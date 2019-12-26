«Готовь перчатки»: Емельяненко принял вызов Кадырова

В ближайшее время в российском бойцовском мире может пройти очередной громкий поединок. Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом спортсмен сообщил в видеозаписи, опубликованной в своем Instagram-аккаунте. Из слов Емельяненко-младшего можно сделать вывод, что он рассчитывает встретиться с политиком на боксерском ринге.

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«Готовь перчатки, Рамзан. Будем боксировать. Будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни», – сказал он.

Напомним, что Кадыров пригласил Емельяненко выяснить отношения на ринге через социальные сети, не так давно записав к нему обращение. «У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?» — спросил Кадыров у своих подписчиков. В комментариях его поддержали министр Чечни по делам молодежи Иса Ибрагимов, действующие российские бойцы Абдул-Рахман Дудаев, Салман Жамалдаев, Майрбек Хасиев и даже бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мануэль Чарр

Изначально Емельяненко отреагировал сдержанно, посчитав вызов шуткой. «Флэшмоб «вызови Емельяненко» на бой дошел и до моего друга Рамзана. «Ахмат» — сила!», — написал в ответ боец.

Несмотря на это, разговоры о возможном новом «фриковом» поединке не закончились. Так, идею поддержал генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев. Он уточнил, что ФБР готова заняться организацией боя. Опять же — именно по боксерским правилам, поскольку Кадыров ранее занимался боксом.

«Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», — цитирует Кремлева Sport24.

Более того, сам Кадыров продолжил «раскручивать» возможный поединок с Емельяненко. В ходе ежегодной пресс-конференции на ЧГТРК «Грозный» руководитель региона рассказал, что регулярно проводит тренировки и не допускает даже мысли о возможном проигрыше бойцу. Он отметил, что бросал вызов скандальному спортсмену «с иронией». Если же, по словам Кадырова, интерес общественности к поединку будет, то он готов не отказываться от своих слов и действительно боксировать против бывшего чемпиона мира по версии ProFC.

«Раз пошла такая мода в спорте — все, кому не лень, вызывают Сашу на бой, — я тоже решил вызвать… Я сделал это, чтобы посмотрели те люди, которые вызывают его на разные бои.

Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — добавил он.

И интерес к бою действительно сохраняется. Так, российский боец Александр Шлеменко считает, что у Кадырова будут шансы на победу, несмотря на отсутствие профессиональных боев.

«Да, Александр профессионал, но и у Рамзана шансов на победу достаточно много», — приводит слова Шлеменко РИА «Новости».

А вот Альберт Туменов все же выразил мнение, что бой не состоится. «Насколько я слышал, Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко — друзья, поэтому вызов президентом Чечни бойца — шутка. Они просто так прикалываются», — сказал он в интервью «РБ-Спорт».

Емельяненко имеет опыт выступлений не только в смешанных единоборствах, но и в боксе. 29 ноября он в рамках турнире в Москве встретился со стронгменом Михаилом Кокляевым. Поединок носил развлекательный характер и, как предполагалось, завершился быстрой победой 38-летнего уроженца Старого Оскола нокаутом в первом же раунде. Любопытно, что тогда поединок был санкционирован тоже ФБР.

Противостояние с Кокляевым — не единственное для Емельяненко в качестве боксера. Десять лет назад, в октябре 2009-го он по инициативе известной промоутерской компании Golden Boy Promotions встретился с тогдашним чемпионом России по кикбоксингу Хизиром Плиевым, для которого бой по правилам бокса также стал дебютным. Поединок продлился всего четыре раунда, но победитель так и не был выявлен — двое из трех судей не смогли отдать предпочтение ни Емельяненко, ни Хизиеву: 38-38, 38-38, 37-40, ничья. В MMA на счету Емельяненко-младшего 37 боев, 29 побед, семь поражений и одна ничья.