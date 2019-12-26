«Подаем апелляцию»: суд отдал детей Зайцева матери

26 декабря Кунцевский районный суд вынес решение об опекунстве совместных детей хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева и его бывшей супруги Маргариты Готовцевой.

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На заседании, продолжавшемся более семи часов присутствовали и Маргарита, и Никита, в данный момент не выступающий в НХЛ из-за травмы ноги.

Судья Елена Лебедева постановила, что дочери пары — Соня и Вера — будут проживать с матерью.

При этом адвокат Зайцева Виктория Данильченко уже заявила, что сторона хоккеиста будет подавать апелляцию на данное решение.

История разрыва четы Зайцевых стала достоянием общественности в начале декабря, когда Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором двое мужчин, одним из которых являлся снятый со спины Зайцев, забирают детей, несмотря на крики Маргариты Готовцевой, которая вместе с няней выходила с девочками из машины.

Позже данное видео в своем Instagram распространила и сама бывшая супруга хоккеиста, а в медиа-пространстве за нее вступились Ксения Собчак и певица Лолита Милявская.

«Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребенком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их, — рассказал Sport24 позицию стороны супруга отец Никиты Игорь Зайцев.

— В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из внучек моих, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети».

После этого новостные ленты то и дело взрывались информацией то с одной, то с другой стороны. Игорь Зайцев, выступавший в основном со стороны бывшего мужа, рассказывал об аморальном поведении своей бывшей невестки и о том, что на это даже указывали в бывшем клубе Никиты «Торонто Мэйпл Лифс», откуда он был летом обменян в «Оттаву», причем вроде бы даже не в последнюю очередь из-за истории со своим разводом.

По мнению отца хоккеиста, женщина была плохой матерью девочкам, практически ими не занималась, от его сына хочет только денег и ради этого даже наняла PR-менеджера.

Понятно, что со стороны Маргариты Зайцевой информация поступала прямо противоположная: она очень привязана к своим девочкам, а те не представляют жизни без мамы; родители Никиты всегда вели себя с ней по-хамски, выпивали и заставляли девочек дышать алкогольными парами, забирая их спать к себе в кровать.

Противоречивая информация с разных сторон шла и по поводу супружеской неверности: сторона Зайцева утверждала, что Маргариту неоднократно заставали с другими мужчинами, причем даже при девочках, а сама женщина рассказывала, что это Никита был неверен ей еще в браке, а теперь уже расстался с той девушкой и нашел новую.

Сам хоккеист крайне не любит выступать в публичном пространстве, но в сложившихся обстоятельствах посчитал нужным прийти на эфир в ток-шоу к Андрею Малахову, где ранее выступала Маргарита.

«Дети должны проживать со мной. Это моя позиция, для меня это самое главное. Я предлагал определенную сумму денег и лично на нее, это было еще в начале разговора. Хорошо, что это случилось сейчас. Я узнал многое о различных людях и друзьях, которые окружали меня. Очень интересно за этим всем наблюдать. Я благодарен судьбе, что так произошло. Теперь буду знать, с кем можно садиться за стол, — рассказал на программе хоккеист несколько дней назад.

— Есть ли у меня новая девушка? Да, я встречаюсь. Собираюсь ли жениться? Нет, я встречаюсь, как нормальный человек.

Что сказал бы Маргарите сейчас? Чтобы она сворачивала этот маскарад. Она прекрасно знает, где ее дети. Никто их не скрывает, приезжай и видься. Это все, что я могу сказать на данную минуту».

Теперь дети должны быть переданы матери, но в процессе, понятное дело, рано ставить точку. Похоже, эта история растянется еще не на один месяц. Вряд ли Зайцев при этом сможет показывать свой лучший хоккей, хотя в «Оттаве» относятся с пониманием к семейной ситуации одного из своих ведущих защитников и уже дважды отпускали его в России — на тот день, когда он забрал дочерей (еще не будучи травмированным) и на судебное заседание.