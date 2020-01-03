«Все должны нас бояться»: России достался главный фаворит

На молодежном чемпионате мира — 2020 определились полуфинальные пары. Сборной России, на стадии четвертьфинала одолевшей команду Швейцарии, достался самый сложный из возможных соперников — Швеция. «Тре крунур» называют главными фаворитами турнира, и пока подопечные Томаса Мотена полностью оправдывают свой статус.

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В плей-офф турнира шведы вышли с первого места в своей группе. Пришлось побороться им разве что с финнами, которые в конце концов были обыграны в овертайме. А в четвертьфинале Швеция не заметила сопротивления чехов, что позволило ей стать первым полуфиналистом с самым высоким рейтингом.

До сих пор «тре крунур» остаются единственной командой, не проигравшей ни одного матча на турнире, да еще и с общим счетом 25:8.

«Думаю, многие не думали, что мы останемся в четверке лучших, Финляндия тоже была под вопросом. Большинство ставили на Канаду, США и Россию в полуфинале, две команды из трех туда вышли. Но мы будем играть за медали», — приводит слова Монтена «Чемпионат.com».

У шведов самая сильная команда с точки зрения персоналий, все звенья нашпигованы молодыми звездами и играют стабильно. В гонке бомбардиров МЧМ-2020 лидируют как раз двое их форвардов — это проспект клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Нильс Хегландер, записавший на свой счет 10 (5+5) очков в пяти матчах, а также лучший снайпер турнира Самуэль Фагемо, забросивший шесть шайб и сделавший три результативные передачи.

Для сравнения, лучший из российских нападающих — Дмитрий Воронков — располагается лишь на 12-й строчке с 6 (3+3) набранными очками.

Помимо прочего, в обороне у Швеции есть защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Расмус Сандин, которому в четвертьфинале чехи якобы намеренно хотели нанести травму, но обошлось.

Команда Валерия Брагина в свою очередь будет очевидным аутсайдером. Как минимум потому, что младшая «Красная машина» прибавляет и разыгрывается от матча к матчу, когда как шведы уже набрали свои лучшие кондиции. Некоторые встречи, как, например, с американцами и чехами, никакого оптимизма не внушают.

Именно из-за этого и новых правил турнира Россия с двумя победами и двумя поражениями на групповом этапе получила в соперники Швецию, самую сильную сборную.

В четвертьфинальной игре против Швейцарии голкиперу россиян Ярославу Аскарову приходилось неоднократно выручать свою команду — его даже признали лучшим игроком матча. Хорошо проявили себя и Воронков с Александром Ховановым, дважды реализовавшие большинство. Но при этом умудрились в третьем периоде едва не подарить «сыроварам» шанс отыграться...

«Не смотрел, как Россия играет на этом МЧМ. Не знал, что они обыграли Канаду 6:0, будет классный вызов. Мы их не боимся, пусть они нас боятся», — сказал вратарь шведов Хуго Альнефельт.

«Думаю, нам надо улучшать свою игру, так всегда, в полуфинале надо сыграть еще лучше. Россия должна нас бояться. Все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая сборная, мы можем выиграть золото», — согласился с ним нападающий Давид Густафссон.

Куда более дипломатичным на фоне своих соотечественников был Хегландер.

«Будет здорово сыграть с Россией. Посмотрим видео и поглядим, на что они способны. Особо не следил за тем, как они играли здесь, я фокусируюсь на том, что мы делаем. Россия — хорошая команда, но мы можем обыграть любого. Мы идем за золотом. Конечно, с Россией будет тяжелая игра, но мы тоже сильная команда. Будет самый тяжелый матч на этом МЧМ», — заявил форвард.

У Швеции будет особенная мотивация еще и из-за того, что только за этот век «тре крунур» пять раз останавливались в шаге от золота МЧМ. В прошлом году, правда, случилась серьезная осечка в четвертьфинальном противостоянии со Швейцарией, но за это шведы уже реабилитировались, заработав такой бэкграунд к полуфиналу нынешнего розыгрыша МЧМ.

«Мои игроки говорят, что Россия должна их бояться? Думаю, мы тоже должны бояться Россию, это невероятная команда. Будет очень тяжелый матч», — уверен Монтен.

Матч Швеция — Россия состоится 4 января и начнется в 17.00 по московскому времени. В другой полуфинальной встрече сойдутся команда Канады, разгромившая Словакию (6:1), а также минимально одолевшая американцев Финляндия (1:0), их игра стартует 21.00 по мск этого же дня.