Утерли Клебо нос: как Большунов выиграл «Тур де Ски»

В итальянском Валь-ди-Фьемме состоялся заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Последний соревновательный день ознаменовался триумфом норвежской лыжницы Терезы Йохауг. В масс-старте на 10 км норвежка заняла первое место с весомым отрывом от ближайшей соперницы, которой стала ее соотечественница Хейди Венг, опередив ту на 50,3 секунды. Тройку лидеров гонки замкнула еще одна представительница Норвегии — Ингвильд Флугстад Эстберг, которая оставила позади себя буквально на 2,5 секунды лидера российской сборной Наталью Непряеву.

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Впрочем, четвертое место по итогам масс-старта позволило лучшей отечественной лыжнице последних лет занять итоговую вторую строчку в общем зачете «Тур де Ски».

У Непряевой, которая по ходу всех трех этапов элитной многодневки выиграла одну бронзу, повторила лучший результат россиянок за всю историю «Тур де Ски» и второй год подряд стала серебряным призером соревнований, отстав по итогам турнира от Йохауг на минуту и 11,1 секунды. Победа норвежки же в «Тур де Ски» сенсацией не оказалась.

Самая драма была разыграна в мужском масс-старте, который и закрывал программу всей многодневки. На протяжении всех трех этапов соревнований лидерство переходило от одного лыжника другому. В желтом бибе бежал то Александр Большунов, то опытный Сергей Устюгов, то именитый и молодой норвежец Йоханнес Клебо. Последний накануне выиграл спринтерскую гонку, на самой финишной прямой невероятным рывком обогнав Большунова и Устюгова, оставив россиян без победы. Впрочем, даже после такого обидного поражения все тот же Большунов оставался лидером зачета «Тур де Ски». Для Александра последний масс-старт должен был стать историческим. И он таким стал.

По ходу всего заезда, особенно на равнинном участке никто из лыжников не спешил форсировать события. Каждый поочередно передавал друг другу лидерскую позицию, оставляя основные силы на последний подъем. Именно последняя горка и определила победителя всего «Тура».

Уже за несколько километров до финиша Клебо стал откровенно сдавать позиции. Казалось, что норвежец либо устал, либо блефует в своем стиле, когда вроде бы пропадает из виду, а затем выдает сумасшедший рывок, забирая победу на самой ленточке.

Но итоговый масс-старт оказался не тем случаем.

Соотечественник Клебо Симен Хегстад Крюгер отлично преодолел горку и забрал лидерство. Он же вез за собой и Сьюра Рёте, которого в свою очередь не отпускали Большунов с Устюговым. Сергею последний отрезок дался с большим трудом, но оставить его в тройке призеров всего «Тур де Ски» помог Денис Спицов, который, во-первых, пропустил Большунова вперед, а во-вторых, держал Устюгова за спиной.

В итоге масс-старт с хорошим результатом выиграл Крюгер, почти на 14 секунд от него отстал Рёте. Но самое главное совершил Александр Большунов.

23-летний российский лыжник проиграл Крюгеру на финише всего лишь 22,3 секунды и, заняв третье место, выиграл «Тур де Ски». Впервые в своей карьере. Историческую победу он справедливо отпраздновал с особыми эмоциями.

Более того, впервые в истории «Тура» золото, да и еще и серебро достались именно сборной России, ведь Сергей Устюгов, финишировавший в масс-старте пятым с отставанием от Крюгера в 35 с половиной секунд, сумел отыграть 15 секунд у Клебо и занять вторую строчку по итогам «Тур де Ски».

Норвежец же масс-старт провалил. Тот самый подъем стоил Йоханнесу победы, а гонку он завершил вне второго десятка, заняв только 21-е место. При этом Клебо остался в лидерах по итогам всех этапов соревнования, завоевав бронзу турнира.

По словам норвежца, он оказался физически не готов к лыжной многодневке. Особенно — ко второму этапу «Тур де Ски», который прошел 31 декабря и 1 января. Тогда обе гонки выиграли, кстати, Устюгов (забег на 15 км свободным стилем) и Большунов, ставший первым в пасьюте.

«Этапы в Тоблахе разрушают весь тур. У меня должна была быть одна минута преимущества, но, как видите, даже тогда это было бы трудно. Большунов поднимается на вершину ужасно быстро. Я знал, что это будет нелегко. Я честно попытался, но с самого начала знал, что должен найти свою скорость и подняться, потеряв как можно меньше. Сегодня я не был лучшим», — приводит слова Клебо NRK.

Большунов же, комментируя свою историческую победу, отметил, что у него-то как раз сил осталось предостаточно — будь такая возможность, он бы провел и еще одну гонку.

«До последних метров боялся выходить вперед, потому что гора очень сложная, ошибок не прощает. Но сегодня, по ходу, был мой день, еще даже силы остались»,

— сказал российский лыжник.