Начать год с победы: Шарапова бьется с американкой. LIVE

40:30. Еще один брейк-поинт, Шарапова попала в сетку на своей подаче.
15:15. Двойная ошибка.
4:1. Забирает гейм Брэйди, Шараповой нужно догонять. Движение и вторая подача у россиянки хороши.
40:40. Низко и точно. Очень здорово переводить Шарапова. Играет сегодня зрелищно.
40:30. Долгая перестрелка, но прием у Шараповой не вышел.
3:1. Вновь не попала по длине Шарапова и американка сделала брейк. Неудачная полоса.
0:30. Двойная от Шараповой.
0:15. На хорошей паузе играла Мария, но, к сожалению, попала по длине.
2:1. Брэйди забирает гейм на своей подаче. Пока обе спортсменки играют очень аккуратно.
1:1. И тоже под ноль Шарапова забирает свой стартовый гейм.
0:40. На своей подаче, конечно, Брэйди безукоризненна. Гейм под ноль.
Да! На сетболе забирает первый сет Шарапова — 6:3. Прибавила в нужный момент.
40:40. Ровно. С каким же напряжением заставляет смотреть матч Шарапова.
5:3. Уверенно забрала американка свой гейм под ноль.
5:2. По длине не попала в корт Брэйди, а Шарапова завершила все отличным прострелом по линии.
30:30. Неудобно было переводить и поторопилась Шарапова с ударом по линии.
4:2. И удерживает гейм американка. На подаче точна.
30:15. Двойная от Марии, к сожалению. Брэйди поймала кураж.
4:1. Открыла линию Брэйди и дала Шараповой пробить слева, затем отличная подача, неточный прием американки и гейм взят. Хорошая игра от Марии.
15:15. После долгого розыгрыша Брэйди ошиблась и пробила в коридор.
3:1. Брэйди на своей подаче забрала один гейм.
15:40. Шикарный ударом через коридор Шарапова наверняка попадет в хайлайты дня. На задней линии она увереннее.
0:40. А тут уже начинает Шарапова с неудачного приема.
3:0. Практически без ошибок играет Шарапова. Все геймы — за ней.
40:0. Хорошее направление выбрала Шарапова и в самом углу корта заставила ошибиться Брэйди. Разбирает полностью Мария соперницу.
2:0.С трудом добралась до мяча Шарапова после нестандартного розыгрыша, сделала свечу и брейк. Уверенное начало.
0:30. Отлично поймала Мария американку на обратном кроссе!
40:15. Очень чисто начала россиянка, выиграв два мяча, но неожиданно допустила двойную ошибку. Первый гейм за Шараповой.
Матч начался! Шарапова стартует со своей подачи.
Появляются теннисистки на разминке. Скоро начинаем.
Напомним, что Шарапова является 147-й ракетой мира, свой последний матч она провела 19 декабря, в финале турнира в Абу-Даби одолев Айлу Томлянович.
Шарапова и Брэйди между собой уже встречались ранее. В 2017-м россиянка легко одолела американку со счетом 2:1 на турнире в Стэнфорде.
К сожалению, не сумела Павлюченкова что-либо противопоставить Квитовой. Чешка одерживает трехсетовую победу — 2:6, 6:1, 6:0.
Квитова ведет 40:15 в третьем сете, риск Павлюченковой не оправдывается. По сетам — 6:2, 1:6, 0:3 в пользу чешки.
Немного задерживается начало поединка из-за затянувшегося третьего сета в матче между Анастасией Павлюченковой и Петрой Квитовой. Ориентировочное начало — в 13.00.
Встреча начнется не ранее 12.45 по московскому времени.
Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го круга турнира в Брисбене между Марией Шараповой и Дженнифер Брэйди.