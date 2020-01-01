Непряева гонится за Йохауг: женский пасьют на Тур де Ски. LIVE

Трансляция
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13:40
А гонка в итальянском Тоблахе тем временем стартовала! Смотрим!
13:35
Всего на старт сегодня выйдет 51 спортсменка, среди которых сразу несколько россиянок: Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Диана Головань, Лидия Дуркина.
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Российская лыжница Наталья НепряеваРИА Новости
13:30
Гонка начнется в 13.30 по московскому времени.
13:25
На престижной лыжной серии «Тур де Ски» проходит женская гонка преследования. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.