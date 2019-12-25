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Самарин против ученика Тутберидзе: битва чемпионата России. LIVE

Чемпионат России по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию мужчины показывают короткую программу. Фаворитами турнира считаются опытные Александр Самарин и Дмитрий Алиев, но серьезную конкуренцию им может составить юный ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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10:20

Оценки Яблокова почти такие же, как у Даниеляна, чему удивляются в эфире Первого канала Максим Траньков и Татьяна Тарасова:

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10:18

Возникли проблемы на финальном каскаде тройной лутц + тройной тулуп. Яблоков едва выехал после лутца, а затем допустил степ-аут на втором прыжке, но устоял! Илья так же, как Даниелян, является действующим юниором, которому позволили выступать на взрослом ЧР, но он продемонстрировал гораздо более уверенное и спокойное катание.

10:17

Звучит ритмичная боевая музыка вперемешку с тиканьем часов, и Илья показывает четверной тулуп и тройной аксель! Конечно, пока без большого запаса по высоте, осторожно, но ведь сделал!

10:15

На льду — еще один москвич, ученик Виктории Буцаевой Илья Яблоков! Он выступает под «Tick Tock Goes the Clock» группы «Blankenburg».

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10:13

Оценки Даниеляна:

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10:12

«Как говорится, можно было бы хуже, да некуда. Падать совершенно ни к чему с дорожки шагов. Да и четверной сальхов он обычно делает на тренировках девять из десяти», — отмечает Тарасова.

10:12

Ой-ой-ой! Перестарался Артур на невероятно быстрой и темпераментной дорожке шагов, поскользнулся, упал и влетел в борт...

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10:11

Каскад во второй половине программы — тройной лутц + тройной тулуп — Даниелян исполнил без проблем!

10:10

Однако с другим сложным прыжком — тройным акселем — парень справился!

Музыка очень страстная, типично испанская, и Даниелян здорово отыгрывает все акценты. Пластичный фигурист.

10:09

Ох, и сразу же первое на чемпионате! Артур больно приземлился на лед после четверного сальхова.

10:08

Итак, соревнования открывает Артур Даниелян из Москвы! Он катается короткую программу под «Felix Grey - Belle Andalouse».

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10:07

Этот чемпионат России, кстати, впервые будет комментировать на английском языке известный иностранный специалист — Тед Бартон. Также есть отдельный комментатор для Японии. В общем наш национальный чемпионат всем интересно смотреть.

10:05

Татьяна Тарасова в эфире Первого канала делится мнением об организации ЧР:

«Мы проводим соревнования лучше всех. Здесь такой порядок, какого нет даже на международных соревнованиях. И размещение, и питание, и автобусы, где тебе чаю попить, а где воды — вокруг приветливые люди, которые все тебе расскажут. Надеемся, что мальчики нас сегодня не очень расстроят, покажут хорошие прокаты».

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10:04

Тренеры напряженно наблюдают за прыжками их подопечных.

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10:02

Разминка первой группы участников началась! Зрители потихоньку подтягиваются на трибуны, пока еще не вся арена в Красноярске заполнена.

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09:58

Напомним, победитель и серебряный призер чемпионата России сформируют основной состав сборной и поедут затем на чемпионат Европы. К сожалению, из-за слабого выступления мужчин на чемпионате мира прошлого сезона у нас теперь не три квоты на главные старты, как было раньше, а две.

09:55

Также одной из явных потерь чемпионата является отсутствие Михаила Коляды, который перенес операцию из-за синусита и пропустил этапы Гран-при, а теперь и ЧР.

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Фигурист Михаил Коляда Фигурист Михаил Коляда
Фигурист Михаил Коляда

Фигурист Михаил Коляда

РИА Новости
09:53

Так вышло, что действующий чемпион России Максим Ковтун завершил свою карьеру весной 2019 года, так что теперь защищать свой титул будет некому. Сегодня парни будут бороться за вакантную позицию.

09:51

А вот и семерка, которая будет закрывать сегодня соревнования:

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Фигурист Михаил Коляда Фигурист Михаил Коляда
09:50

Первая десятка участников выглядит так:

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Фигурист Михаил Коляда Фигурист Михаил Коляда
09:45

Начало соревнований запланировано на 10.00 мск.

09:40

В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Программу соревнований открывают мужчины, которые покажут свою короткую программу. Вместе с вами за ней будет наблюдать Эльвира Ондар.