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С глазу на глаз: ВФЛА предлагает Ласицкене очную встречу

Как руководство ВФЛА ответило на письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ответило на открытое письмо Анжелики Сидоровой, Марии Ласицкене и Сергея Шубенкова. В своем обращении президиум организации предложил недовольным спортсменам очную встречу.

Конфликт между руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и лидерами российской сборной может уже в начале следующего года сойти на нет. 29 декабря трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в своем Instagram опубликовала открытое письмо от своего и имен бегуна Сергея Шубенкова и прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой в адрес президиума ведомства, в котором спортсмены выразили недовольство работой организации.

Большое обращение было разложено по отдельным пунктам, в которых, в частности, были затронуты: неподобающее поведение и отношение руководства ВФЛА к комитету спортсменов организации, бездействие в вопросе восстановления статуса федерации, которого она лишена аж с ноября 2015 года, а также проблема с получением нейтрального статуса для «чистых» атлетов.

В декабре этого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Россию виновной в манипуляциях данными московской лаборатории, лишив статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и запретив в ближайшие четыре года отечественным спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под своими флагом и гимном.

В ВФЛА ситуация обстоит еще хуже: помимо тотального бана от WADA процесс восстановления федерации был приостановлен в связи с делом прыгуна Данила Лысенко: спортсмен был обвинен в подделке медицинских документов, которые он предоставил для объяснения причин пропуска трех допинг-тестов за один год, а в ноябре этого года глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был отстранен от своей должности независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) как предполагаемый соучастник данных махинаций.

В связи с этим российские легкоатлеты, ранее во время бана выступавшие на международных стартах в нейтральном статусе, теперь этого самого статуса получить не могут. В Международной ассоциации легкоатлетических федерации (World Athletics) требуют полной смены руководства в ВФЛА, этого же хотят и именитые российские атлеты, в том числе Ласицкене, Сидорова и Шубенков.

«До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА касательно «дела Лысенко». Федерация отчиталась российским СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок?

Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить? С нетерпением ждем ответов»,

— написано в сообщении, опубликованном в Instagram Ласицкене.

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Руководству ВФЛА Перед Новым годом члены комиссии спортсменов ВФЛА (многие из них только недавно узнали о том, что они уже много лет являются членами данной комиссии) хотели провести заседание. Но на днях в СМИ появилось сообщение о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя Комиссии спортсменов (при этом фамилии нового председателя названо не было). А в субботу (28 декабря) состав Комиссии спортсменов с сайта ВФЛА попросту исчез. Дабы наша инициатива не была объявлена ВФЛА нелегитимной, мы решили изложить свои мысли и вопросы к руководству федерации в этом открытом письме (копия письма направлена и в ВФЛА). 1. Президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно на конец января. И тогда у нас (атлетов) сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ - так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики! 2. Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда? 3. Минспорт РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить «дорожную карту» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. «Карту» предложенную РУСАДА мы давно уже видели. Где «карта» ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации «дорожной карты» несет ответственность? Продолжение в первом комментарии или в карусели

Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

В ВФЛА пообещали, что в ближайший понедельник, 30 декабря, на данное письмо спортсменов ответят. Ответили.

В нем президиум ведомства заявил, что берет во внимание обращение и недовольство атлетов. В соответствии с этим руководство организации предложило Ласицкене и остальным членам комитета спортсменов очную встречу уже в начале января 2020 года, на которой будет обсуждены дальнейшие цели организации, а также пути решения «российского вопроса», а именно — восстановления статуса соответствия.

«Согласно уставу, президиум ВФЛА создает общественные рабочие органы, утверждает их состав и положение об их деятельности. Свои предложения касательно состава комиссии, кандидатур на место председателя и предложения по ее работе вы можете направить в адрес президиума ВФЛА.

Ваши предложения будут оперативно рассмотрены президиумом в полном соответствии с уставной деятельностью организации. В сложившейся ситуации со множеством вопросов, которые нам необходимо обсудить, предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА»,

— говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Интересно, что руководство федерации также обратило внимание на решение Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова выступить именно с открытым письмом — перед общественностью, болельщиками, в социальных сетях. По мнению чиновников, «очная встреча с возможностью открытого и честного диалога станет в данной ситуации более плодотворной, нежели общение посредством открытых писем и коммуникаций через СМИ».

«Данная встреча даст нам возможность ответить на все ваши вопросы, обсудить насущные проблемы и найти пути эффективного взаимодействия и сотрудничества», — заявили в руководстве ВФЛА.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена статуса соответствия в ноябре 2015 года исполкомом World Athletics по рекомендации независимой комиссии WADA. В результате этого все российские легкоатлеты — за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной — были не допущены до участия в летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Позднее отечественные атлеты для участия в международных соревнованиях были вынуждены доказывать свою «чистоту» — отсутствие допинговой истории и отсутствие положительных допинг-проб, — чтобы получить нейтральный статус. За этот период Ласицкене, например, выиграла два золото чемпионатов мира и еще дважды стала чемпионкой Европы, Шубенков завоевал два серебра на первенствах мира в беге с препятствиями на 110 метров, а Сидорова выиграла золото в прыжках с шестом на первенстве мира в Дохе и серебро Европы в Бирмингеме. Теперь же данной возможности спортсмены временно лишены.