.
Погода в Оберхофе чуть менее чем ужасная. Всю ночь шел сильный дождь, из-за этого трасса оказалась разбита. Организаторы были вынуждены внести коррективы и сократили длину круга. Теперь условия таковы: старт — 2,5 км – стрельба (лежка) – 2,5 км – 2,5 км – стрельба (стойка) – 2,5 км — финиш.
В составе сборной России участие в гонке примут: Александр Логинов, бегущий под 11-м стартовым номером, Матвей Елисеев (15-й), Евгений Гараничев (29-й), Никита Поршнев (49-й), Эдуард Латыпов (73-й) и Саид Каримулла Халили (105-й).
Гонка стартует в 16.30 по мск.
В немецком Оберхофе начался первый в 2020 году этап Кубка мира по биатлону. Представляем текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км.