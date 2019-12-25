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Сражение лучших: пары зажигают на чемпионате России. LIVE

Чемпионат России. Танцы. Ритм-танец. ОНЛАЙН

На чемпионате России в Красноярске танцевальные пары показывают ритм-танец. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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13:20

«Чистейшее исполнение очень многих элементов! Очень чисто и музыкально. Совершенно фантастические твиззлы. Они делали все просто, как один человек» — заявляет Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

13:20

Сложная поддержка, в ходе которой спортсмен постоянно ехал в кораблике, но при этом умудрялся переворачивать девушку на своих руках (прямо цирковой номер!), вызвал аплодисменты у публики.

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13:19

Пара на очень высокой скорости, синхронно и четко с технической точки зрения исполняет твиззлы в самом начале ритм-танца. Эта их скорость и дерзость катания отлично сочетается с резкостью музыки.

13:18

На льду — Софья Шевченко / Игорь Еременко, выступающие под композиции к мюзиклу «Бурлеск»!

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13:15

Оценка Синициной и Кацалапова — 88,43 балла.

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13:14

Просто на одном дыхании пролетело выступление Синициной и Кацалапова. А уж какая сумасшедшая поддержка со сменой нескольких позиций была в концовке! Некоторые люди встают на трибунах и аплодируют так.

13:12

У ребят здорово получается изобразить недавно встретивших друг друга и до безумия влюбленных молодых людей, которые дурачатся под дождем, — настолько легко у них выходят и обязательные шаги финстепа, и твиззлы, и поддержки. Очень хорошо выделены все акценты в музыке: фигуристы постоянно взаимодействуют друг с другом, взмахивают руками, обнимаются, улыбаются — просто полет души!

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13:11

На льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие под композицию из мюзикла «Поющие под дождем».

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13:09

Оценки Тульцевой и Беловодченко — 55,26 балла.

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13:08

Периодически фигуристы изображали из себя этаких неумех, которые размахивают руками, пытаясь удержать равновесие по ходу танца, но это было, конечно, частью игры.

13:07

Ох, какая интересная поддержка! Девушка запрыгнула на партнера, обхватила его ногами, и тот начал кружиться в обнимку с ней — очень страстно.

13:06

А вот на твиззлах пара то ли устала, то ли не хватило концентрации после финстепа, — был явно виден рассинхрон во вращениях.

13:05

Эта пара сразу отправилась в дебри шагов финстепа и показала обязательную секцию в начале ритм-танца. Получилось весьма энергично и с хорошим настроением — с места в карьер.

13:03

На льду — Юлия Тульцева / Анатолий Беловодченко! Они дебютируют на чемпионате России и катаются под задорную музыку к мюзиклу «Кабаре».

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13:02

Дрозд раньше катался в паре с другой девушкой, становился призером юниорского ЧМ, затем пропускал год и с весны 2019 года выступает в паре с Конкиной.

Оценки Конкиной и Дрозда:

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13:01

В целом молодая пара Александра Жулина справилась со своей задачей сегодня и сумели изрядно завести публику на трибунах.

13:00

На одном дыхании пролетел финстеп — обязательные шаги танца, который все дуэты должны показывать в этом сезоне.

12:59

Под легкий веселый джаз ребята показывают очень синхронные твиззлы и классную акробатическую поддержку — девушка взбирается на партера и меняет несколько позиций.

12:58

Итак, соревнования открывают Ксения Конкина / Павел Дрозд!

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12:53

Первая разминка уже началась! Особое внимание к себе здесь привлекают серебряные призеры чемпионата мира, победители двух этапов Гран-при в этом сезоне Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Пара на льду, которая является парой и в жизни, вытянула третий стартовый номер.

12:50

Список участников выглядит так:

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12:47

Начало соревнований запланировано на 12.50 мск.

12:45

На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске стартуют соревнования танцевальных пар, которые покажут ритм-танец. Вместе с вами за событиями будет следить Эльвира Ондар.