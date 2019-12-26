«Для меня он мертв»: Федор Емельяненко о брате Александре

29 декабря в Японии пройдет, вполне возможно, один из последних боев в карьере российской легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко. Он встретится с американцем Квинтоном Джексоном. Перед поединком Последний Император впервые за долгое время рассказал о тяжелых отношениях с младшим братом Александром, которые уже на протяжении долгих лет становятся вопросом обсуждений в прессе. Конфликт двух братьев-бойцов начался почти три года назад, когда они открыто вступили в перепалку с упреками в адрес друг друга. С тех пор Федор и Александр не общаются и если говорят о друг друге в прессе, то кратко и редко.

Основная же суть разногласий заключается в том, что старшему брату стыдно за эпатажное поведение младшего.

Федор Емельяненко накануне встречи с Джексоном рассказал, что, несмотря на противоречия с родственником, он желает ему найти себя в мире и встать на путь исправления. В качестве примера он привел библейскую притчу, согласно которой семья всегда готова принять упавшего сына (в данном случае — брата), если тот одумается.

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«Есть такая притча у Господа: у отца было два сына. Один попросил свою часть имения и ушел в страну далече. Растратил там все имения с блудницами, прогулял и так далее. Потом, когда голод страшный настал, он вспомнил, что его любят и ждут дома. Когда он шел, то думал, что попросит у отца прощения. На обратном пути его встретил отец. Он сжалился над ним, сам подбежал, поцеловал, обнял. В честь его возвращения закатили праздник. Младший заколол теленка, а старший сын расстроился из-за этого. «Я столько лет с тобой, столько работаю, а ты мне не дал даже теленка заколоть». Отец сказал ему, что надо радоваться, что твой брат был мертв и ожил. Пропадал и нашелся.

Вот для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся», — цитирует Емельяненко-старшего Sport24.

Что касается самого Александра, то он сам неоднократно высказывался, что хотел был примириться с братом, и якобы даже они приходили к согласию в телефонных разговорах. Федор же считает, что брату надо извиняться в первую очередь не перед ним, а перед людьми, которых он обидел серьезнее.

«Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными», — добавил боец.

Предполагается, Федор говорил о ситуации, после которой его брат попал в тюрьму. В апреле 2014 года против Александра было возбуждено дело об избиении и изнасиловании 26-летней домработницы, а также похищении ее документов. Впоследствии спортсмена приговорили к 4,5 годам тюремного заключения. В ноябре 2016-го он вышел на свободу. После этого Александр неоднократно имел и другие проблемы с законом. В марте этого года ему назначили административный арест, штраф и лишили прав за попытку скрыться от правоохранительных органов на машине, находясь в нетрезвом состоянии.

Так или иначе, 29 ноября Емельяненко-младший вернулся к боям. В скандальном поединке он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева по правилам бокса. Федор поведал, что был в курсе боя, но отозвался о нем в крайне отрицательном ключе.

«Но мне кажется, что это не спорт, а антиспорт. Костя Цзю сказал: «Если я хочу в цирк, то пойду к братьям Запашным». А я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк. Никакого спорта там не было», — считает он.

Старший Емельяненко также рассказал, что сейчас не собирается помогать брату, считая это наилучшим вариантом.

«Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все. Дело не в усталости. У человека своя дорога, своя жизнь. Просто жаль людей, которые оказываются с ним рядом. Дай бог, чтобы он вразумился. Чтобы не просто говорил, что читает писания святых отцов, а понимал, о чем они говорят. Все отцы говорят о терпении и смирении. А когда человек говорит, что вокруг него все животные — это не терпение. Надо обратить взгляд внутрь себя. И понять, что главное животное сидит внутри. И с ним надо бороться. Тогда увидишь вокруг себя людей», — заключил Федор.

43-летний Федор Емельяненко свой последний бой провел в январе, уступив в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе американцу Райану Бэйдеру. В профессиональной карьере всего он одержал 38 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. У 38-летнего Александра рекорд менее привлекательная: 29 побед, семь поражений и одна ничья. А по правилам MMA дрался он в последний раз и вовсе в августе прошлого года.