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Начать год с победы: Шарапова бьется с американкой. LIVE

Теннис. Брисбен, 1-й круг. Шарапова — Брэйди. ОНЛАЙН

Россиянка Мария Шарапова проводит первый матч в году на турнире в Брисбене, ее соперница — американка Дженнифер Брэйди. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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14:21

40:30. Еще один брейк-поинт, Шарапова попала в сетку на своей подаче.

14:19

15:15. Двойная ошибка.

14:16

4:1. Забирает гейм Брэйди, Шараповой нужно догонять. Движение и вторая подача у россиянки хороши.

14:15

40:40. Низко и точно. Очень здорово переводить Шарапова. Играет сегодня зрелищно.

14:12

40:30. Долгая перестрелка, но прием у Шараповой не вышел.

14:09

3:1. Вновь не попала по длине Шарапова и американка сделала брейк. Неудачная полоса.

14:08

0:30. Двойная от Шараповой.

14:07

0:15. На хорошей паузе играла Мария, но, к сожалению, попала по длине.

14:04

2:1. Брэйди забирает гейм на своей подаче. Пока обе спортсменки играют очень аккуратно.

14:02

1:1. И тоже под ноль Шарапова забирает свой стартовый гейм.

13:59

0:40. На своей подаче, конечно, Брэйди безукоризненна. Гейм под ноль.

13:56

Да! На сетболе забирает первый сет Шарапова — 6:3. Прибавила в нужный момент.

13:55

40:40. Ровно. С каким же напряжением заставляет смотреть матч Шарапова.

13:51

5:3. Уверенно забрала американка свой гейм под ноль.

13:48

5:2. По длине не попала в корт Брэйди, а Шарапова завершила все отличным прострелом по линии.

13:46

30:30. Неудобно было переводить и поторопилась Шарапова с ударом по линии.

13:44

4:2. И удерживает гейм американка. На подаче точна.

13:42

30:15. Двойная от Марии, к сожалению. Брэйди поймала кураж.

13:39

4:1. Открыла линию Брэйди и дала Шараповой пробить слева, затем отличная подача, неточный прием американки и гейм взят. Хорошая игра от Марии.

13:37

15:15. После долгого розыгрыша Брэйди ошиблась и пробила в коридор.

13:35

3:1. Брэйди на своей подаче забрала один гейм.

13:35

15:40. Шикарный ударом через коридор Шарапова наверняка попадет в хайлайты дня. На задней линии она увереннее.

13:34

0:40. А тут уже начинает Шарапова с неудачного приема.

13:31

3:0. Практически без ошибок играет Шарапова. Все геймы — за ней.

13:30

40:0. Хорошее направление выбрала Шарапова и в самом углу корта заставила ошибиться Брэйди. Разбирает полностью Мария соперницу.

13:28

2:0.С трудом добралась до мяча Шарапова после нестандартного розыгрыша, сделала свечу и брейк. Уверенное начало.

13:26

0:30. Отлично поймала Мария американку на обратном кроссе!

13:24

40:15. Очень чисто начала россиянка, выиграв два мяча, но неожиданно допустила двойную ошибку. Первый гейм за Шараповой.

13:22

Матч начался! Шарапова стартует со своей подачи.

13:15

Появляются теннисистки на разминке. Скоро начинаем.

13:15

Напомним, что Шарапова является 147-й ракетой мира, свой последний матч она провела 19 декабря, в финале турнира в Абу-Даби одолев Айлу Томлянович.

13:10

Шарапова и Брэйди между собой уже встречались ранее. В 2017-м россиянка легко одолела американку со счетом 2:1 на турнире в Стэнфорде.

13:05

К сожалению, не сумела Павлюченкова что-либо противопоставить Квитовой. Чешка одерживает трехсетовую победу — 2:6, 6:1, 6:0.

12:55

Квитова ведет 40:15 в третьем сете, риск Павлюченковой не оправдывается. По сетам — 6:2, 1:6, 0:3 в пользу чешки.

12:45

Немного задерживается начало поединка из-за затянувшегося третьего сета в матче между Анастасией Павлюченковой и Петрой Квитовой. Ориентировочное начало — в 13.00.

12:40

Встреча начнется не ранее 12.45 по московскому времени.

12:35

Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го круга турнира в Брисбене между Марией Шараповой и Дженнифер Брэйди.