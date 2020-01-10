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В ужасных условиях Оберхофа: россияне сражаются в спринте. LIVE

Биатлон. 5-й этап Кубка мира. Оберхоф. Мужской спринт на 10 км. ОНЛАЙН

В немецком Оберхофе проходит 5-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км.
Трансляция
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16:54

Еще один российский биатлонист вступает в борьбу. Никита Поршнев на трассе.

16:52

И лежку прошел не без проблем Евгений. Допустил один промах. К тому же очень долго прицеливался Гараничев.

16:51

Гараничев неудачно стартовал. На отрезке 2 км идет в четвертом десятке, уступая лидеру 14,3 секунды.

16:49

На отметке 4,5 Кюн остается лучшим, но теперь уже имеет запас в 8,9 секунды над Фуркадом. Елисеев же бежит пока лучше Логинова, на 2 секунды опережает Матвей Александра.

16:47

Йоханнес Кюн лучший на отрезке 3,3 км. Фуркад — второй, уступает 5,4 секунды немцу. Логинов и Елисеев третий и четвертый соответственно, по 13 секунд проигрывают россияне.

16:45

Евгений Гараничев вышел на трассу под 29-м номером.

16:44

Елисеев точен в лежке! 2,8 секунд он уступает Фуркаду.

16:44

Отличная стрельба и у Фуркада. На пять секунд опережает Мартен Логинова.

16:42

Отлично отстрелялся Логинов. Быстро и метко. Без промахов первым сейчас идет Александр, 1,2 секунды выигрывает он у Сергея Бочарникова из Белоруссии.

16:41

Фуркад на отметке 2 км теперь лучший. 0,8 секунды он выигрывает у Бьонтегорда и 5,1 секунды — у Логинова.

16:40

Елисеев на первой отсечке пока десятый, 4,2 секунды проигрывает Матвей Логинову.

16:40

На отметке 2 км Логинов проигрывает Эрленду Бьонтегорду 4 секунды.

16:39

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, ныне выступающий за Южную Корею, стартовал под 19-м номеров сразу после француза Кентена Фийон Майе и немца Йоханнеса Кюна.

16:38

Пошли первые биатлонисты на огневом рубеже. У Эдера в лежке ноль промахов.

16:37

Логинов показал на отрезке 0,8 км лучшее время — минута и 51,8 секунды.

16:37

И сразу же за ним Матвей Елисеев.

16:37

Мартен Фуркад вышел на старт под 14-м номером.

16:36

На первой отметке в 0,8 км лучший по времени пока что норвежец Дале. Худший - Эдер. Более шести секунд проигрывает.

16:35

Украинец Артем Прима стартовал под десятым номером и сразу за ним лучший российский биатлонист современности — Александр Логинов.

16:33

Известный «поклонник» России Себастиан Самуэльссон из Швеции вышел на трассу под седьмым стартовым номером.

16:31

Сейчас дождя нет, но присутствует туман. За Эдером стартовали Андрей Расторгуев из Латвии, норвежец Йоханнес Дале и еще один австриец Феликс Ляйтнер.

16:30

Старт дан! Первым на трассу выходит австриец Симон Эдер.

16:26

Погода в Оберхофе чуть менее чем ужасная. Всю ночь шел сильный дождь, из-за этого трасса оказалась разбита. Организаторы были вынуждены внести коррективы и сократили длину круга. Теперь условия таковы: старт — 2,5 км – стрельба (лежка) – 2,5 км – 2,5 км – стрельба (стойка) – 2,5 км — финиш.

16:25

В составе сборной России участие в гонке примут: Александр Логинов, бегущий под 11-м стартовым номером, Матвей Елисеев (15-й), Евгений Гараничев (29-й), Никита Поршнев (49-й), Эдуард Латыпов (73-й) и Саид Каримулла Халили (105-й).

16:20

Гонка стартует в 16.30 по мск.

16:15

В немецком Оберхофе начался первый в 2020 году этап Кубка мира по биатлону. Представляем текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км.