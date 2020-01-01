Россияне против норвежцев и шведов: мужской пасьют на Тур де Ски. LIVE

Пошла борьба Сергея со шведом на вираже!
Большунов отличный темп набрал. Он очень хорошее впечатление сейчас производит, но отрыв от преследователей россиянина по-прежнему крошечный — меньше секунды до второго места.
На 7.5 км Устюгов вырывается на вторую позицию. Халфварссон на третье место опускается.
Позади, к слову, уже треть гонки! Стремительно развиваются события в мужской гонке преследования.
Большунов первый, Халфварссон — второй! Вот так быстро меняются лидеры в верхней части таблицы. Устюгов третий.
Солнце освещает трассу в Италии. Прекрасная погода для лыжного форума.
Между Устюговым и Якимушкиным 22 секунды. Норвежец Клебо, за ним сегодня тоже следим, идет 17-м.
Шансы на полный российский пьедестал крайне высоки! Очень интересно следить за этим соревнованием.
Начинается гонка! Сергей Устюгов с майкой лидера стартовал — поехали!
Сразу несколько россиян поборются за пьедестал. Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Александр Большунов — стартуют под первыми тремя номерами. Также в гонке примут участие Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Андрей Ларьков и Глеб Ретивых.
Начало гонки в 15.00 по московскому времени.
В итальянском Тоблахе в рамках четвертого этапа многодневки Тур де Ски проходит мужская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.