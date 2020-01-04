Вызов Большунову и Непряевой: финалы спринта «Тур де Cки». LIVE

К счастью для отечественных болельщиков, второй заезд в рамках 1/2 финала обошелся без сюрпризов. Сергей Устюгов и Глеб Ретивых — в финале! И Большунов с Андреем Мельниченко тоже там! Четверо россиян выступят в финале.
Огненный первый полуфинал у мужчин! Хорошо шел Большунов, но сломалась правая палка, и Александр финишировал лишь третьим... Надежда на финал есть: впереди пока лишь норвежцы Клебо и Голберг.
Теперь переходим у мужским полуфиналам!
А вот и второй полуфинал незаметно пролетел! Непряева уверенно начала свой старт и но пришла к финишу второй. Выиграла заезд словенская лыжница Лампич. Эти две спортсменки в итоге и отбираются в финал спринта.
Стартовал первый женский полуфинал! Джессика Диггинс из США выигрывала по ходу заезда, показывая лучший ход... Однако выиграла норвежка Якобсен, а второй пришла к финишу американка Бьенсен. Третьей как раз пришла к финишу Диггинс, а итальянка Кардони — четвертая... Терезе Йохауг стала последней Время у девушек неплохое, посмотрим итоговый протокол по итогам уже второго полуфинала.
Лыжницы уже на старте. Нешуточная борьба у нас сегодня будет в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Стадия 1/2 финала у девушек начнется уже в 14:20. Смотрим!
Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта! Мы начинаем текстовую трансляцию проходящих на престижной лыжной многодневке «Тур де Ски» полуфиналов и финалов мужских и женских соревнований в спринте классическим стилем.