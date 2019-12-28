«Это преступление»: Гвардиола и Клопп возмущены «Боксинг дэй»

Что такое «Боксинг дэй»

Название берет свои истоки из старой традиции британцев, когда аристократы дарили на следующий день после католического Рождества (25 декабря) своей прислуге коробки с подарками. Также этот день они объявляли выходным.

Поэтому «Боксинг дэй» можно перевести на русский как «День коробок» или «День подарков». Помимо футбола, в этот день в Великобритании проводятся матчи по регби, крикету и лошадиным бегам.

Таким образом, этот день никак не связан с боксом, как можно подумать, основываясь на созвучии слов, хотя в этот праздник действительно проходят традиционные турниры по боксу в некоторых бывших колониях Англии в Африке.

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В чем связь с футболом?

С футболом ассоциируется это слово у англичан не только потому, что матчи проходят приблизительно в те же дни, что и праздник. Помимо этого факта в «Боксинг дэй» в футболе происходят поистине невероятные вещи. Так, в 1963 году за этот промежуток времени клубы Премьер-лиги оформили 66 голов в десяти встречах. А все четыре дивизиона установили отметку в 160 голов. В том году англичане смогли увидеть три покера, столько же хет-триков, а также восемь дублей и четыре красные карточки.

Такие футбольные марафоны приносят удовольствие фанатам своей зрелищностью. Кроме того, удобство для болельщиков состоит в том, что матчи проходят между командами из одного или соседних городов, что обеспечивает высокий процент их посещаемости.

Однако футболистам в эту пору приходится непросто. В «Боксинг дэй» они играют на износ. Так, первый тур «десятидневки» проходит 21-23 декабря, второй — обязательно 26-го, третий — в канун Нового года, то есть 30-31 декабря, а четвертый и завершающий — 1-2 января.

Мнение клубов

Неудивительно, что довольны «Боксинг дэй» далеко не все. В текущем сезоне сумасшедшим расписанием возмутился наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Дело в том, что у его подопечных матчи были назначены на 27 и 29 декабря — временной промежуток между встречами составит менее 48 часов. Более того, один из матчей будет выездным.

«Я написал благодарственное письмо руководству АПЛ. Думаю, мы поместим наших футболистов в холодильник после первого матча, чтобы они подготовились к следующему»,

— иронизировал испанский специалист.

Еще одна проблема для «горожан» состоит в том, что сразу после «Боксинг дэй» начинается Кубок английской лиги, в котором они выступают одними из первых. Таким образом, у футболистов практически не остается времени на отдых и восстановление.

Недовольство Гвардиолы поддержал и главный тренер основного соперника «Ман Сити» — «Ливерпуля» — Юрген Клопп.

«Я считаю, что играть с разницей в два дня — преступление. Очевидно, что никто не заинтересован в том, чтобы давать командам больше 48 часов на два матча.

Телу спортсмена нужно определенное время, чтобы восстановиться и работать как должно, но этот факт почему-то игнорируется», — цитирует Клоппа Sportskeeda.

Однако есть и те, кто выступает в поддержку такого календаря АПЛ. Например, главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард возлагал большие надежды на «Боксинг дэй».

«Да, игрокам придется пожертвовать встречами с семьей в этот период, но для команды сейчас очень важны очки. В матче с «Саутгемптоном» мы должны показать ту форму в домашних встречах, которую обязаны демонстрировать», — говорил Лэмпард перед началом рождественского «марафона».

Ожидания Фрэнка, к сожалению, не совсем оправдались. «Челси» сенсационно обыграл «Тоттенхэм» Жозе Моуринью, но спустя два дня уступил более слабому «Саутгемптону» (0:2), видимо, не успев восстановиться после принципиального противостояния.

Любопытно, что среди сторонников «Боксинг Дэй» есть не только тренеры, но и футболисты, которые переносят колоссальные нагрузки. Так, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей заявил, что готов стараться ради людей, которым удобно посетить матч в рождественские выходные.

«Боксинг-дэй» — особенное для многих людей событие. Они приходят в свой выходной, чтобы посмотреть на представление. И я надеюсь, что мы сумеем показать фанатам хорошее шоу»,

— рассказывал игрок в интервью пресс-службе клуба.