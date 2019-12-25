Самарин против ученика Тутберидзе: битва чемпионата России. LIVE

Татьяна Тарасова в эфире Первого канала делится мнением об организации ЧР:

«Мы проводим соревнования лучше всех. Здесь такой порядок, какого нет даже на международных соревнованиях. И размещение, и питание, и автобусы, где тебе чаю попить, а где воды — вокруг приветливые люди, которые все тебе расскажут. Надеемся, что мальчики нас сегодня не очень расстроят, покажут хорошие прокаты».