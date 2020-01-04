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Норвегия неприступна: Непряева стала четвертой на «Тур де Ски»

Непряева стала четвертой в масс-старте на «Тур де Ски»

В рамках многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме прошел женский масс-старт на 10 км свободным стилем, в рамках которого норвежки заняли весь пьедестал, а лучшая из россиянок Наталья Непряева пришла к финишу четвертой. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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15:55

А мы завершаем текстовую трансляцию последнего этапа на «Тур де Ски». Оставайтесь на «Газете.Ru»!

15:51

Вэнг и Эстберг занимают оставшиеся места на пьедестале. Непряева — четвертая, но она сохраняет второе место в общем зачете!

15:50

Терезе Йохауг с норвежским флагом финиширует! А за серебро идет нешуточная борьба...

15:47

Огромные силы тратят атлетки на лыжне. Мышцы забились, а гонка завершается крутым восхождением!

15:44

Йохауг просто безупречна! Она непозволительно далеко убежала от преследовательниц, и теперь взя интрига сводится к тому, кто завоюет серебряную и бронзовую медали.

15:41

И вот он, решающий подъем.

15:39

Выдыхается Вэнг... Слишком уж ускорилась норвежка и не рассчитала собственные силы. Она уже вне тройки.

15:37

Промежуточная тройка за 3 км до финиша целиком за Норвегией. Йохауг, Вэнг и Эстберг бегут впереди планеты всей, Непряева лишь замыкает пятерку.

15:34

15 и 12 баллов набирают Йохауг и Вэнг. У Непряевой 5. Интересно будет посмотреть, как на финише эти бонусы скажутся на итоговых результатах.

15:31

Кульминация гонки наступает! Впереди — главный подъем гонки, в ходе которого многое может измениться.

15:29

6.2 км остались позади. В борьбу вступает еще одна норвежка Вэнг — она сейчас наращивает темп и устремляется за соотечественницами.

15:26

На отметке 4.6 разорвалась группа участниц. Первые 18 лыжниц убежали вперед, оставив преследовательниц позади.

15:23

Йохауг, Якобсен — норвежки впереди. Следом бежит Наталья Непряева, она совсем рядом с соперницами!

15:21

В желтой майке лидера Терезе Йохауг. Она сейчас и первая на лыжне... Крутой поворот сейчас девушки преодолели. Не каждую гонку увидишь, как лыжницы, подобно велогонщицам, предупреждают оппоненток о крутом вираже!

15:18

Плотно, очень плотно идут спортсменки! Ждем первую отметку.

15:16

Начинается масс-старт в итальянском Валь-ди-Фьемме. Смотрим!

15:12

Отметим, что из россиянок в заезде сегодня примут участие Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева.

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Российская лыжница Наталья Непряева Российская лыжница Наталья Непряева
Российская лыжница Наталья Непряева

Российская лыжница Наталья Непряева

РИА Новости
15:05

Старт последнего этапа «Тур де Ски» запланирован на 15.15 мск.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на 10 км на «Тур де Ски».