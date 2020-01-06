«Это был наш финал»: как Россия отдала золото Канаде

С позиции силы

Молодежный чемпионат мира по хоккею в этом году начался с неожиданного провала в стартовом матче против, будем честны, достаточно средних хозяев турнира чехов (3:4), продолжился феерическим разгромом Канады (6:0) и поражением от США на следующий день (1:3), после чего российской команде пришлось обязательно обыгрывать Германию для выхода из группы.

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Это был необычный турнир, и это была совсем не обычная молодежка. Мы привыкли, что молодежные чемпионаты мира проходят в основном в Северной Америке (восемь из последних двенадцати), а команда Валерия Брагина там в основном терпит и бьется с превосходящими в классе соперниками за счет характера, тренерских решений и веры в успех.

Недаром же главный тренер нашей молодежки заслужил уважительное прозвище Валерий Камбэкович.

В этот раз с характером у команды все было в порядке, сам Брагин работал также продуктивно и четко, но и сама сборная была на удивление сильной.

Российская молодежка этого созыва поразила именно тем, что переигрывала соперников. «Красная машинка» никому не уступала в равных составах, выигрывала единоборства и даже смогла по ходу решающих матчей прибавить в одном из главных проблемных компонентов: действиях на вбрасываниях.

Чехию подопечные Брагина моментами просто разрывали, но там все сразу пошло не так, а еще сказались давление, эмоции и сумбур стартовой встречи, канадцы затем были вынесены вперед ногами, с США в абсолютно равном противостоянии все решили небольшие детали, одной из которых были лишние сутки у соперника на восстановление.

Германия, с которой у всех были проблемы, командой Брагина была разобрана на запчасти (6:1), а в четвертьфинале российская молодежка достаточно легко расправилась с обыгравшей финнов Швейцарией (3:1).

Полуфинальный матч с Швецией окончательно убедил в мощи этого созыва молодежной сборной страны.

«Тре крунур» были единственной командой турнира, которая выиграла все матчи. Шведы считались абсолютно лучшей командой МЧМ по умению контролировать шайбу с сумасшедшей спецбригадой большинства.

Команда Брагина абсолютно не стушевалась, даже пропустив от скандинавов дурацкий гол на 16-й секунде, и была лучше на протяжении всей встречи, выиграв львиную долю единоборств и замучив соперника прессингом.

Даже в игре на точке наша команда, вчистую проигравшая первый период в этом компоненте, смогла добавить по ходу встречи.

Да, сам матч прошел в плотной борьбе и завершился только в овертайме, но, во-первых, виной тому главный бич российской команды — удаления, — а во-вторых, команда Брагина все-таки выиграла.

Драматичный финал

Финал с Канадой, конечно, заслуживает отдельного внимания. Проиграть его вдвойне горько, потому что это, безусловно, была наша игра.

На таких турнирах считается особенно сложным дважды обыграть одного и того же, примерно равного тебе соперника, но подопечные Брагина показали, что их это особо не касается.

Российская молодежка снова была лучше канадских сверстников, фактически развенчав статус Алексиса Лафренье как очередного «некствана» из страны кленового листа. Лучший игрок юниорской лиги Квебека потерялся на льду, как и большинство его партнеров.

Сумей подопечные Брагина в финале отыграть в большинстве с тем же уровнем эффективности, что и в предыдущих трех встречах (против Германии, Швейцарии и Швеции), у команды Дэйла Хантера к третьему периоду не осталось бы шансов.

Но и так все было в руках российской молодежки, когда Максим Соркин в середине заключительного игрового отрезка забросил третью шайбу, создав нашей команде задел в два гола.

Это было очень солидное преимущество, и тем обиднее от того, как оно растаяло. Сначала за Канаду почти сразу после шайбы Соркина сыграл двойной рикошет от ног, в результате чего шайба залетела в сетку наших ворот.

Ну а затем подвело очередное удаление — Максим Воронков перестарался в борьбе, и капитан соперников Баррет Хэйтон не оставил шансов Амиру Мифтахову броском в девятку.

При равном счете все занервничали, и канадцы забросили благодаря серии рикошетов, неловким движениям наших защитников и вратаря и скорости и нацеленности Айкила Томаса четвертую шайбу.

Но она не должна была стать победной ни по духу турнира, ни по развитию событий на льду. За 2,5 минуты до конца мы получили большинство, а затем перенервничавший Эйден Дудас выбросил шайбу за пределы площадки.

Лайнсмен сразу же показал еще две минуты, и понятно, что в формате «шесть на три» ответной шайбы России канадцам было бы избежать практически невозможно (на таком уровне это почти всегда приговор), но диск, на беду сборной Брагина, угодил в прикрепленную на стекло, огораживающее арену, камеру телеканала TSN, а арбитры зацепились за пункт правил Международной хоккейной федерации, посчитав, что это не удаление.

«В правилах ИИХФ есть пункт, согласно которому удаления нет, если шайба задела какой-либо объект над ледовой площадкой. Возможно, судьи применили его в этом случае. Но я думаю, что Канаде в этом моменте очень, очень, очень повезло. Здесь должно было быть удаление», — написал в Twitter один из самых авторитетных канадских журналистов Боб Маккензи.

В итоге вместо большинства «шесть на три» наши хоккеисты, перегорев, получили сами два идиотских в своей нелепости, учитывая момент, удаления и матч уже наша молодежка заканчивала «три на пять» без шансов на спасение.

Канадцы в сети вовсю вешают на пресловутую камеру золотую медаль и плодят мемы, а мы вновь остались без золота молодежного чемпионата.

Россия отдала свой матч, что стало следствием собственных ошибок и превратности судьбы, но этой сборной все равно хочется сказать большое спасибо. Кажется, ребята из молодежки-2020 имеют очень хорошие перспективы во взрослом хоккее.

Отданное золото

Рассказывать об этой сборной можно долго, почти бесконечно, но лучше всего послушать тренеров и игроков, которые лучше и точнее опишут эмоции от турнира и его финального матча.

«Здорово играли, но помогли сопернику выиграть. Самое главное, что наш стиль игры, который мы показали на этом чемпионате – это будущее российского хоккея. Мы играли с позиции силы все матчи, поэтому я думаю, мы должны продолжать в этом направлении, — заявил Валерий Брагин, отдельно остановившись на том самом фантомном удалении из-за попадания шайбы в камеру.

– Там какое-то непонятное совещание было. Конечно, там были чистые две минуты. Какую-то камеру придумали. Эмоции захлестывают как обычно. Этот состав очень импульсивный. Все было близко».

«Знаете, сейчас можно наговорить много негативного. Но мне бы хотелось отметить команду, которая играла в правильный хоккей. А все остальное сейчас очень сложно оценивать после таких эмоций. Это финал, и порой он проходит очень нервно, неровно. В плане психологии, — считает работающий в штабе Брагина с этого сезона Игорь Ларионов.

— Вы понимаете, какое напряжение было у ребят. Для них, для этих пацанов, которые с детства мечтали сыграть на такой большой сцене, когда играют две великие державы. Конечно, хотелось бы, чтобы мы забили пару голов в большинстве, а забили один. Броски были, немножко форсировали… Но мы говорим об эмоциях. Ребята еще неопытные, еще сырые. И по игре, и по тому, что мы видели, это дает большой оптимизм на будущее. За этот период времени мы смогли сделать интересную команду».

Хоккеисты нашей команды были еще более категоричны. Каждый из них, вполне закономерно, считает, что сборная упустила победу, которую заслужила.

«Сложно что-то говорить, как-то описать эту игру. По накалу было все то же самое. Мы сами допустили ошибки, за что и поплатились. Обидно. Не то что мы поверили в свою победу. Пропустили неудачные голы. Где-то неправильно сыграли. Где-то везение на их стороне было, — рассказал форвард Василий Подколзин.

— Конечно, при счете 3:1 надо было лучше играть. Удаление за выброс шайбы? Ничего не могу сказать сейчас. Радоваться особо нечему, здесь все максималисты. Никто не будет рад этому второму месту. Для родителей, для семьи это все здорово, но ты как спортсмен, как максималист должен от себя требовать. Просто жалко — очень хорошая команда, хорошие пацаны. Мы как команда играли в хоккей, а не мучились. Поэтому обидно».

«Сейчас тяжело делать выводы. Я был счастлив играть с пацанами. Тренерский штаб слепил команду. Мы были как 23 брата, играли за Россию, но сегодня был канадский день, — цитирует Sport24 атакующего защитника Егора Замулу.

— Мы не хуже играли, доминировали над всеми соперниками… Я не могу сказать, что было не так. У них все залетало. Вы сами видели. Гол от пятки… Тяжело что-то разбирать. Поражение — это наша вина. Уже ничего не изменить».

«Считаю, что мы были достойнее серебра. Мы были лучшей командой на турнире. Это мое мнение. Дурацкие удаления сегодня сломали нам игру. Мы пытались изменить ситуацию, но… Не получилось, — заявил попавший второй год подряд в символическую команду МЧМ защитник Александр Романов. — Напряжения лично у меня особого не было. Мы играли в свой хоккей… За удаления должен отвечать каждый игрок отдельно. Я не знаю, что у кого на уме».

«У меня просто нет слов. Мы бились до конца, но этого не хватило. Удалений было очень много. Мы сами матч отдали, виноваты сами. Даже не знаю, как это произошло. Команда у нас была очень классная, со всеми хорошо общались. Спасибо ребятам и тренерскому штабу за работу и доверие», — подчеркнул отметившийся голом в финале Никита Александров.

Важные слова сказал защищавший в решающем матче ворота нашей сборной голкипер Амир Мифтахов:

«Этот молодежный чемпионат мира — лучшее время в моей жизни. Я очень благодарен всем, кто нас поддерживал».

«Сейчас уже трудно говорить, уже все закончилось. Мы — с серебряными медалями, они — с золотыми. Самое главное — мне приятно было играть с каждым из этих ребят. Это было лучшее время, которое с каждым я провел здесь, — вторит вратарю форвард Егор Соколов. — Для меня было честью выступать за сборную России, и всем болельщикам спасибо за поддержку. Мы отдали все, что могли, каждый выкладывался на сто процентов. Мы прошли через многое вместе, играли против друг друга по всем возрастам.

К каждому могу подойти и с чистой совестью обнять и сказать, что его люблю и что для меня было гордостью играть с ним».

Ну а финальная реплика все равно должна остаться за Брагиным:

«Давно вообще не было у нас такой команды, которая играет с позиции силы. Поэтому я надеюсь, что в будущем мы продолжим так же».