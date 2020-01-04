«Все понимали — это наша игра»: как Россия пробилась в финал

Для молодежной сборной России встреча со шведами в полуфинале молодежного чемпионата мира была особенной сразу по нескольким причинам. Во-первых, что очевидно, на кону стоял выход в финал и соответственно продолжение борьбы за золотые медали, которые российская молодежка не видела аж с 2011 года. Во-вторых, это был своего рода вызов для Валерия Брагина. Под руководством 63-летнего специалиста команда дважды проходила до решающего матча турнира и еще столько же раз оступалась на стадии полуфинала. Последний из них до встречи со шведами случился на прошлогоднем розыгрыше, когда российские хоккеисты уступили ровесникам из США, потерпев единственное поражение на турнире. В-третьих, принципиальное соперничество со Швецией.

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У молодежки «Тре крунур» на текущем турнире дела обстояли намного лучше, чем у команды Брагина. К полуфиналу шведы подошли без единого поражения, одержав четыре победы из пяти в основное время, лишь с финнами на самом старте чемпионата помучавшись в овертайме. Российская же сборная в групповом этапе потерпела поражения от хозяев первенства чехов, а также от команды США, да и в четвертьфинале россияне со скрипом прошли ровесников из Швейцарии, несмотря на победный счет 3:1, тогда как шведская команда разнесла тех же чехов в пух и прах.

Матч с россиянами подопечные Томаса Монтена очень резво, открыв счет уже на 16-й секунде.

После выигранного вбрасывания Расмус Сандин мощно щелкнул от синей линии, загнав шайбу в ближнюю «девятку». Ярослав Аскаров выручить свою команду не сумел.

Впрочем обескураживающее начало матча россиян не подкосило, и уже менее чем через три минуты гол был отыгран.

Василий Подколзин вошел на угол площадки и прострелил в центр, откуда Иван Морозов точным броском направил шайбу между щитков шведскому голкиперу.

Неожиданно сразу после этого шведская сборная преподнесла нам подарок в виде удаления лучшего бомбардира турнира Нильса Хёгландера. К полуфиналу он подошел с пятью голами и еще пятью результативными передачами, но на, как символично, пятой минуте матча получил штраф на пять минут плюс 20: шведский нападающий грубо сыграл против капитана сборной России Григория Денисенко, врезав тому локтем по лицу. Хёгландер сразу же ушел в раздевалку, а его команда пять минут играла в меньшинстве. И свое численное преимущество команда Брагина реализовала достаточно быстро.

Все тот же Денисенко сделал передачу от борта в центр, Никита Александров шайбу подхватил, но его бросок был заблокирован. Александр Хованов первым оказался на подборе и отправил шайбу в пустой угол ворот — 2:1, россияне повели к шестой минуте встречи после неожиданного гола после стартового вбрасывания.

На этом прессинг со стороны россиян не прекратился. Шведы в своей зоне допустили ряд серьезных ошибок, главная из которых осталась на совести Хуго Альнефельта. Шведский голкипер слишком далеко вышел из ворот и сделал крайне неточную передачу, которую перехватил Егор Соколов.

Российский нападающий воспользовался шансом, обыграл Альнефельта и точно бросил в пустые ворота с очень острого угла — 3:1.

Казалось, что шведы откровенно «поплыли», а новая битва на льду уже близилась к поражению. К концу периода «Тре крунур» собрались с новыми силами и отставание в счете сократили. Немалую роль в этом сыграли, правда, сами россияне. Александр Романов, сфолив, убежал на скамейку штрафников, и шведская команда численным большинством воспользовалась быстро: Нильс Лундквист после затяжной паузы сделал поперечную передачу на Самуэля Фагемо, и тот кистевым броском отправил шайбу в дальний угол ворот Аскарова. Едва не в следующей же атаке шведы чуть не совершили камбэк, и вновь на первый план вышел российский голкипер.

После хитрого броска с левого края Ярослав не смог поймать шайбу, и та едва не закатилась в дальний угол, но в последний момент Даниил Журавлев успел вынести снаряд с «ленточки».

ЖУРАВЛЕЕЕЕВВВ! С ЛЕНТОЧКИ выносит шайбу!!! Ой-ой, шведы чуть не сравняли счет! СУПЕРСЕЙВ!#SWERUS pic.twitter.com/sqo1SrXsx4 — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 4, 2020

3:2 — на первый перерыв сборная России ушла в комфортном состоянии: и счет располагал к тому, чтобы чувствовать себя уверенно и при этом не терять концентрацию, и еще припасенные на вторую 20-минутку 30 секунд большинства из-за удаления Лундквиста.

Второй период россияне хоть и начали в большинстве, но оно было лишь номинальным, тогда как «Тре крунур» создали такое бешеное давление на ворота Аскарова, что первые десять минут розыгрыша приходилось откровенно отбиваться. И в очередной раз российскую сборную подвела дисциплина: не столько в обороне, сколько в чистой игре. Хованов совершил неоправданный фол у скамейки шведов, ударив локтем по голове соперника. Судья наказал российского форварда дисциплинарным штрафом 2+10 минут, и шведы свое большинство реализовали с удовольствием.

Снова команде Монтена помогли дальние броски: Сандин мощно приложился от синей линии, отправив шайбу под перекладину ворот Аскарова, который вновь момент броска не увидел.

После пропущенной шайбы сборная России вернула себе контроль над шайбой, но против грамотной игры в обороне со стороны соперника ничего противопоставить не смогла. Ни при численном большинстве, ни в равных составах тем более. Хотя шансы имелись.

Один из таких был просто обязан завершиться голом в самой концовке периода.

Подколзин получил шайбу на ближней штанге и здорово разобрался в ситуации, прострелив на дальнюю, свободную штангу, где стоял одинокий Марченко перед пустым углом. Уже абсолютно все видели шайбу в воротах, но не Альнефельт.

Шведский голкипер невероятным образом сумел выставить клюшки и отразить удар, от нее снаряд отлетел в спину вратарю, а затем отскочил в площадку.

ОПАСНЕЙШИЙ МОМЕНТ БЫЛ У СБОРНОЙ РОССИИ! Долго смотрели арбитры повтор, шайбу не зафиксировали! Хорошо раскатывали в большинстве!#SWERUS pic.twitter.com/xCcLHjN19u — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) January 4, 2020

В то, что момент не завершился голом, не поверили даже арбитры, которые минимум минуту смотрели видеоповторы данного эпизода на предмет того, не пересекла ли шайба линию. Но нет. 3:3 — последние силы и эмоции в борьбе за выход в финал команды оставили на третий период. Однако и он не стал определяющим. Вновь россияне наступили на свои же грабли и дали арбитрам повод зафиксировать нарушение правил. Максим Соркин неаккуратно сыграл у своих ворот и отправился отдыхать на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой. Правда, недолго.

Нильсу Лундквисту потребовалось всего лишь 20 секунд, чтобы реализовать численное преимущество точным броском издали в «девятку».

Впрочем, россияне быстро отыгрались и восстановили статус-кво.

Соколов вошел в зону по левому флангу, сыграл в «стенку» с Ховановым и с острого угла отправил шайбу под перекладину. Альнефельту не хватило считанных сантиметров, чтобы отразить бросок.

4:4 — судьба финалиста определилась уже в овертайме.

После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным приняли важное решение: Ярослав Аскаров был отправлен на скамейку запасных, а в рамку вернулся Амир Мифтахов. Именно Мифтахов в дополнительное время совершил два подряд важнейших суперсейва, сначала не дав отличиться Альбину Эрикссону, а затем выиграв дуэль один на один у Фагемо. Сразу же после этого сборная России вспомнило про правило «не забиваешь ты — забивают тебе».

Иван Морозов, подхватив шайбу в своей зоне, вошел, как нож в масло, в чужую, обыграл на скорости двух защитников и бросил мимо Альнефельта, отправив себя и свою команду в финал.

Одним из первых триумф российской молодежной сборной прокомментировал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, поздравивший и игроков, и болельщиков с победой, но вместе с этим отметивший, что впадать в эйфорию от одного лишь выхода в финал не стоит.

«Сегодня мы смогли преодолеть все сложности. Боролись, соблюдали игровую дисциплину, играли с огромным желанием, поэтому все — молодцы. Надо сохранять спокойствие, сейчас главное для России – это финал. Все парни бились друг друга, мы все видели, насколько сильны были шведы, которые вообще не проигрывали на этом турнире. Теперь, повторюсь, переключаемся на финал», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

А вот автор дубля и, главное, победного гола Иван Морозов подчеркнул, что, по его мнению, лучшим игроком матча был Егор Соколов, также записавший на свой счет две шайбы. Кроме того, российский форвард отметил, что для всей команды игра со шведами в полуфинале оказалась самой энергозатратной и сложной по ходу всего турнира.

«Все пацаны понимали, что это наша игра и мы должны быть в финале. Не зря мы столько работали. На удаление шведа в начале матча хорошо отреагировали, обязаны были реализовать эти пять минут большинства. Не заметил, чтобы шведы играли жестко. Все пацаны понимают, что завтра самый важный матч и его надо выигрывать. В овертайме всегда сложно отобрать шайбу, надо ждать ошибку», — приводит слова Морозова Sport24.

Кирилл Марченко, к слову, заслуги своего соотечественника все-таки отметил. Так, он заявил, что Морозова после матча буквально носили на руках в раздевалке, хотя сам Иван этого не подтвердил.

«Морозова на руках носили в раздевалке, его чуть не раздавили, когда отмечали победную шайбу. Он молодчик, забил свои два гола. Игра получилась равная. Хорошо, что мы сыграли полуфинал первым запуском, будет чуть больше времени на подготовку к финалу, чем у соперника», — цитирует Sport24 Марченко, отметившего, что вся российская сборная была готова к провокациям со стороны хоккеистов из Швеции, но следовала установке не обращать на них внимания.

Соперником сборной России в финале молодежного чемпионата мира станет победитель второго полуфинального матча, в котором встретятся команды Канады и Финляндии. Решающая битва за золото состоится 5 января в 21.00 по московскому времени.