Сражение лучших: пары зажигают на чемпионате России. LIVE

«Чистейшее исполнение очень многих элементов! Очень чисто и музыкально. Совершенно фантастические твиззлы. Они делали все просто, как один человек» — заявляет Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.
Сложная поддержка, в ходе которой спортсмен постоянно ехал в кораблике, но при этом умудрялся переворачивать девушку на своих руках (прямо цирковой номер!), вызвал аплодисменты у публики.
Пара на очень высокой скорости, синхронно и четко с технической точки зрения исполняет твиззлы в самом начале ритм-танца. Эта их скорость и дерзость катания отлично сочетается с резкостью музыки.
На льду — Софья Шевченко / Игорь Еременко, выступающие под композиции к мюзиклу «Бурлеск»!
Оценка Синициной и Кацалапова — 88,43 балла.
Просто на одном дыхании пролетело выступление Синициной и Кацалапова. А уж какая сумасшедшая поддержка со сменой нескольких позиций была в концовке! Некоторые люди встают на трибунах и аплодируют так.
У ребят здорово получается изобразить недавно встретивших друг друга и до безумия влюбленных молодых людей, которые дурачатся под дождем, — настолько легко у них выходят и обязательные шаги финстепа, и твиззлы, и поддержки. Очень хорошо выделены все акценты в музыке: фигуристы постоянно взаимодействуют друг с другом, взмахивают руками, обнимаются, улыбаются — просто полет души!
На льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие под композицию из мюзикла «Поющие под дождем».
Оценки Тульцевой и Беловодченко — 55,26 балла.
Периодически фигуристы изображали из себя этаких неумех, которые размахивают руками, пытаясь удержать равновесие по ходу танца, но это было, конечно, частью игры.
Ох, какая интересная поддержка! Девушка запрыгнула на партнера, обхватила его ногами, и тот начал кружиться в обнимку с ней — очень страстно.
А вот на твиззлах пара то ли устала, то ли не хватило концентрации после финстепа, — был явно виден рассинхрон во вращениях.
Эта пара сразу отправилась в дебри шагов финстепа и показала обязательную секцию в начале ритм-танца. Получилось весьма энергично и с хорошим настроением — с места в карьер.
На льду — Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко! Они дебютируют на чемпионате России и катаются под задорную музыку к мюзиклу «Кабаре».
Дрозд раньше катался в паре с другой девушкой, становился призером юниорского ЧМ, затем пропускал год и с весны 2019 года выступает в паре с Конкиной.
Оценки Конкиной и Дрозда:
В целом молодая пара Александра Жулина справилась со своей задачей сегодня и сумели изрядно завести публику на трибунах.
На одном дыхании пролетел финстеп — обязательные шаги танца, который все дуэты должны показывать в этом сезоне.
Под легкий веселый джаз ребята показывают очень синхронные твиззлы и классную акробатическую поддержку — девушка взбирается на партера и меняет несколько позиций.
Итак, соревнования открывают Ксения Конкина / Павел Дрозд!
Первая разминка уже началась! Особое внимание к себе здесь привлекают серебряные призеры чемпионата мира, победители двух этапов Гран-при в этом сезоне Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Пара на льду, которая является парой и в жизни, вытянула третий стартовый номер.
Список участников выглядит так:
Начало соревнований запланировано на 12.50 мск.
На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске стартуют соревнования танцевальных пар, которые покажут ритм-танец. Вместе с вами за событиями будет следить Эльвира Ондар.