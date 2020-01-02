Бойкот Китая: Бетербиев может отказаться от защиты пояса

Чемпион по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты первого пояса.
Как сообщает BoxingScene, непобежденный российский спортсмен намерен бойкотировать бой в Китае с местным боксером Мэном Фаньлуном по причине политики страны в отношении мусульман-уйгуров, которых, по информации критиков властей, постоянно притесняют.
В случае такого развития событий титул могут объявить вакантным, и тогда на бой против Фаньлуна выйдет либо британец Джошуа Буатси, либо представляющий Германию Доминик Бозель.
Напомним, что последний свой бой Бетербиев провел 19 октября, одержав уверенную победу над Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе. Громкое российско-украинское противостояние состоялось в рамках турнира на арене «Liacouras Center» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).
Несмотря на равный ход противостояния в первых девяти раундах, в десятой трехминутке отечественный атлет нащупал слабые места в обороне оппонента.
Как итог, до того момента не знавший поражений Гвоздик трижды (!) побывал в нокдауне, и рефери не оставалось ничего другого, кроме как остановить поединок.
«Самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу: возможно, для меня это был поединок жизни. И я очень счастлив от того, как бой завершился. Ключ к победе? Думаю, нужно спросить моего тренера. Скажу лишь, что мы очень тяжело работали. В принципе, мне все равно, с кем драться дальше. Готов к любому оппоненту. Я сфокусирован на титулах, а не на именах. Вдобавок добавилось мотивации после второго чемпионского пояса», — признался тогда Бетербиев, еще не знавший, что политическая позиция может изменить его мнение относительно выбора оппонентов.
Безусловно, в контексте данной ситуации нельзя не вспомнить недавний международный скандал в мире спорта, также связанный с мусульманами-уйгурами.
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в своем Twitter-аккаунте выступил с заявлением о ситуации с положением уйгуров в Китае.
«Восточный Туркестан — кровоточащая рана исламской уммы. Уйгуры — воины, сопротивляющиеся преследованиям, славные верующие, выступающие в одиночку против тех, кто силой отталкивает людей от ислама», — негодовал Озил.
Также немец, имеющий турецкие корни и исповедующий ислам, жестко раскритиковал представителей своей же религии за то, что преступления, совершенные в отношении уйгуров, остаются без внимания мусульман.
«В Китае сжигается Коран, были закрыты мечети и исламские богословские школы, запрещены медресе. Религиозные деятели были убиты один за другим. Несмотря на все это, мусульмане молчат. Разве они не знают, что давать согласие на преследование — это и есть преследование? Достопочтенный Али, зять пророка Мухаммеда, говорил: «Если вы не можете предотвратить преследование, разоблачите его», — написал футболист.
И пока руководство «Арсенала» открещивалось от позиции своего игрока, в Китае, естественно, отреагировали на скандальное заявление крайне негативно. Так, трансляция важного матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», которую планировал провести китайский государственный телеканал CCTV, была отменена. А впоследствии МИД Китая, выступая с официальной позицией, выразил мнение, что спортсмен был введен в заблуждение и не имеет реального представления о происходящем в СУАРе.
«Я не знаю, был ли сам господин Озил в Синьцзяне, но, видимо, он был введен в заблуждение фейковыми новостями, и на его суждения повлияли ложные замечания в этом отношении. Если у него будет такая возможность, мы будем рады видеть его у нас, чтобы он мог сам все увидеть», — цитировал представителя дипмиссии Гэн Шуан «Би-би-си».
И пускай со временем скандал вокруг немецкого футболиста поутих, но уже становится ясно, что затронутая Озилом тема еще не скоро покинет повестку спортивного мира.