С глазу на глаз: ВФЛА предлагает Ласицкене очную встречу

Конфликт между руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и лидерами российской сборной может уже в начале следующего года сойти на нет. 29 декабря трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в своем Instagram опубликовала открытое письмо от своего и имен бегуна Сергея Шубенкова и прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой в адрес президиума ведомства, в котором спортсмены выразили недовольство работой организации.

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Большое обращение было разложено по отдельным пунктам, в которых, в частности, были затронуты: неподобающее поведение и отношение руководства ВФЛА к комитету спортсменов организации, бездействие в вопросе восстановления статуса федерации, которого она лишена аж с ноября 2015 года, а также проблема с получением нейтрального статуса для «чистых» атлетов.

В декабре этого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Россию виновной в манипуляциях данными московской лаборатории, лишив статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и запретив в ближайшие четыре года отечественным спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под своими флагом и гимном.

В ВФЛА ситуация обстоит еще хуже: помимо тотального бана от WADA процесс восстановления федерации был приостановлен в связи с делом прыгуна Данила Лысенко: спортсмен был обвинен в подделке медицинских документов, которые он предоставил для объяснения причин пропуска трех допинг-тестов за один год, а в ноябре этого года глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был отстранен от своей должности независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) как предполагаемый соучастник данных махинаций.

В связи с этим российские легкоатлеты, ранее во время бана выступавшие на международных стартах в нейтральном статусе, теперь этого самого статуса получить не могут. В Международной ассоциации легкоатлетических федерации (World Athletics) требуют полной смены руководства в ВФЛА, этого же хотят и именитые российские атлеты, в том числе Ласицкене, Сидорова и Шубенков.

«До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА касательно «дела Лысенко». Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок?

Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить? С нетерпением ждем ответов»,

— написано в сообщении, опубликованном в Instagram Ласицкене.

В ВФЛА пообещали, что в ближайший понедельник, 30 декабря, на данное письмо спортсменов ответят. Ответили.

В нем президиум ведомства заявил, что берет во внимание обращение и недовольство атлетов. В соответствии с этим руководство организации предложило Ласицкене и остальным членам комитета спортсменов очную встречу уже в начале января 2020 года, на которой будет обсуждены дальнейшие цели организации, а также пути решения «российского вопроса», а именно — восстановления статуса соответствия.

«Согласно уставу, президиум ВФЛА создает общественные рабочие органы, утверждает их состав и положение об их деятельности. Свои предложения касательно состава комиссии, кандидатур на место председателя и предложения по ее работе вы можете направить в адрес президиума ВФЛА.

Ваши предложения будут оперативно рассмотрены президиумом в полном соответствии с уставной деятельностью организации. В сложившейся ситуации со множеством вопросов, которые нам необходимо обсудить, предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА»,

— говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Интересно, что руководство федерации также обратило внимание на решение Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова выступить именно с открытым письмом — перед общественностью, болельщиками, в социальных сетях. По мнению чиновников, «очная встреча с возможностью открытого и честного диалога станет в данной ситуации более плодотворной, нежели общение посредством открытых писем и коммуникаций через СМИ».

«Данная встреча даст нам возможность ответить на все ваши вопросы, обсудить насущные проблемы и найти пути эффективного взаимодействия и сотрудничества», — заявили в руководстве ВФЛА.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена статуса соответствия в ноябре 2015 года исполкомом World Athletics по рекомендации независимой комиссии WADA. В результате этого все российские легкоатлеты — за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной — были не допущены до участия в летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Позднее отечественные атлеты для участия в международных соревнованиях были вынуждены доказывать свою «чистоту» — отсутствие допинговой истории и отсутствие положительных допинг-проб, — чтобы получить нейтральный статус. За этот период Ласицкене, например, выиграла два золото чемпионатов мира и еще дважды стала чемпионкой Европы, Шубенков завоевал два серебра на первенствах мира в беге с препятствиями на 110 метров, а Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на первенстве мира в Дохе и серебро Европы в Бирмингеме. Теперь же данной возможности спортсмены временно лишены.