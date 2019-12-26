«Нужно улучшать дисциплину»: почему молодежка проиграла Чехии

Чехия — Россия — 4:3

Стартовый матч молодежной сборной России на чемпионате мира U-20 в Чехии — история не про разочарования от неоправданных ожиданий. В данный конкретный день в Остраве против команды Валерия Брагина сложилась целая совокупность факторов, которая в конечном счете привела к локальной катастрофе.

Если говорить об антураже, то здесь, конечно, присутствовал эмоциональный момент, и он для чехов значил больше, чем будет в следующих играх.

Команда Вацлава Варады попала в одну группу с тремя главными претендентами на золото МЧМ и будет андердогом в игре против каждого из них, но противостояние с Россией было первым.

Реклама

Конечно, чешские хоккеисты, подгоняемые заполненным десятитысячником арены в Остраве, выложились на все сто процентов и даже несколько больше. Дополнительной подпиткой для команды стало и событие, которое в перспективе может поставить крест на надеждах на какой-то приемлемый результат.

Травма главного нападающего команды Якуба Лауко на первой минуте игры стала несчастным случаем, и партнеры затем сыграли за него, но в дальнейшем потеря, конечно, скажется.

Но дело, безусловно, не только в эмоциях. Забей Россия первой и оторвись потом на две шайбы, подопечные Брагина, конечно же, не упустили бы перевеса, учитывая их превосходство в классе. А оно было очевидным и по игре.

Другое дело, что чехи заработали в дебюте большинство и реализовали его, поразив ворота Ярослава Аскарова первым же броском. В той шайбе голкипер не был виноват, но она точно заставила его волноваться.

После этого он пропустил в следующем же выпаде чехов, случившемся через несколько минут беспрерывных атак российской команды. И вроде бы там опять Аскаров не был так уж виноват, но он снова не выручил.

Затем российские хоккеисты показали свой уровень, по сути, реализовав два розыгрыша лишнего, хотя в обоих случаях забивали они, уже когда на льду появлялся пятый чешский полевой.

И вот тогда россиянам надо было дожимать оппонента. В середине второго периода счет по броскам был 21-6 в пользу «красной машинки», как иногда ласково зовут российскую молодежку. Но почти сразу чехи использовали еще один контрвыпад, и пусть ответ последовал в течение 45 секунд, случилось главное: хозяева почувствовали, что в этом матче они по-настоящему в игре.

Молодые чешские игроки, может быть, изначально даже не слишком верившие в свои шансы, поняли, что им по силам одержать победу, и решили за нее умереть на льду.

Неодинаковый подход к похожим эпизодам, явленный арбитрами в концовке второго периода, в результате чего наша команда долго играла втроем и в том числе пропустила решающий гол, неприятен, но это точно не причина поражения.

«Мы играем в Чехии, и здесь всегда так. Это было ожидаемо, мы к этому готовились. Естественно, глупые удаления были, отмашки. Чехи всю жизнь так играют. Ничего, будем готовиться дальше, — рассудительно отметил после матча отметившийся голом Василий Подколзин.

– И по атмосфере, и по игре все было то же, что и всегда, когда играешь против чехов».

У нашей команды был еще целый период впереди, но вскрыть чешскую скорлупу она так и не смогла, более того, поймавшие волну и игравшие в удобном стиле хозяева убегали в острые контратаки, хоть и не пробили заменившего Аскарова Амира Мифтахова.

Вот тут есть о чем подумать, потому что и Канада, и США — соперники гораздо более серьезные и опасные, и они тоже не простят ошибок. И если проиграть им обоим, то к матчу с Германией можно по-настоящему занервничать.

Здесь свое слово должен сказать опыт тренерского штаба команды. Валерий Брагин давно зарекомендовал себя гроссмейстером молодежных чемпионатов мира и видел тут все, а Игорь Ларионов и Николай Хабибулин, присоединившиеся к нему в этом году, должны передавать ребятам свой феноменальный игровой опыт.

«Первый матч, понятно, что был какой-то сумбур. Необязательные голы получили, но моментами все было неплохо. Нужно улучшать дисциплину. Мы спокойно готовились, это просто первый матч. К канадцам подготовка пройдет в обычном режиме, поработаем на тренировке над недостатками,

— Брагин был после матча спокоен. — Удалений было много, потому что эмоции перехлестнули. Аскарова поддержали, проблем нет, просто дали поиграть Мифтахову».

Что ж, начало МЧМ вышло для сборной России неприятным, но страшного все же ничего не случилось. Весь турнир впереди, но но прибавить все-таки придется.