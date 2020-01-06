Последний шанс: Смолов собрался в Испанию

«Смолов станет первым приобретением «Эспаньола» в зимнее трансферное окно», — написал испанский журналист Хавьер Дехаро 6 января в Twitter.

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Также информацию о возможном переходе российского нападающего из «Локомотива» в «Эспаньол» опубликовало издание Diario la Grada.

Правда, спустя несколько часов председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков решительно опроверг данную новость.

«А еще он может уехать в Англию. Смолов нужен нашей команде. Ребята, не читайте газеты по утрам. У нас уже СМИ продали всех и вся... По крайней мере, мне об этом ничего не известно, — рассказал функционер «Спорт-Экспрессу». — У Федора действующий контракт с клубом, он нужен «Локомотиву». При действующих контрактах переходы случаются, только если об этом кто-нибудь знает, кроме испанских СМИ».

Правда, наставник «Локо» Юрий Семин в разговоре с тем же изданием был менее категоричен.

«Я не могу ничего сказать. Просто я не знаю этой ситуации. Не могу комментировать», — отметил опытный специалист.

Что бы сейчас ни говорил Мещеряков, отъезд Смолова в зарубежный клуб видится вполне реальной ситуацией. Сам футболист неоднократно заявлял, что для него выступление в иностранном топ-чемпионате является не просто приоритетом, а мечтой.

Пока Смолов выступал за «Краснодар», несмотря на определенный интерес со стороны европейских команд, уехать из России ему так и не удалось. Сейчас, в 29 лет, уже будучи футболистом «Локомотива», он наверняка ухватится за такую возможность двумя руками.

Положение «Эспаньола» в турнирной таблице не должно в этом плане смущать ни футболиста, ни его поклонников.

Да, вторая команда Барселоны сейчас располагается на последнем, 20-м месте, набрав за первый круг всего 11 баллов и одержав только две победы, что является для нее результатом, близким к катастрофическому.

Другое дело, что положение бело-голубых совсем не безнадежно. От спасительного 17-го места они отстают всего на четыре очка и только что свели к ничьей дерби с завершившей первый круг на первой позиции «Барселоной».

Более того, важно отметить, что состав испанского клуба гораздо сильнее показываемых им результатов, а провал первого круга частично можно списать на распыление сил на два фронта.

Московский ЦСКА сражался с испанцами в группе Лиги Европы и вылетел, в то время как каталонский клуб пошел дальше и теперь в феврале сразится с английским «Вулверхэмптоном» в 1/16 финала турнира. Да, вряд ли будет там фаворитом, но российских команд в евровесне, например, нет вообще.

Для Смолова переезд в Испанию — возможность заявить о себе на международном уровне. Наш нападающий вообще ничего не теряет.

На Пиренеях отлично помнят его великолепный дубль в ворота Давида де Хеа в товарищеском матче сборных стран (3:3), и «Эспаньол» наверняка видит в нем человека, который может потащить команду к спасению в Примере.

Если Смолов проявит себя, а «Эспаньол» спасется, то он останется в одном из сильнейших чемпионатов Европы (если не самом сильном) или даже сможет найти себе более серьезный клуб.

Если спастись не удастся, то, опять же, Федор может перебраться в другую иностранную (не обязательно испанскую — интерес к нему всегда был в Английской премьер-лиге) команду или же вернуться на родину. Уж в России-то нападающий сборной страны всегда сможет найти себе клуб.

На самом деле трансфер для Смолова важен и еще по одной причине. В «Краснодаре» он был главным нападающим страны и дважды подряд выигрывал титул лучшего бомбардира Российской премьер-лиги, а еще один раз был лучшим среди соотечественников, уступив только Квинси Промесу из московского «Спартака».

В «Локомотиве» форвард вряд ли стал хуже, но результативность его упала очень серьезно. Отчасти дело, конечно, в травмах, проблемы с которыми он заимел, перейдя к красно-зеленым, но вопрос еще и в том, как его используют.

Игра «быков» была заточена под Смолова, а при Игоре Шалимове он к тому же действовал строго напротив створа ворот, что положительно сказывалось на его результативности.

В «Локо» Федор куда больше играет в подыгрыше, гораздо реже оказывается на острие и вообще не является первой скрипкой. Неудивительно, что за полтора сезона в 36 матчах РПЛ на его счету всего 9 голов и 5 результативных передач за «Локомотив».

Сейчас ситуация такова, что шанс уехать в «Эспаньол» может оказаться для почти 30-летнего игрока последним в карьере на отъезд. Наверняка он сам постарается им воспользоваться, и вряд ли «Локо» будет так уж упорствовать, имея возможность неплохо заработать, пока игрок еще в цене.