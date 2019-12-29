Нокаут в первом раунде: как Емельяненко сокрушил американца

Федор Емельяненко красиво попрощался с Японией, в первом же раунде отправив в нокаут Куинтона Джексона по прозвищу Рэмпейдж («яростный, буйный»).

43-летний россиянин с первых секунд принялся осыпать соперника градом мощных ударов, пока 120-килограммовый американец только и делал, что прятался за защитой и бегал из одной стороны клетки в другую.

За все время поединка Рэмпейдж лишь несколько раз ответил Федору своими выпадами, которые выглядели весьма внушительно по размаху и силе, но вот в цель никак не попадали.

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Последний император без проблем уворачивался от атак медлительного оппонента, тут же налетая на него с затяжными сериями ударов и даже периодически используя лоу-кики. На взвешивании оказалось, что Емельяненко на 11 кг легче соперника, что явно сказалось в бою.

При этом Федор в течение всего поединка держал руки низко, на уровне пояса, что было довольно рискованно — одно попадание такой махины, как Джексон, могло все решить.

Но таков фирменный стиль работы Емельяненко в стойке, и он не стал менять его, даже несмотря на тревожные крики тренера «Руки подними!»

И, как оказалось, россиянину действительно не понадобилось особо защищаться — поединок вышел недолгим.

В ходе первого раунда Федор мощно попал прямым правым ударом в голову соперника, и тот словно в замедленной съемке приземлился на настил спиной к россиянину, открывая ему шикарную возможность для добивания.

Емельяненко тут же подскочил, чтобы финишировать американца, но арбитр заслонил Джексона собой и объявил о досрочном окончании поединка. Ни у кого не возникло сомнений, что Последний император довел бы свое дело до конца, но это могло привести к очень серьезным последствиям для здоровья Рэмпейджа, который уже и не помышлял о защите.

Федор отпраздновал победу довольно невозмутимо. Никаких сальто или танцев в стиле японского аниме, которыми публику развлекали предыдущие триумфаторы, — Емельяненко просто отошел в сторону, надел сине-белую футболку и обернулся во флаг России.

Кстати, в ролике перед началом поединка Федор заявил, что его главной мотивацией для продолжения выступлений является именно возможность представлять свою страну в смешанных единоборствах.

А в кратком интервью после боя в октагоне Емельяненко трогательно попрощался со своими японскими фанатами, которые и вправду испытывают к нему особенный пиетет. На всех предыдущих поединках — даже самых зрелищных — публика в основном сидела тихо, но когда дрался Федор, обеспокоенные крики и советы на японском долетали до октагона со всех концов 40-тысячной арены.

«Очень рад, что сегодня я сумел одержать победу и порадовать вас, дорогие фанаты! Именно здесь, в Японии, произошло мое становление как бойца, здесь я завоевал вашу любовь и уважение. И я счастлив снова немного порадовать вас.

К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается, и, возможно, это мой последний поединок в Японии. Спасибо всем, кто поддерживал меня здесь, низкий вам поклон, а также всем, кто молился за меня в России.

Спасибо всем православным христианам за ваши молитвы — в Греции, Сербии и здесь…» — заявил Федор.

Почему же это последний бой Емельяненко в Японии? Дело в том, что легендарный боец планирует завершать карьеру и подписал контракт на три заключительных поединка — так называемое прощальное турне.

Во многом по этой причине Bellator решил организовать свое первое шоу в Японии — здесь Федор особенно популярен, так как именно в местном промоушене Pride он превратился в звезду мирового масштаба во времена, когда о UFC еще никто особо не слышал.

Его соперник Джексон, кстати, тоже приобрел широкую известность в Pride еще в 2000-х годах, так что для японской публики этот поединок был встречей двух старых легенд.

Где пройдет второй бой из прощального турне Емельяненко, пока не известно, однако заключительный Bellator точно планирует провести в Москве.

Кстати, в России этот промоушен тоже еще ни разу не организовывал своих вечеров, так что нас ждет еще одна премьера.

А пока что в профессиональном рекорде Федора стало 39 побед при шести поражениях.