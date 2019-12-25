Самарин против ученика Тутберидзе: битва чемпионата России. LIVE

Оценки Яблокова почти такие же, как у Даниеляна, чему удивляются в эфире Первого канала Максим Траньков и Татьяна Тарасова:
Возникли проблемы на финальном каскаде тройной лутц + тройной тулуп. Яблоков едва выехал после лутца, а затем допустил степ-аут на втором прыжке, но устоял! Илья так же, как Даниелян, является действующим юниором, которому позволили выступать на взрослом ЧР, но он продемонстрировал гораздо более уверенное и спокойное катание.
Звучит ритмичная боевая музыка вперемешку с тиканьем часов, и Илья показывает четверной тулуп и тройной аксель! Конечно, пока без большого запаса по высоте, осторожно, но ведь сделал!
На льду — еще один москвич, ученик Виктории Буцаевой Илья Яблоков! Он выступает под «Tick Tock Goes the Clock» группы «Blankenburg».
Оценки Даниеляна:
«Как говорится, можно было бы хуже, да некуда. Падать совершенно ни к чему с дорожки шагов. Да и четверной сальхов он обычно делает на тренировках девять из десяти», — отмечает Тарасова.
Ой-ой-ой! Перестарался Артур на невероятно быстрой и темпераментной дорожке шагов, поскользнулся, упал и влетел в борт...
Каскад во второй половине программы — тройной лутц + тройной тулуп — Даниелян исполнил без проблем!
Однако с другим сложным прыжком — тройным акселем — парень справился!
Музыка очень страстная, типично испанская, и Даниелян здорово отыгрывает все акценты. Пластичный фигурист.
Ох, и сразу же первое на чемпионате! Артур больно приземлился на лед после четверного сальхова.
Итак, соревнования открывает Артур Даниелян из Москвы! Он катается короткую программу под «Felix Grey - Belle Andalouse».
Этот чемпионат России, кстати, впервые будет комментировать на английском языке известный иностранный специалист — Тед Бартон. Также есть отдельный комментатор для Японии. В общем наш национальный чемпионат всем интересно смотреть.
Татьяна Тарасова в эфире Первого канала делится мнением об организации ЧР:
«Мы проводим соревнования лучше всех. Здесь такой порядок, какого нет даже на международных соревнованиях. И размещение, и питание, и автобусы, где тебе чаю попить, а где воды — вокруг приветливые люди, которые все тебе расскажут. Надеемся, что мальчики нас сегодня не очень расстроят, покажут хорошие прокаты».
Тренеры напряженно наблюдают за прыжками их подопечных.
Разминка первой группы участников началась! Зрители потихоньку подтягиваются на трибуны, пока еще не вся арена в Красноярске заполнена.
Напомним, победитель и серебряный призер чемпионата России сформируют основной состав сборной и поедут затем на чемпионат Европы. К сожалению, из-за слабого выступления мужчин на чемпионате мира прошлого сезона у нас теперь не три квоты на главные старты, как было раньше, а две.
Также одной из явных потерь чемпионата является отсутствие Михаила Коляды, который перенес операцию из-за синусита и пропустил этапы Гран-при, а теперь и ЧР.
Фигурист Михаил КолядаРИА Новости
Так вышло, что действующий чемпион России Максим Ковтун завершил свою карьеру весной 2019 года, так что теперь защищать свой титул будет некому. Сегодня парни будут бороться за вакантную позицию.
А вот и семерка, которая будет закрывать сегодня соревнования:
Первая десятка участников выглядит так:
Начало соревнований запланировано на 10.00 мск.
В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Программу соревнований открывают мужчины, которые покажут свою короткую программу. Вместе с вами за ней будет наблюдать Эльвира Ондар.