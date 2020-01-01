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Непряева гонится за Йохауг: женский пасьют на Тур де Ски. LIVE

Тур де Ски. Гонка преследования. Женщины. ОНЛАЙН

На престижной лыжной многодневке «Тур де Ски», входящей в зачет Кубка мира, в женской гонке преследования лидер сборной России Наталья Непряева стартует шестой с отставанием в 27 секунд от норвежек Терезы Йохауг и Ингвильд Флюгстад Остберг. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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13:40

А гонка в итальянском Тоблахе тем временем стартовала! Смотрим!

13:35

Всего на старт сегодня выйдет 51 спортсменка, среди которых сразу несколько россиянок: Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Диана Головань, Лидия Дуркина.

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Российская лыжница Наталья Непряева Российская лыжница Наталья Непряева
Российская лыжница Наталья Непряева

Российская лыжница Наталья Непряева

РИА Новости
13:30

Гонка начнется в 13.30 по московскому времени.

13:25

На престижной лыжной серии «Тур де Ски» проходит женская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.