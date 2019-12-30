Скандальный VAR помог «Ливерпулю» и «Сити»: обзор 20-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Команда Юргена Клоппа одержала трудную победу, забив всего лишь один мяч на «Энфилде». Помог довести беспроигрышную серию на домашнем стадионе до 50 матчей Садио Мане, отличившийся на 42-ой минуте встречи.

Спустя несколько минут «волки» сумели сравнять счет – после классной комбинации ворота Алиссона Беккера поразил Педру Нету хлестким ударом низом в самый угол. Однако тут же видеоассистент рефери начал пересматривать момент: за две минуты арбитры усмотрели сантиметровый офсайд в момент передачи.

Хонни Кастро нарушил линию и заставил ликовать болельщиков мерсисайдцев. Учитывая то, что исход матча предрешил всего один голевой эпизод, многие эксперты и обычные поклонники английского футбола разразились гневом в адрес современных технологий. Главный тренер проигравшей команды Нуну Санту выразил негодование тому факту, что решение о взятии ворот принимают люди, находящиеся в десятках километров от места проведения матчей.

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«Арбитры, решающие засчитывать или не засчитывать гол, расположены очень далеко. Они не чувствуют атмосферу на поле и им тяжело принять верное решение. Мы не должны праздновать незабитые голы», — сказал португальский специалист.

Его коллега, Юрген Клопп, также выразил недовольство работы системы помощи главному арбитру. Немец считает, что судья в поле должен иметь возможность лично просматривать эпизод, а не полагаться только на действия видеорефери.

«VAR – это про принятие решений. Я бы предпочел, чтобы судьи подходили к экрану, потому что он находится прямо рядом с нами и никогда не используется. Я не знаю, c чем это связано», — сказал тренер «Ливерпуля».

В Сети уже разлетелись шутки о том, что мерсисайдцам в этом мезоне определенно везет с решениями в их пользу после вмешательств повторов. Известный британский журналист Джеймс Пирс уже успел прозвать «Ливерпуль» «ЛиVARпулем».

LiVARpool kick off the second half — James Pearce (@JamesPearceLFC) 29 декабря 2019 г.

Большое количество вопросов вызывает не столько само использование VAR, сколько его беспощадность и хирургическая точность.

Теперь даже малейшие заступы за линию последнего защитника караются свистком лайнсмена, и совсем не важно – на миллиметр или на сантиметр был ближе игрок атакующей команды к воротам противника, нежели он сам.

«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

Пока еще действующие чемпионы Англии провели второй матч за 46 часов; на этот раз их соперниками стала одна из самых больших неожиданностей нынешнего сезона — «Шеффилд». «Клинки», которые в этом году вернулись в Английскую премьер-лигу, перед этой игрой забрались на восьмую строчку, обогнав именитые «Эвертон» и «Арсенал». И на «Этихаде» вполне могла состояться сенсация, если бы в дело не вмешался пресловутый VAR.

На 28-й минуте матча Лис Муссе отправил мяч в ворота манкунианцев, но арбитр встречи Крис Кавана после просмотра видеоповтора определил копеечный офсайд. Кто знает, как бы закончился матч, если бы этот гол был бы засчитан.

Серхио Агуэро и Кевин Де Брейне своими голами принесли «горожанам» победу, которая позволила не отстать от идущего вторым «Лестера» на четыре очка. После игры наставник хозяев Хосеп Гвардиола выразил большое негодование работой видеоассистента. И это несмотря на то, что VAR как раз сыграл на руку команде каталонского специалиста.

«Я неоднократно говорил, что у меня большой список претензий к VAR. Каждый тур превращается в хаос. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация будет лучше», — сказал Гвардиола.

«Арсенал» - «Челси»

Дебютный матч Микеля Артеты на домашнем стадионе в качестве наставника «канониров» начался как нельзя лучше. Уже на стартовом отрезке игры подопечные испанского специалиста взяли под контроль территорию и провели несколько размашистых атак, на острие которых регулярно оказывался Александр Ляказетт.

Правда, открыть счет было суждено не ему — Пьер-Эрик Обамеянг здорово отреагировал на скидку Калума Чемберса после углового и послал мяч в противоход Аррисабалаги. У «синих» абсолютно ничего не получалось: вместо того, чтобы играть в футбол, подопечные Фрэнка Лэмпарда начали грубить и жестко действовать против оппонентов. Возможно, свой лучший тайм в сезоне продемонстрировал Месут Озил, чьи креативные находки позволяли раз за разом создавать остроту у ворот гостей.

Второй тайм не сильно отличался по развитию сценария от первого: «Арсенал» хоть и немного сбавил обороты, но продолжал атаковать и пытался забить второй мяч. Но все решилось в самой концовке встречи — трехминутная потеря концентрации обернулась пропущенными голами от Жоржиньо и Абрахама. 1:2 — итоговый счел лондонского дерби.

Характера и силы воли игрокам Лэмпарда точно не занимать.

Остальные результаты 20-го тура АПЛ:

«Брайтон» — «Борнмут» — 2:0

«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» — 1:2

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» — 1:1

«Уотфорд» — «Астон Вилла» — 3:0

«Норвич Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2

«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер» — 1:2

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2