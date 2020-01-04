Норвегия неприступна: Непряева стала четвертой на «Тур де Ски»

А мы завершаем текстовую трансляцию последнего этапа на «Тур де Ски». Оставайтесь на «Газете.Ru»!
Вэнг и Эстберг занимают оставшиеся места на пьедестале. Непряева — четвертая, но она сохраняет второе место в общем зачете!
Терезе Йохауг с норвежским флагом финиширует! А за серебро идет нешуточная борьба...
Огромные силы тратят атлетки на лыжне. Мышцы забились, а гонка завершается крутым восхождением!
Йохауг просто безупречна! Она непозволительно далеко убежала от преследовательниц, и теперь взя интрига сводится к тому, кто завоюет серебряную и бронзовую медали.
И вот он, решающий подъем.
Выдыхается Вэнг... Слишком уж ускорилась норвежка и не рассчитала собственные силы. Она уже вне тройки.
Промежуточная тройка за 3 км до финиша целиком за Норвегией. Йохауг, Вэнг и Эстберг бегут впереди планеты всей, Непряева лишь замыкает пятерку.
15 и 12 баллов набирают Йохауг и Вэнг. У Непряевой 5. Интересно будет посмотреть, как на финише эти бонусы скажутся на итоговых результатах.
Кульминация гонки наступает! Впереди — главный подъем гонки, в ходе которого многое может измениться.
6.2 км остались позади. В борьбу вступает еще одна норвежка Вэнг — она сейчас наращивает темп и устремляется за соотечественницами.
На отметке 4.6 разорвалась группа участниц. Первые 18 лыжниц убежали вперед, оставив преследовательниц позади.
Йохауг, Якобсен — норвежки впереди. Следом бежит Наталья Непряева, она совсем рядом с соперницами!
В желтой майке лидера Терезе Йохауг. Она сейчас и первая на лыжне... Крутой поворот сейчас девушки преодолели. Не каждую гонку увидишь, как лыжницы, подобно велогонщицам, предупреждают оппоненток о крутом вираже!
Плотно, очень плотно идут спортсменки! Ждем первую отметку.
Начинается масс-старт в итальянском Валь-ди-Фьемме. Смотрим!
Отметим, что из россиянок в заезде сегодня примут участие Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева.
Российская лыжница Наталья НепряеваРИА Новости
Старт последнего этапа «Тур де Ски» запланирован на 15.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на 10 км на «Тур де Ски».