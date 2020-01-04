Вызов Большунову и Непряевой: финалы спринта «Тур де Cки». LIVE

Стартовал первый женский полуфинал! Джессика Диггинс из США выигрывала по ходу заезда, показывая лучший ход... Однако выиграла норвежка Якобсен, а второй пришла к финишу американка Бьенсен. Третьей как раз пришла к финишу Диггинс, а итальянка Кардони — четвертая... Терезе Йохауг стала последней Время у девушек неплохое, посмотрим итоговый протокол по итогам уже второго полуфинала.