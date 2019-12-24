«Уверен в победе над Емельяненко»: Кадыров показал тренировки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал новый комментарий по поводу возможного поединка с известным бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.

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В ходе ежегодной пресс-конференции на ЧГТРК «Грозный» руководитель региона сообщил, что регулярно тренируется и даже не допускает мысли о проигрыше более опытному бойцу.

«Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — заявил Кадыров, пошутив, что может даже получить неплохую сумму за поединок, если какой-нибудь спортивный клуб или Федерация бокса России займется организацией его встречи с Емельяненко.

При этом глава Чечни подчеркнул, что видео с вызовом Александра на поединок записал в большей степени ради шутки.

«Раз пошла такая мода в спорте — все, кому не лень, вызывают Сашу на бой, — я тоже решил вызвать… Я на самом деле сделал это с иронией, чтобы посмотрели те люди, которые вызывают его на разные бои»,

— отметил чиновник.

Тем не менее глава Чечни заверил, что, если к потенциальному поединку сохраняется высокий интерес, то отказываться от своих слов он не намерен и попытается выйти на ринг или в октагон в зависимости от того, по правилам какого вида спорта стороны решат провести бой — бокса или ММА.

«Раз так все хотят, то мы выберем, по каким правилам провести бой. Я занимаюсь спортом и проигрывать не желаю. Мы с Сашей созванивались — он сам мне недавно набирал, — и решили, что обсудим этот вопрос позже, посмотрим, о чем получится договориться», — сообщил Кадыров.

— Я думаю, что Емельяненко — очень хороший боец. Я лично видел, как он тренируется, и противостоял ему в спаррингах. У него очень хорошие данные, к тому же он приобрел большой опыт во время выступлений в клубе «Ахмат».

Напомним, глава Чеченской Республики вызвал младшего брата Федора Емельяненко на поединок 22 декабря в своем Instagram. Политик записал видео в спортивном зале на фоне боксерской груши и спросил у своих подписчиков, в каком виде спорта ему лучше сразиться с оппонентом, а также на какой арене было бы зрелищнее провести такой поединок.

«Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной клетки ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая, как бабочка, и жаля, как оса»?

Я полон решимости преподнести урок мастерства нашему другу в любом варианте», — отметил Кадыров в подписи к видео, добавив, что приложит все усилия, чтобы «урок» вышел не очень долгим и скучным (очевидно, намек на досрочную победу нокаутом).

Затем Кадыров в лучших традициях жанра, заданного «фриковым» боем Емельяненко со стронгменом Михаилом Кокляевым, выложил в соцсетях видео своих тренировок в зале, как доказательство напряженной подготовки и поддержания хорошей физической формы.

В видеоролике политик танцует лезгинку на беговой дорожке, качает пресс, бьет ногой в грушу и обливает себя водой под рэп о Грозном с мотивирующими словами вроде «Грозный — это часть сверхдержавы, кавказских родина богатырей», «Силу духа здесь уважают», «Как орлы, мы гордо взлетаем, сила братьев в том, что мы вместе».

В подписи к видео глава Чечни отметил, что тренируется вместе со своим помощником Адамом Шахидовым, командиром специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Абузайдом Висмурадовым и генеральным директором спортивного клуба «Ахмат» Валидом Эдиловым.

«Это люди совершенно разных профессий и рода занятий. Но в фитнес-центре нас всех объединяет истинная любовь к спорту. Они работают на беговой дорожке, со штангой, гантелями и на тренажерах с полной отдачей сил. Со стороны можно подумать, что это профессиональные спортсмены», — написал Кадыров.

Это видео поддержали лайками и положительными комментариями известные боксеры Артур Бетербиев и Умар Саламов, а также боец ММА Абдул-Рахман Дудаев.

Стоит отметить, что ранее в общении с прессой Кадыров сообщал, что ежедневно старается бегать по 15-17 км, а раз в неделю — даже 20-40 км.

Емельяненко изначально отреагировал на все это исключительно с юмором.

«Флэшмоб «вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана. «Ахмат» — сила!» — написал боец в своем Instagram.

Однако на следующий день Александр уже выложил в своих сторис видео утренней пробежки, также намекнув на подготовку.

«Бегу кросс 10 км, а потом в спортзал. Сам себя заставляю», — заявил спортсмен.

Недавний бой Емельяненко с Кокляевым, несмотря на всю его условность и явно «фриковый» характер, был официально санкционирован Федерацией бокса России.

За победу нокаутом в первом же раунде над неопытным соперником Александр получил 1 млн рублей, а Кокляеву досталось 500 тысяч. Для обоих это был неплохой гонорар за минутное шоу.

С тех пор на Емельяненко посыпались предложения провести поединок по различным правилам, но пока ни о чем конкретном он так и не договорился.