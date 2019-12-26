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«Готовь перчатки»: Емельяненко принял вызов Кадырова

Александр Емельяненко принял вызов Кадырова

Скандальный российский боец Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По словам спортсмена, их бой «будет пропагандировать спорт и здоровый образ жизни».

В ближайшее время в российском бойцовском мире может пройти очередной громкий поединок. Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом спортсмен сообщил в видеозаписи, опубликованной в своем Instagram-аккаунте. Из слов Емельяненко-младшего можно сделать вывод, что он рассчитывает встретиться с политиком на боксерском ринге.

«Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни», – сказал он.

Напомним, что Кадыров пригласил Емельяненко выяснить отношения на ринге через социальные сети, не так давно записав к нему обращение. «У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?» — спросил Кадыров у своих подписчиков. В комментариях его поддержали министр Чечни по делам молодежи Иса Ибрагимов, действующие российские бойцы Абдул-Рахман Дудаев, Салман Жамалдаев, Майрбек Хасиев и даже бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мануэль Чарр

Изначально Емельяненко отреагировал сдержанно, посчитав вызов шуткой. «Флэшмоб «вызови Емельяненко» на бой дошел и до моего друга Рамзана. «Ахмат» — сила!», — написал в ответ боец.

Несмотря на это, разговоры о возможном новом «фриковом» поединке не закончились. Так, идею поддержал генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев. Он уточнил, что ФБР готова заняться организацией боя. Опять же — именно по боксерским правилам, поскольку Кадыров ранее занимался боксом.

«Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», — цитирует Кремлева Sport24.

Более того, сам Кадыров продолжил «раскручивать» возможный поединок с Емельяненко. В ходе ежегодной пресс-конференции на ЧГТРК «Грозный» руководитель региона рассказал, что регулярно проводит тренировки и не допускает даже мысли о возможном проигрыше бойцу. Он отметил, что бросал вызов скандальному спортсмену «с иронией». Если же, по словам Кадырова, интерес общественности к поединку будет, то он готов не отказываться от своих слов и действительно боксировать против бывшего чемпиона мира по версии ProFC.

«Раз пошла такая мода в спорте — все, кому не лень, вызывают Сашу на бой, — я тоже решил вызвать… Я сделал это, чтобы посмотрели те люди, которые вызывают его на разные бои.

Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — добавил он.

И интерес к бою действительно сохраняется. Так, российский боец Александр Шлеменко считает, что у Кадырова будут шансы на победу, несмотря на отсутствие профессиональных боев.

«Да, Александр профессионал, но и у Рамзана шансов на победу достаточно много», — приводит слова Шлеменко РИА «Новости».

А вот Альберт Туменов все же выразил мнение, что бой не состоится. «Насколько я слышал, Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко — друзья, поэтому вызов президентом Чечни бойца — шутка. Они просто так прикалываются», — сказал он в интервью «РБ-Спорт».

Емельяненко имеет опыт выступлений не только в смешанных единоборствах, но и в боксе. 29 ноября он в рамках турнире в Москве встретился со стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок носил развлекательный характер и, как предполагалось, завершился быстрой победой 38-летнего уроженца Старого Оскола нокаутом в первом же раунде. Любопытно, что тогда поединок был санкционирован тоже ФБР.

Противостояние с Кокляевым — не единственное для Емельяненко в качестве боксера. Десять лет назад, в октябре 2009-го он по инициативе известной промоутерской компании Golden Boy Promotions встретился с тогдашним чемпионом России по кикбоксингу Хизиром Плиевым, для которого бой по правилам бокса также стал дебютным. Поединок продлился всего четыре раунда, но победитель так и не был выявлен — двое из трех судей не смогли отдать предпочтение ни Емельяненко, ни Хизиеву: 38-38, 38-38, 37-40, ничья. В MMA на счету Емельяненко-младшего 37 боев, 29 побед, семь поражений и одна ничья.