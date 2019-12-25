Сражение лучших: пары зажигают на чемпионате России. LIVE

У ребят здорово получается изобразить недавно встретивших друг друга и до безумия влюбленных молодых людей, которые дурачатся под дождем, — настолько легко у них выходят и обязательные шаги финстепа, и твиззлы, и поддержки. Очень хорошо выделены все акценты в музыке: фигуристы постоянно взаимодействуют друг с другом, взмахивают руками, обнимаются, улыбаются — просто полет души!