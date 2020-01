Россияне против норвежцев и шведов: мужской пасьют на Тур де Ски. LIVE

Macht @dariocologna im Verfolgungsrennen an der #TourdeSki Boden gut? Das Verfolgungsrennen der Männer über 15 km in #Toblach gibt es ab 12:50 Uhr live auf #SRFzwei und in deiner SRF Sport App: https://t.co/qiPgrRuh2e #FIS #tourdeski #srflanglauf pic.twitter.com/ktJ5m1RNTz