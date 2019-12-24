Дебют Артеты и борьба Клоппа: чего ждать от Boxing Day

«Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

Влияние Жозе Моуринью на свою новую команду становится все отчетливее заметно. Например, в плане игры против клубов из топ-6 «шпоры» являются полными антиподами «Манчестер Юнайтед», который португалец тренировал до того, как возглавить «Тоттенхэм».

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Если подопечные Оле-Гуннара Сульшера стабильно набирают очки против сильных команд и регулярно уступают по счету или по игре более слабым, то лондонцы делают все с точностью до наоборот.

Два поражения против бывших никак не могут радовать португальского специалиста, но в домашней игре против «чаек» есть все шансы исправиться.

Поттер Грэхэм испытывает колоссальные проблемы с набором очков: у «Брайтона» всего одна победа в последних восьми матчах, и специалисты не особо верят в шансы помешать лондонцам забрать при мощной поддержке своей публики три очка.

«Борнмут» — «Арсенал»

Главной интригой матча станет дебют Микеля Артеты на тренерском мостике «канониров». Бывший капитан лондонского клуба вернулся в родную команду, где провел пять лет своей карьеры, после нескольких лет работы в «Манчестер Сити». Теперь болельщики «оружейников» смотрят с оптимизмом в будущее, где их команда, вполне вероятно, будет играть по конспектам Пепа Гвардиолы.

Времени у 37-летнего испанского специалиста будет достаточно – руководство клуба заключило контракт сроком на 3,5 года. Пока лишь понятно одно – «Арсеналу» во что бы то ни стало нужно набирать очки, чтобы отставание от зоны Лиги чемпионов не превратилось в критическое.

«Челси» — «Саутгемптон»

Интересная и труднопредсказуемая игра на «Стэмфорд Бридж» состоится в четверг, 26 декабря. Команда Фрэнка Лэмпарда уверенно обыграла «Тоттенхэм» в прошлом туре и сумела сохранить за собой четвертую строчку в турнирной таблице. Блестящий матч провел Виллиан, отметившийся двумя забитыми мячами. «Святые» тоже зря времени не теряли и в 18-ом туре обыграли на выезде в Бирмингеме «Астон Виллу». Этот успех помог команде Ральфа Хазенхюттля выбраться из зоны вылета.

Как сложится предстоящая игра – понять трудно, учитывая то, что у «Челси», который лишь на первый взгляд является очевидным фаворитом, регулярно возникают проблемы в играх с командами из нижней части турнирной таблицы. К тому же, «синим» придется сдерживать голевой прорыв Дэнни Ингса, у которого уже 11 мячей в этом сезоне АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

Поражение «МЮ» от «Уотфорда» повергло в шок всю футбольную общественность в Англии. Кроме того, к очному противостоянию оба «Юнайтед» вообще подходят с равным количеством очков. Такое достижение, безусловно, является заметным плюсом для игроков Стива Брюса, которые бесстрашно выйдут на поле «Олд Траффорд» и покажут молодой банде Сульшера классический британский футбол.

Козырем «красных дьяволов» может стать активная игра в финальной трети поля, а также сыгравший впервые с сентября чемпион мира Поль Погба, заметно освеживший варианты развития атак у манкунианцев в концовке игры с «Уотфордом».

«Сороки» проводят свои матчи надежно и четко, держат строгую оборону у своих ворот и не стесняются контратаковать. В подобном стиле в нынешнем сезоне действует сам «Манчестер Юнайтед», поэтому отдать кому-либо предпочтение перед игрой сложно.

«Лестер» — «Ливерпуль»

Центральный матч Boxing Day подарит любителям английского футбола бескомпромиссную борьбу и зрелище во всех его проявлениях. Брендан Роджерс без шансов уступил в гостях действующему чемпиону страны, а теперь к нему в гости приезжает будущий чемпион страны.

Последние скептики на Туманном Альбионе уже признались сами себе, что никто не в состоянии навязать «Ливерпулю» борьбу за титул. Единственной командой, которая способна на это, является сам «Ливерпуль».

У Юргена Клоппа часто возникают неприятности именно в этот сумасшедший период, когда одна и та же обойма игроков проводит несколько встреч подряд. Но в этом году немецкий специалист умудрился собрать полноценный второй состав (который, правда, уступил «Астон Вииле» в матче Кубка Лиги со счетом 5:0), поэтому сложностей с ротацией быть не должно.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

После победы над «Лестером» отставание до второй строчки сократилось для команды Пепа Гвардиолы до минимума. Как бы ни старался каталонский специалист признать поражение в чемпионской гонке, все равно в душе он надеется на сумасшедший камбэк, который принесет ему третий чемпионский трофей в Английской премьер-лиге подряд.

Крепкий «Вулверхэмптон» точно не станет легкой прогулкой на пути к достижении этой цели, но сейчас, когда любая потеря очков фактически умножает на ноль возможность догнать мерсисайдцев, ошибаться нельзя.