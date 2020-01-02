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Убежать от Клебо: Устюгов и Большунов покоряют «Тур де Ски». LIVE

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме. Масс-старт. Мужчины. ОНЛАЙН

На престижной лыжной многодневке «Тур де Ски», входящей в зачет Кубка мира, проходит мужской масс-старт на 15 км классическим стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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17:32

Лучший из россиян пока что Андрей Ларьков, он пятый. За ним — Большунов.

17:30

Уже преодолена треть трассы, 5 км позади. Временное лидерство перехватил Калле Хальфварссон. Вторым бежит также лыжник из Швеции — Йенс Бурман.

17:28

Недолго лидировал Клебо, на отметке 3,5 км сбавил он темп. Теперь в третьем десятке бежит норвежец. Лидерство же временно перехватил Майколь Растелли из Италии.

17:26

Клебо попытался уйти в отрыв. Оторвался от общей группы секунд на пять, Ретивых наступает норвежцу на пятки.

17:24

Преодолели участники гонки первую бонусную отсечку в 2,3 км: у Ретивых 15 очков, у Клебов — 12. 10 очков набрал Большунов, 8 - Мальцев, 6 - Голберг, 5 - Устюгов.

17:22

Устюгов же пока располагается на десятом месте. Но бежит в одной большой группе Сергей.

17:21

Ретивых чуть оторвался от Большунова, 1,2 секунды между первыми двумя лыжниками.

17:20

Пока что первую четверку составляют российские лыжники: Ретивых, Большунов, Устюгов и Якимушкин соответственно.

17:18

Естественно, что на первых минутах лыжники бегут в одной группе. Пока что форсировать события и идти в отрыв никто не собирается, впереди 15 км.

17:16

Старт дан! Поехали!

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17:15

Участники готовятся к старту.

17:10

Россию в гонке представляют Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Андрей Ларьков и Денис Спицов.

17:05

Сама гонка запланирована на 17.15 мск.

17:00

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски».