Убежать от Клебо: Устюгов и Большунов покоряют «Тур де Ски». LIVE

Лучший из россиян пока что Андрей Ларьков, он пятый. За ним — Большунов.
Уже преодолена треть трассы, 5 км позади. Временное лидерство перехватил Калле Хальфварссон. Вторым бежит также лыжник из Швеции — Йенс Бурман.
Недолго лидировал Клебо, на отметке 3,5 км сбавил он темп. Теперь в третьем десятке бежит норвежец. Лидерство же временно перехватил Майколь Растелли из Италии.
Клебо попытался уйти в отрыв. Оторвался от общей группы секунд на пять, Ретивых наступает норвежцу на пятки.
Преодолели участники гонки первую бонусную отсечку в 2,3 км: у Ретивых 15 очков, у Клебов — 12. 10 очков набрал Большунов, 8 - Мальцев, 6 - Голберг, 5 - Устюгов.
Устюгов же пока располагается на десятом месте. Но бежит в одной большой группе Сергей.
Ретивых чуть оторвался от Большунова, 1,2 секунды между первыми двумя лыжниками.
Пока что первую четверку составляют российские лыжники: Ретивых, Большунов, Устюгов и Якимушкин соответственно.
Естественно, что на первых минутах лыжники бегут в одной группе. Пока что форсировать события и идти в отрыв никто не собирается, впереди 15 км.
Старт дан! Поехали!
Участники готовятся к старту.
Россию в гонке представляют Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Андрей Ларьков и Денис Спицов.
Сама гонка запланирована на 17.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».