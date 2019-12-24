«Пила каждый день. Беременная!» Зайцев рассказал Малахову о жене

Скандальная история взаимоотношений российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева с его бывшей женой Маргаритой продолжается. После сыгранной в 2015 году свадьбы у пары родились две дочери, а уже этим летом стороны объявили о расторжении брака. Сам развод мог пройти без лишнего шума, ведь хоккеиста к этому времени уже обязали выплачивать ежемесячно около 100 тысяч рублей по алиментам на содержание детей, которые в один период проживали с его теперь уже экс-супругой, тогда как Маргарита отказалась от брачного договора отказалась и все имущество отдала Никите. Но история привлекла большое внимание после того, как 23 ноября Зайцев во время своего кратковременного визита из Канады в Москву вместе со своим отцом Игорем прямо на улице встретил свою бывшую супругу и силой отобрал у нее детей. По сегодняшний день две несовершеннолетние девочки проживают у родителей хоккеиста, поводом же для подобного действия стало решение Маргариты тайно подписать документы о запрете выезда детей за границу.

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Новый виток драмы случился, когда девушка пришла на передачу «Прямой эфир» к Андрею Малахову, где рассказала о своих страданиях, обвинила хоккеиста и его семью в грубом отношении к себе, а также прокомментировала размещенные в Сети кадры с камер видеонаблюдения, расположенных в доме Зайцева, на которых запечатлено, как Маргарита водила к себе незнакомых мужчин и занималась с ними любовью едва ли не на глазах у детей. Именно измены послужили причиной развода, хотя самого хоккеиста больше возмутило безразличие экс-супруги к малолетним детям.

После этого Зайцев дал интервью, в котором признался, почему решил отобрать детей у бывшей жены, а теперь и вовсе нанес визит Малахову. В телешоу хоккеист заявил, что детей не похищал, а его поступок — вынужденная мера.

«С апреля и до середины лета я все время был с дочками. Потом отправился на сборы (в июле Зайцев перешел из «Торонто» в «Оттаву» — «Газета.Ru»). В тот момент Маргарита в тайном порядке оформила документы, по которым мне теперь запрещено вывозить детей за границу. Также она запрещала видеться с дочками. Я сказал ей, что однажды я приеду и заберу их, она, узнав об этом, стала прятать их от меня. Когда же я увидел дочек с какой-то незнакомой женщиной (имеется в виду няня — прим. ред.), то был поражен», — сказал Зайцев, подчеркнув, что совершил данное деяние в целях безопасности своих несовершеннолетних детей.

На протяжении всего времени местоположение двух девочек было неизвестно. Только то, что они проживают с родителями хоккеиста Игорем и Еленой. Однако сам Зайцев в беседе с Малаховым подчеркнул, что никакой тайны не было и Маргарита знала, где находятся дети. Более того, хоккеист обвинил бывшую супругу в непотребном поведении по отношению к дочерям. Так, он подчеркнул, что, забеременев, Маргарита была крайне расстроена и рассержена, что даже хотела сделать аборт. Поддержали защитника «Оттавы» и его родители. По словам его матери, девушка регулярно употребляла спиртные напитки, даже будучи беременной.

«Каждый вечер вино, каждый вечер. Беременная! По бутылке вина! Вы представляете? Она наливала себе в чашку, чтобы мы этого не видели. Табак закидывался в чашку, когда она кормила грудью. Это тяжело. Я не знаю, как нам теперь отмыться»,

— пожаловалась Елена Зайцева.

Сами родители обвинили Маргариту в алчности по отношению к детям и многочисленных изменах мужу. Так, по словам Игоря Зайцева, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов якобы познакомил девушку с одним человеком в Нью-Йорке, с которым у той в итоге завязался роман.

«У нее был еще третий любовник. Там болезнь сексуальная. Это дикий ужас», — высказался отец хоккеиста.

Кроме того, родители вспомнили один из эпизодов, произошедших в период, когда Никита Зайцев выступал за «Торонто». Так, по их словам, Маргарита несколько раз забывала своих же малолетних детей в общественных местах и вообще проводила с ними мало времени, что подтвердила и няня дочерей, подчеркнувшая, что у экс-жены хоккеиста действительно было сильное пристрастие к алкоголю. Однажды девушка вместе с родителями Никиты Зайцева и двумя детьми отдыхали на пляже, а когда мать и отец Зайцева стали собираться в гостиницу, то Маргарита выразила желание остаться отдыхать дальше. В ответ на это Игорь и Елена Зайцевы взяли с собой старшую девочку и, уйдя в отель, оставили жену хоккеиста с младшей.

Через несколько часов Маргарита пришла в гостиницу, но одна — младшую дочку она якобы оставила на пляже. Родители хоккеиста, запаниковав, вернулись на пляж и нашли ребенка.

«Она забыла дочь!» — возмутился Никита Зайцев, подчеркнув, что простить этот эпизод бывшей жене не может по сей день.

Кроме того, мать и отец хоккеиста подчеркнули, что распутный образ жизни бывшая супруга защитника «Оттавы» вела с подросткового возраста. Известно, что в юности отец Маргариты отправил ее учиться в Англию, но через небольшой период времени вернул обратно домой. Родители же Зайцева заявили, что из личного дневника девушки узнали не только о разврате с ее стороны, но и пристрастию в том числе и к наркотическим веществам.

«Девочка начала заниматься групповым сексом и это выкладывалось в соцсети, это стало известно родителям. Она писала, что количество ребят, которых она меняет, огромное. Что количество алкоголя, травы и эмоций зашкаливает. Это было написано в 14 лет»,

— сказала мать хоккеиста.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Никита Зайцев в составе «Оттавы» провел 32 матча, набрав восемь очков (0 голов + 8 передач). 14 декабря в матче с «Коламбус Блю Джекетс» россиянин получил травму и в 2019 году на льду больше не появится. На данный момент он проживает вместе со своими детьми.