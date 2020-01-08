Больше €100 млн: как тренеры разоряют Абрамовича

«Челси» под руководством российского бизнесмена Романа Абрамовича стал не только одним из самых титулованных клубов Англии, но и заметно отличается от других топ-команд своей убыточностью. А главной страстью «синих» по-прежнему остается частая смена тренеров.

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После увольнения летом 2018-го итальянец Антонио Конте подал к «Челси» иск о выплате неустойки за досрочное расторжение контракта, отказавшись от внесудебного урегулирования ситуации. Судебные разбирательства длились больше года. На заседании Арбитражной коллегии АПЛ тренер настаивал на компенсации в €23 млн, а в клубе же придерживались позиции, согласно которой Конте нарушал условия трудового контракта, вступая в конфликты с игроками. В частности, был приведен пример, когда испанский нападающий Диего Коста решил сменить клубную прописку из-за проблем с наставником.

«Люди сказали много разных вещей, но время все расставило по местам. Посмотрите, где Конте сейчас. Я покинул «Челси» не лучшим образом, но причиной этому стало его поведение», — цитирует Косту, перешедшего в мадридский «Атлетико», Marca.

«Если бы Конте остался, возможно, мне пришлось бы уйти в другой клуб», — говорил тогдашний защитник «синих» Давид Луис.

«Я бы покинул «Челси», если бы Конте остался в лондонской команде. Абсолютно точно», — согласился бразилец Виллиан.

Были предоставлены сведения и о том, что Конте не использовал для парковки своего автомобиля на базе клуба предназначенное место и систематически опаздывал на пресс-конференции, чем не соблюдал спонсорские соглашения.

Опираясь на эти факты, юридическая служба «Челси» рассчитывала снизить сумму компенсации. В конце концов лондонский клуб обязали выплатить специалисту компенсацию в размере €10 млн. Таким образом, суд не стал удовлетворять требование итальянца выплатить ему дополнительную сумму за причиненный ущерб репутации.

Как сообщает Sky Sports, общая сумма, потраченная «синими» на возмещение гонораров после расставания с тренерским штабом Конте, составила порядка €30 млн. Сумма также включает в себя затраты на судебные издержки.

Напомним, что Конте возглавил «Челси» в апреле 2016 года, подписав трехлетнее соглашение. СМИ стало известно, что зарплата итальянца была в районе €6,5 млн. Позднее его оклад был увеличен, что сделало итальянца самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба.

Поначалу у тренера в стане «синих» складывалось все хорошо: он привел команду к победе в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2016/17, а в следующем году выиграл Кубок Англии. Однако в национальном первенстве «пенсионеры» показывали нестабильные результаты и в итоге финишировали только на пятом месте в турнирной таблице. Из Лиги чемпионов команда и вовсе вылетела уже на стадии первого раунда плей-офф. Боссы «Челси» остались недовольны, к тому моменту уже испытывая разногласия с Конте из-за того, что тренер якобы хотел расстаться с половиной состава. Контракт был расторгнут, а на место Антонио пришел другой итальянец — Маурицио Сарри.

Увольнение Конте существенно повлияло на финансовую отчетность клуба. Так, убыток «синих», рассчитанный с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года, составил около £96,6 млн. Это произошло в том числе и из-за того, что команда не сумела квалифицироваться в Лигу чемпионов. Заработок же достиг отметки в £446,7 млн. В период с 2018 по 2019 год «Челси» инвестировал в укомплектование команды £280,6 млн, а зарплатный лист повысился на £41 млн.

Эксперты подсчитали, что Абрамович за время в «Челси», который купил в 2004 году, потратил на неустойки за расторжения контрактов более €100 млн.

За 16 лет «синие» сменили 16 тренеров. В 2015-м лондонцы во второй раз уволили Жозе Моуринью, потратив €16,5 млн на его досрочную отставку. А восемью годами ранее он получил за свой уход €20 млн. Луиз Фелипе Сколари за свое увольнение удостоился выплаты около €15 млн. Также различные крупные суммы получили Авраам Грант, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Андре Виллаш-Боаш, Роберто Ди Маттео и Конте.

С мая прошлого года 50-летний Конте возглавляет «Интернационале». Под его руководством «нерадзурри» лидируют в чемпионате Италии, опережая туринский «Ювентус» по дополнительным показателям. «Челси» с начала нынешнего сезона тренирует Фрэнк Лэмпард.