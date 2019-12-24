«Напоминает секс в старости»: что мешает «МЮ»

Встреча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда» завершилась для «Манчестер Юнайтед» неожиданным поражением. Приехавшие в гости в ранге фаворитов «красные дьяволы» не смогли навязать борьбу последней команде чемпионата.

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В первой 45-минутке у манкунианцев имелся лишь один шанс на взятие ворот. Антони Марсьяль разрезающей передачей вывел Джесси Лингарда один на один с Беном Фостером. Английский вингер пытался перебросить мяч через вышедшего из ворот голкипера, однако снаряд пролетел выше перекладины.

А вот хозяева уже в дебюте второго тайма свой момент реализовали. Причем во многом поспособствовали этому сами игроки «Юнайтед», а если быть точнее — вратарь команды из Манчестера.

Именно Давид де Хеа подарил гол «Уотфорду». После удара Исмаила Сарра мяч с отскоком от газона пролетел между рук испанского голкипера и заскочил в ворота.

Обескураженные манкунианцы спустя четыре минуты вновь пропустили. В быстрой атаке Сарр ворвался в штрафную гостей, и его с фолом остановил защитник Аарон Ван-Биссака. 11-метровый удар успешно исполнил Трой Дини.

За оставшееся время «Манчестер Юнайтед» не сумел отличиться. Не смог помочь своей команде полузащитник Поль Погба, вышедший на замену на 64-й минуте. Для француза этот матч стал первым с 30 сентября. Все это время действующий чемпион мира восстанавливался от травмы.

После игры в соцсетях популярность набрало видео с флэш-интервью главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, во время которого находившийся за кадром экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне эксперт на британском телевидении, не мог сдержать эмоции после ошибки де Хеа.

It's fair to say @GNev2 could not believe what he was seeing there, watching David De Gea's error.



Watch Super Sunday live on Sky Sports PL now pic.twitter.com/mVlxy7KubR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 22, 2019

Схожий спектр чувств испытывают и фанаты «красных дьяволов». После ухода сэра Алекса Фергюсона команда так и не может найти себя. С 2013 года клуб тренировали Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Моуринью.

Пришедший в декабре 2018-го на смену португальцу Уле-Гуннар Сульшер выдал яркий старт. Под его руководством команда выдала серию побед из восьми матчей, а норвежец и вовсе стал первым главным тренером в истории «Манчестер Юнайтед», которому удалось подобное достижение. В руководстве в Сульшера поверили сразу и уже в марте предложили ему полноценный контракт, который 46-летний специалист и подписал. Правда, сразу после этого команда выдала слабый отрезок, потерпев четыре поражения в восьми матчах при двух победах, и в итоге с 66 очками заняла шестое место, отстав от финишировавшего третьим лондонского «Челси» на шесть баллов.

Новый сезон «красные дьяволы» начали с разгромной победы над тем же столичным клубом (4:0).

Однако затем показали худший старт за более чем 30 лет. После 11 туров в активе команды было всего 13 очков.

Ситуацию удалось исправить лишь в ноябре. Команда Сульшера сумела выдать шестиматчевую серию без поражений. За этот период «красным дьяволам» удалось одержать победы над лондонским «Тоттенхэмом» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1), а также над «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).

Игры против топовых клубов даются манкунианцам особенно успешно. Помимо победы над «Челси» им удалось обыграть на старте сезона «Лестер» (1:0). Более того,

«Манчестер Юнайтед» — единственная команда АПЛ, которая смогла отнять очки у лидирующего в турнирной таблице «Ливерпуля».

Причиной удачной игры против соперников высокого уровня стала модель игры «вторым номером». Команде явно комфортнее закрыться в обороне в расчете на быстрые атаки. По сути, в победных матчах «Манчестер Юнайтед» действовал по заветам Моуринью, превратившего команду в оборонительную крепость.

По этой причине коллективу Сульшера не удается показать игру высокого уровня в матчах против средних команд и откровенных аутсайдеров вроде «Уотфорда». К этому стоит прибавить отсутствие в центре поля созидателей, которые способны дирижировать игрой команды при позиционных атаках, а также ошибки игроков обороны и вратаря, когда «МЮ» раскрывается.

Для Де Хеа «привоз» в матче с «Уотфордом» не единственный в этом сезоне. После 18-го тура у него набралось шесть ошибок, которые приводили к голам. По этому показателю испанец является лидером АПЛ.

Неприятное достижение для голкипера, получившего золотую перчатку по итогам сезона-2017/18.

Отсутствие лидера в команде также вносит негатив в игру футболистов против команд не из топ-6. В матчах против них молодым футболистам не нужна дополнительная мотивация, однако на встречи со средними клубами у них явно не хватает эмоций.

Сам Сульшер заявлял, что команде еще необходимо время на то, чтобы обрести стабильность. Однако хватит ли его у специалиста? Норвежцу доверяет руководство, а фанаты благосклонны к своему бывшему футболисту. Статистика же показывает, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» не сильнее той команды, которой руководил Моуринью. В прошлом сезоне «красные дьяволы» после 17 туров набрали 26 очков при семи победах. Этого оказалось достаточно, чтобы отправить португальца в отставку. Сейчас же «МЮ» набрал 25 баллов, а победу игроки праздновали шесть раз.

Сульшер признал, что ровного выступления можно ожидать лишь в следующем сезоне.

«Мы собирались использовать этот год, чтобы создать команду и состав для следующего сезона, но я надеюсь, мы сможем ускорить этот процесс и улучшить результаты»

, — цитирует Сульшера Daily Mail.

Подкрепляя свою позицию, тренер взял в пример «Ливерпуль» — самого принципиального соперника манкунианцев. Юрген Клопп возглавил «красных» аж в октябре 2015-го, а команда под его руководством в первые годы выступала так же, как «МЮ» сейчас, обыгрывая лидеров чемпионата и проигрывая явным аутсайдерам. Сейчас же скаузеры — лучший клуб Европы и мира. Это звание «Ливерпуль» доказал, выиграв за этот календарный год и Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА, и клубный чемпионат мира. Кроме того, команда продолжает уверенно идти к своему долгожданному чемпионству в Англии, набрав после 17-ти туров Премьер-лиги 49 очков из 51 возможного. Сульшер мечтает, чтобы его клуб выглядел так же, как и «Ливерпуль» сегодня:

«Им потребовалось несколько лет, чтобы покорить эти вершин. Нам нужно продолжать строительство команды, потому что мы хотим добраться именно туда».

Об игре «Манчестер Юнайтед» как всегда ярко выразился бывший нападающий команды Эрик Кантона.

«МЮ» занимает особенное место в моем сердце, но смотреть за тем, как команда играет сейчас... Немного напоминает секс в старости.

Ты стараешься изо всех сил, но в результате все немного разочарованы», — приводит слова экс-футболиста Twitter-канал OTRO.

Впереди Boxing Day. Меньше чем за неделю «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Ньюкаслом» (26 декабря), «Бернли» (28 декабря) и лондонским «Арсеналом» (1 января). В рождественских матчах всегда полно неожиданностей, поэтому и от «красных дьяволов» можно ожидать новых сюрпризов.