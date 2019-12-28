«Трудное решение»: Овечкин снова отказался от Матча звезд

Второй отказ подряд

Александр Овечкин огорошил лигу в прошлом году своим решением отказаться от участия в Матче всех звезд. В этом многие тогда увидели месть Национальной хоккейной лиге за то, что та не отпустила своих игроков на Олимпийские игры в Пхенчхане, куда мечтал попасть форвард сборной России.

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Особенно тогда, как обычно, усердствовал в своей критике хоккейный эксперт, ведущий «уголка тренера» в главном шоу Канады Дон Черри, буквально уничтожавший язвительными комментариями лучшего снайпера сильнейшей лиги мира в своем поколении.

Овечкин тогда получил, согласно правилам, одноматчевую дисквалификацию, но сохранил свежесть, которая позволила ему стать лучшим снайпером сезона в очередной раз подряд, но не помогла «Вашингтон Кэпиталз» защитить звание обладателей Кубка Стэнли — команда уступила «Каролине» в первом же раунде плей-офф.

Прошел год, и история повторилась. Александр Великий, в третий раз подряд выбранный болельщиками капитаном Столичного дивизиона, вновь сложил с себя полномочия добровольно и отказался от участия во Всезвездном уикенде.

Будет ли его снова критиковать Черри, уже уволенный из шоу после очередного неосторожного высказывания, не так важно, потому что Ови сам назвал причины — и они выглядят адекватно.

«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах, — подчеркнул Овечкин. — Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и команды. Если бы мне был 21 год — это одно. Да, сейчас я здоров, все хорошо, но я должен думать о второй части сезона и о плей-офф. Это самое важное для команды. Конечно, не хочется пропускать один матч из-за этого, но правила есть правила».

Теперь Овечкин должен будет пропустить либо последний матч «столичных» перед паузой на Всезвездный уикенд (18 января против «Айлендерс»), либо первый после него (27 января против «Монреаля»).

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ

Что до команды Овечкина, то «Вашингтон» принимал в первом после рождественской паузы матче «Коламбус». При этом, несмотря на три дня отдыха, в воротах «столичных» оказался не основной голкипер Брйэден Холтби, а россиянин Илья Самсонов — поражение от в предыдущей игре «Бостона» (3:7) заставило Тодда Рирдена прибегнуть к экстренным мерам.

«Блю Джекетс» забросили первыми, когда во втором периоде проводивший свой 13-й матч в НХЛ Якоб Лилья оформил дебютную шайбу, но «Кэпс» все равно смогли остаться единственной в этом сезоне командой лиги, которая до сих пор ни разу не уступила в двух матчах кряду.

В третьей двадцатиминутке Евгений Кузнецов нашел передачей Ричарда Паника, а тот вывел на бросок Карла Хагелина. Швед выстрелил по воротам и сам же добил отраженную Йонасом Коприсало шайбу.

В итоге все решалось в овертайме, где свое слово сказала ведущая тройка хозяев. Овечкин вывел на атаку Никласа Бэкстрема, а после броска шведского центрфорварда на добивании первым оказался Ти Джей Оши.

Для Овечкина этот балл стал четвертым (2+2) в четырех последних матчах, что несколько испортило наставнику «голубых мундиров» Джону Торторелле 1295-й матч в качестве главного тренера клубов НХЛ, благодаря чему он подвинул с 13-й строчке в списке проведших больше всех поединков наставников Жака Мартена.

В текущем сезоне «Каролина», ведомая 19-летним Андреем Свечниковым, играет здорово и уже почти половину чемпионата располагается в зоне плей-офф, претендуя на то, чтобы пробиться туда досрочно, а не в последний момент, как в прошлом году.

А вот перестраивающиеся «Рейнджерс» даже после летнего подписания Артемия Панарина, с ходу ставшего лидером команды, пока никак не могут подняться в кубковую восьмерку Востока.

Впрочем, все это не отменяет того факта, что для «Харрикейнз» нью-йоркцы остаются самым неудобным соперником в лиге. Начиная с февраля 2011 года до отчетной встречи «ураганы» выиграли у «рейнджеров» только шесть матчей, уступив в 29!

В текущем сезоне ситуация оставалась в общем тренде — два первых поединка остались за «синерубашечниками», которые выиграли и в третий раз в отчетной встрече.

Среди полевых игроков героями стали швед Мика Зибанежад и его партнер по первому звену Панарин — каждый из них набрал по три очка. При этом на счету Зибанежада 2+1, а российский плеймейкер отметился голом и двумя передачами.

Но главной звездой стал все-таки 39-летний голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, совершивший 39 спасений.

Шведский ветеран играл во всех трех матчах против «Каролины» в нынешнем сезоне, все три, естественно выиграл, отразив 132 броска при семи пропущенных шайбах (процент сейвов — 94,7%). То есть в среднем против «Харрикейнз» он делает по 42 сейва в матче!

«Нью-Джерси Девилз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:5 ОТ

Пошла на пользу пауза в чемпионате и все лучше адаптирующемуся в сильнейшей лиге мира Никите Гусеву, который прервал свою 17-матчевую серию без заброшенных шайб, за время которой исправно раздавал партнерам голевые передачи.

В игре против «Торонто» Гусев отличился во втором периоде при игре в формате 5 на 3, оказавшись в нужном месте и четко дослав шайбу в сетку после могучего щелчка Сами Ватанена. Заброшенная шайба стала для россиянина пятой в НХЛ.

Эта шайба стала ответом на оформленный ранее в первом периоде собственный восьмой гол в сезоне и вообще в НХЛ соотечественника Никиты Ильи Михеева из «Торонто». 65-й номер грамотно подправил бросок партнера в сторону ворот «Девилз».

Правда, в итоге Михеев не доиграл встречу, покинув площадку из-за травмы руки. Зато его партнеры по команде смогли вырвать победу в драматичной голевой перестрелке. Основное время завершилось со счетом 4:4, а в овертайме викторию «кленовым листьям» принес оформивший победную шайбу на индивидуальном мастерстве Вильям Нюландер.

Другие матчи

«Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:5

«Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз» — 0:3

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4:5

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» — 4:5 ОТ

«Чикаго Блэкхокс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2

«Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» — 1:5

«Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс» — 4:3

«Сан-Хосе Шаркс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 ОТ