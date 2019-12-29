онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Нокаут в первом раунде: как Емельяненко сокрушил американца

Федор Емельяненко нокаутом победил Куинтона Джексона на турнире Bellator

Российская легенда ММА Федор Емельяненко нокаутом победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator. Этот поединок стал последним для Федора в Японии, где он превратился в звезду мирового масштаба и до сих пор пользуется огромной популярностью. В рамках прощального турне Последний император планирует провести еще два боя, причем последний — в Москве.

Федор Емельяненко красиво попрощался с Японией, в первом же раунде отправив в нокаут Куинтона Джексона по прозвищу Рэмпейдж («яростный, буйный»).

43-летний россиянин с первых секунд принялся осыпать соперника градом мощных ударов, пока 120-килограммовый американец только и делал, что прятался за защитой и бегал из одной стороны клетки в другую.

За все время поединка Рэмпейдж лишь несколько раз ответил Федору своими выпадами, которые выглядели весьма внушительно по размаху и силе, но вот в цель никак не попадали.

Последний император без проблем уворачивался от атак медлительного оппонента, тут же налетая на него с затяжными сериями ударов и даже периодически используя лоу-кики. На взвешивании оказалось, что Емельяненко на 11 кг легче соперника, что явно сказалось в бою.

При этом Федор в течение всего поединка держал руки низко, на уровне пояса, что было довольно рискованно — одно попадание такой махины, как Джексон, могло все решить.

Но таков фирменный стиль работы Емельяненко в стойке, и он не стал менять его, даже несмотря на тревожные крики тренера «Руки подними!»

И, как оказалось, россиянину действительно не понадобилось особо защищаться — поединок вышел недолгим.

В ходе первого раунда Федор мощно попал прямым правым ударом в голову соперника, и тот словно в замедленной съемке приземлился на настил спиной к россиянину, открывая ему шикарную возможность для добивания.

Емельяненко тут же подскочил, чтобы финишировать американца, но арбитр заслонил Джексона собой и объявил о досрочном окончании поединка. Ни у кого не возникло сомнений, что Последний император довел бы свое дело до конца, но это могло привести к очень серьезным последствиям для здоровья Рэмпейджа, который уже и не помышлял о защите.

Федор отпраздновал победу довольно невозмутимо. Никаких сальто или танцев в стиле японского аниме, которыми публику развлекали предыдущие триумфаторы, — Емельяненко просто отошел в сторону, надел сине-белую футболку и обернулся во флаг России.

Кстати, в ролике перед началом поединка Федор заявил, что его главной мотивацией для продолжения выступлений является именно возможность представлять свою страну в смешанных единоборствах.

А в кратком интервью после боя в октагоне Емельяненко трогательно попрощался со своими японскими фанатами, которые и вправду испытывают к нему особенный пиетет. На всех предыдущих поединках — даже самых зрелищных — публика в основном сидела тихо, но когда дрался Федор, обеспокоенные крики и советы на японском долетали до октагона со всех концов 40-тысячной арены.

«Очень рад, что сегодня я сумел одержать победу и порадовать вас, дорогие фанаты! Именно здесь, в Японии, произошло мое становление как бойца, здесь я завоевал вашу любовь и уважение. И я счастлив снова немного порадовать вас.

К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается, и, возможно, это мой последний поединок в Японии. Спасибо всем, кто поддерживал меня здесь, низкий вам поклон, а также всем, кто молился за меня в России.

Спасибо всем православным христианам за ваши молитвы — в Греции, Сербии и здесь…» — заявил Федор.

Почему же это последний бой Емельяненко в Японии? Дело в том, что легендарный боец планирует завершать карьеру и подписал контракт на три заключительных поединка — так называемое прощальное турне.

Во многом по этой причине Bellator решил организовать свое первое шоу в Японии — здесь Федор особенно популярен, так как именно в местном промоушене Pride он превратился в звезду мирового масштаба во времена, когда о UFC еще никто особо не слышал.

Его соперник Джексон, кстати, тоже приобрел широкую известность в Pride еще в 2000-х годах, так что для японской публики этот поединок был встречей двух старых легенд.

Где пройдет второй бой из прощального турне Емельяненко, пока не известно, однако заключительный Bellator точно планирует провести в Москве.

Кстати, в России этот промоушен тоже еще ни разу не организовывал своих вечеров, так что нас ждет еще одна премьера.

А пока что в профессиональном рекорде Федора стало 39 побед при шести поражениях.