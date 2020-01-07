«Самый талантливый футболист страны»: кого покупают клубы РПЛ

Новая метла Слуцкого

Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге пока только раскачивается. Трансферов совершено еще не слишком много, но среди них уже есть громкие, а самым активным игроком на рынке пока является казанский «Рубин».

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Это в общем-то вряд ли удивительно, учитывая приход в команду Леонида Слуцкого, под которого главному футбольному клубу Республики Татарстан необходима определенная перестройка.

Первым приобретением «Рубина» этой зимой стал нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. За воспитанника академии клуба Сергея Галицкого было заплачено, по информации инсайдеров, семь миллионов евро, а сам игрок подписал контракт сроком на 4,5 года.

Вряд ли уход Игнатьева из «Краснодара» можно считать таким уж неожиданным. Еще в начале этого сезона у форварда возникли проблемы с руководством клуба на почве продления контракта.

В итоге футболист все же переподписал соглашение, но осадок у владельца «быков» Сергея Галицкого и его команды менеджеров остался. Кроме того, из-за этого или же по иным причинам сам Игнатьев достаточно часто оставался в запасе и даже вне заявки в важных для команды матчах по ходу первой части нынешнего сезона.

Нападающий наиграл у Мурада Мусаева в чемпионате РПЛ-2019/20 всего 13 матчей, в которых забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей. На его счету также три игры в квалификации Лиги чемпионов и три матча и один забитый в ворота турецкого «Трабзонспора» мяч на групповой стадии Лиги Европы.

«На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной»,

— прокомментировал трансфер Игнатьева Слуцкий.

Кроме того, «Рубин» уже пополнился полузащитником Денисом Макаровым, настрелявшим 11 голов в 20 матчах в текущем сезоне в Олимп-ФНЛ за нижнекамский «Нефтехимик».

А третьим подписанием клуба из Татарстана стал воспитанник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев, младший брат лидера красно-белых Зелимхана Бакаева.

У 20-летнего вингера контракт с красно-белыми истекал летом 2020 года, и договориться о продлении у клуба не получилось. В итоге с наступлением января, когда до окончания действия договора осталось менее полугода, согласно правилам ФИФА, игрок смог вступить в переговоры с любым клубом.

В итоге Бакаев-младший, пару раз эпизодически появлявшийся в составе «Спартака» на последних минутах матчей в этом сезоне, а в основном игравший за вторую команду в Олимп-ФНЛ, перейдет в казанский клуб только летом.

Но здесь Слуцкому, который сам заключил соглашение на пять лет, спешить особенно некуда.

Интересно, что, по данным СМИ, в «Рубине» Солтмурад будет получать 500 тыс. рублей в месяц, что на 200 тыс. превышает его зарплату в «Спартаке».

Путешествия Скопинцева

Игнатьев оказался не единственным российским футболистом, покинувшим в это окно ряды «Краснодара». Покупавшийся как едва ли не главный в перспективе левый защитник России, но так и не заигравший в составе «быков» Дмитрий Скопинцев перешел в московское «Динамо».

За своего воспитанника, заявившего о себе не в родном клубе, а в «Ростове» Валерия Карпина, бело-голубые заплатили €4,4 млн. Сам защитник будет зарабатывать €750 тыс. в год, а еще €300 тыс. сможет получить в виде бонусов, сообщил инсайдер и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера «Динамо» видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в «Динамо», чтобы защищать бело-голубые цвета, — процитировала клубная пресс-служба футболиста. — О работе с Кириллом Александровичем у меня остались самые теплые воспоминания. Он тренировал меня в академии «Динамо» с 13 по 17 лет. Как известно, это самый сложный и ответственный этап подготовки и становления футболиста. Новиков многому научил меня — начиная с тактики и заканчивая психологией победителя.

Промежуточная цель — помочь «Динамо» финишировать в верхней части турнирной таблицы, показывая при этом яркий атакующий футбол и радуя болельщиков. О глобальной цели пока не задумывался, собираюсь двигаться к ней шаг за шагом».

За год в «Краснодаре» Скопинцев провел всего 14 матчей в РПЛ, отметившись в них только двумя голами. Наверняка в «Динамо» практики будет значительно больше.

Обратно в Турцию

Одним из главных ньюсмейкеров этой зимы в российском футболе стал защитник-ветеран Федор Кудряшов. Сначала стало известно о том, что «Сочи», за который он выступал в первой части сезона, расторг с ним контракт.

Впрочем, без клуба опытный левый защитник оставался недолго. Уже в начале года было объявлено о переходе футболиста в турецкий «Антальяспор», который Кудрящов будет спасать от вылета из турецкой Суперлиги.

Интересно, что в весенней части прошлого сезона Федор уже выступал в чемпионате Турции и защищал там цвета «Истанбула», с которым едва не стал чемпионом, но в итоге остался лишь вторым.

«Я знал об интересе «Антальяспора», так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с «Сочи» и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться, — рассказал сам Кудряшов.

— Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче.

Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на чемпионат Европы в составе сборной».

Расторопность «Ахмата»

Достаточно неожиданно в начале года пришла новость и о переходе форварда Владимира Ильина из екатеринбургского «Урала» в грозненский «Ахмат».

Впрочем, удивляться уходу форварда, который был достаточно ярок в последние годы, а в текущем сезоне забил четыре гола в 18 встречах РПЛ, не стоит: у Ильина истекал летом контракт, и если бы «шмели» сейчас не продали игрока, просто потеряли бы его потом бесплатно.

Ну а для «Ахмата» это весьма качественное усиление: 27-летний, уже опытный, но еще вполне молодой нападающий, давно зарекомендовавший себя на уровне Премьер-лиги.