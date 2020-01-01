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Россияне против норвежцев и шведов: мужской пасьют на Тур де Ски. LIVE

Тур де Ски. 4-й этап. Гонка преследования. Мужчины. ОНЛАЙН

На четвертом этапе многодневки Тур де Ски в итальянском Тоблахе проходит мужская гонка преследования. Лидером на дистанцию уходит россиянин Сергей Устюгов, вторым и третьим стартуют его соотечественники Иван Якимушкин и Александр Большунов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:17

Пошла борьба Сергея со шведом на вираже!

15:15

Большунов отличный темп набрал. Он очень хорошее впечатление сейчас производит, но отрыв от преследователей россиянина по-прежнему крошечный — меньше секунды до второго места.

15:20

На 7.5 км Устюгов вырывается на вторую позицию. Халфварссон на третье место опускается.

15:12

Позади, к слову, уже треть гонки! Стремительно развиваются события в мужской гонке преследования.

15:09

Большунов первый, Халфварссон — второй! Вот так быстро меняются лидеры в верхней части таблицы. Устюгов третий.

15:07

Солнце освещает трассу в Италии. Прекрасная погода для лыжного форума.

15:05

Между Устюговым и Якимушкиным 22 секунды. Норвежец Клебо, за ним сегодня тоже следим, идет 17-м.

15:02

Шансы на полный российский пьедестал крайне высоки! Очень интересно следить за этим соревнованием.

15:00

Начинается гонка! Сергей Устюгов с майкой лидера стартовал — поехали!

14:58

Сразу несколько россиян поборются за пьедестал. Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Александр Большунов — стартуют под первыми тремя номерами. Также в гонке примут участие Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Андрей Ларьков и Глеб Ретивых.

14:55

Начало гонки в 15.00 по московскому времени.

14:50

В итальянском Тоблахе в рамках четвертого этапа многодневки Тур де Ски проходит мужская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.