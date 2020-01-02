Шалость Моуринью и крах «МЮ»: в АПЛ закончился «Боксинг дэй»

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0

Лондонский «Арсенал» впервые с октября победил в домашнем матче Английской премьер-лиги (АПЛ). За этот щедрый подарок к Новому году фанаты «канониров» должны благодарить нового наставника — Микеля Артету. 37-летний испанец возглавил клуб 19 декабря 2019 года, сменив на своем посту соотечественника Унаи Эмери.

Ключом к долгожданной победе стала схема 4-2-3-1. Ученик Хосепа Гвардиолы принял одно из самых разумных решений — выпустил на поле сразу всех индивидуально сильных нападающих на подходящих им позициях — Пьера-Эмерика Обамеянга слева в атаке, Александра Ляказетта по центру, Николя Пепе справа и Месута Озила под форвардом.

После матча Артета заявил, что доволен его исходом, так как все, что он хотел опробовать с командой на поле, ему удалось реализовать, и притом удачно. Также он отметил влияние фанатов на энергию, с которой футболисты играли в этой встрече.

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«Я сказал игрокам, что все в их руках — болельщики поддержат, если футболисты будут показывать, что заслуживают этого. Если нет, они будут настроены негативно», — цитирует наставника столичной команды Sky Sports.

Артета добавил, что в данный момент одна из главных задач «Арсенала» — научиться сохранять интенсивность игры. По его словам, в минувшей встрече он хотел посмотреть, как игроки команды борются друг за друга и проявляют свой характер. И ему это удалось, чему наставник очень рад.

«Команду ведь оценивают по результатам, так что это значительно повысит уверенность футболистов в том, что они могут играть с любым соперником в этой лиге, что они готовы быть лучше других, доминировать над ними и соревноваться с ними», — пояснил Артета.

В то же время «Манчестер Юнайтед» продолжает сдавать позиции, показывая от игры к игре не самый стабильный результат.

Норвежский главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер уверен, что у команды было несколько удачных контратак, однако им не хватило точности, чтобы выйти из-под прессинга «Арсенала», почувствовавшего свою мощь после первого гола.

«Это была хорошая игра для обеих команд. Могу сказать, что мяч, пропущенный незадолго до перерыва, стал «убийственным ударом». Ведь когда уступаете со счетом 0:1 — вы остаетесь в игре, но при 0:2 необходим гол, чтобы получить возможность перевернуть игру. Чувствовалось, что мы нервничали», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Также «МЮ» лишились Поля Погба на ближайший месяц. Француз травмировал голеностоп. Очевидно, удача пока не на стороне команды из Манчестера.

«Манчестер Сити» — «Эвертон» —2:1

Недавно возглавивший «ирисок» Карло Анчелотти не сумел поставить за короткий срок игру команды. В гостях клуб из Ливерпуля уступил «Манчестер Сити».

Первый мяч встречи был забит на 51-й минуте Габриэлем Жезусом. Через семь минут форвард оформил дубль. Несмотря на два пропущенных гола, «ириски» не собирались сдаваться. Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон Андраде забил на 71-й минуте мяч, но он не спас команду от поражения.

Перед матчем Анчелотти и Гвардиола отметили способности и уровень профессионализма друг друга.

Итальянец заявил, что считает Пепа гением футбола, так как любая команда, которую тот возглавляет, делает на поле невероятные вещи.

«Гвардиола — фантастический тренер. У нас хорошие отношения. Пусть мы и видимся лишь на пресс-конференциях, но взаимное уважение между нами все же велико», — цитирует Карло Goal.

Испанец при этом отметил уровень подготовки «Эвертона», назвав его серьезным соперником. Гвардиола уверен, что Анчелотти под силу вернуть «ирискам» стабильность в игре, так как он умеет заставлять игроков работать.

«Мы с Карло близко знакомы — он невероятный человек. Анчелотти ведь руководил одной из величайших команд в Европе, так что список его достижений огромен. Уверен, что его возвращение — хорошая новость для английского футбола. Думаю, оно будет успешным», — цитирует наставника официальный сайт «Манчестер Сити».

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0

«Святые» неожиданно сумели вырвать победу у подопечных Жозе Моуринью с минимальным счетом. Единственный гол матча был оформлен на 17-й минуте нападающим «Саутгемптона» Дэни Ингсом. Во втором тайме Гарри Кейн забил мяч в ворота хозяев, но его не засчитали, так как VAR зафиксировала офсайд.

Также встреча была отмечена скандалом. Моуринью уличили в шпионаже — португалец подглядывал в блокнот с записями тренеров «святых», за что получил желтую карточку от главного судьи матча Майкла Дина.

Позже на пресс-конференции «Особенный» назвал тренера «Саутгемптона» идиотом.

«Безусловно, горчичник я получил справедливо, ведь я был груб. Но груб я был с идиотом. Что именно говорилось? Были плохие слова, вот и все», — заявил эпатажный португалец.