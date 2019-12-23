«Меня искали люди с оружием»: Глушаков о «Спартаке» и разводе

Денис Глушаков в 2019 году встал в один ряд с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым по уровню скандалов и интриг. В конце июня он расторг контракт с московским «Спартаком», в составе которого провел шесть лет и за это время выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, а сейчас выступает за грозненский «Ахмат». Статистикой хавбек порадовать не может: в текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, записав на свой счет три гола, а его команда в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 19-ю баллами занимает 12-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. Впрочем, сам Глушаков утверждает, что сейчас его дела — по всем фронтам — налаживаются. Об этом он сказал в большом интервью российскому изданию Sport24.

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«Кадыров делает все для «Ахмата»

Переезд Глушакова в Грозный прошедшим летом обсуждался достаточно громко. Ряд СМИ делился информацией о том, что у 32-летнего хавбека помимо варианта с «Ахматом» имеются предложения и от других клубов РПЛ, однако свой выбор футболист оставил именно на грозненской команде. Когда он переходил в «Ахмат», командой руководил Рашид Рахимов. Под руководством опытного специалиста Глушаков играл еще в московском «Локомотиве», потому был хорошо знаком с тренером. Однако уже в сентябре Рахимов в связи с неудовлетворительными результатами клуба покинул его по собственному желанию. На его место был приглашен Игорь Шалимов, до этого в РПЛ тренировавший только «Краснодар». Сам же Глушаков закрепился в основном составе не сразу: на одной из первых тренировок с «Ахматом» хавбек получил травму и восстановился лишь к четвертому туру Премьер-лиги. После этого футболист регулярно стал выходить на поле с первых минут, однако дела у команды вместе с этим никак не наладились — грозненцы до перерыва на зиму одержали в чемпионате только четыре победы и очень близки в тому, чтобы попасть в зону стыков или зону вылета на дивизион ниже. Впрочем, сам Глушаков утверждает, что руководство всецело поддерживает клуб. В том числе и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Игроки чувствуют, что руководители «Ахмата» максимально вовлечены в дела команды — постоянно общаются с футболистами, поддерживают нас. Главным образом общаемся с президентом клуба Магомедом Даудовым. Но и Рамзан Ахматович тоже все делает для команды и в курсе, что происходит. Из-за плотного рабочего графика бывает на тренировках реже. Только когда перешел в «Ахмат», полностью включился в тренировочный процесс и стал потихоньку набирать форму, но к началу сезона так ее и не набрал. При этом все равно рвался в бой: хотел играть, что-то доказать. Поначалу меня преследовали травмы. Первую получил на сборах, по ходу сезона — еще одну.

Думаю, это психосоматика: голова была загружена проблемами личного характера, судами, всем остальным. На ровном месте просто не выдерживали мышцы. Не успевал полностью восстанавливаться. Проходил тесты, уже делал силовые упражнения — но при простом беге снова получал рецидив. В принципе мне очень повезло в карьере: никогда не был подвержен травмам. Думал об этой ситуации, искал причины»,

— сказал Глушаков.

Так, он вспомнил один эпизод, случившийся в сезоне-2017/18, когда хавбек еще выступал за «Спартак». После чемпионского сезона у Глушакова возникли разногласия с тренерским штабом и руководством команды по поводу продления контракта, из-за чего сам футболист, по его словам, сильно переживал. На фоне этого он также стал сильно подвержен травмам, что сказалось в том числе и на его выступлении в Лиге чемпионов. Что касается «Ахмата», то сейчас Глушаков утверждает, что полностью доволен своим положением в команде и жизнью в Грозном, однако не исключил, что в один момент может покинуть клуб. Напомним, что контракт полузащитника с грозненцами заключен на один год с возможностью продления на еще один.

«Меня все устраивает в «Ахмате», но если будет какой-то серьезный вариант с ведущими клубами — конечно, рассмотрю его. Тем более на этот счет с «Ахматом» есть определенные договоренности», — отметил он.

«Говорил Каррере, что он не топ-тренер, но сейчас желаю ему удачи»

Карьера Глушакова в московском «Спартаке» оказалась насыщенной, но вместе с тем крайне неоднозначной. Еще до чемпионства Денис являлся одним из игроков основного состава, но особого внимания не удостаивался, затем же последовала передача ему капитанской повязки и всенародная любовь при завоевании долгожданного золота с красно-белыми. После этого же имя Глушакова постепенно все больше и больше было вовлечено в скандальные истории. В том числе и связанные с его отношениями с тогдашним главным тренером команды Массимо Каррерой, которого, по мнению круга болельщиков, хавбек откровенно выживал из клуба. В октябре 2018-го итальянец был уволен из «Спартака» в связи с неудовлетворительными результатами, а в последний месяц работы тренер поссорился с Глушаковым, переведя его из основного состава в «дубль». После увольнения Карреры хавбек в команду сразу же был возвращен, однако большое количество фанатов «Спартака» регулярно оскорбляли его и относились к нему крайне негативно, виня едва ли не во всех проблемах клуба.

«Пока что суды, шум-гам еще продолжаются. Но уже не обращаю внимания на вбросы и всю ерунду вокруг, это уже не оказывает такого негативного влияния. Люди разобрались, что на самом деле происходило, из-за чего раздувалась вся история. Под шумок появились персонажи, которые составили продуманный сценарий моего развода, со всей информационной поддержкой и вбросами в СМИ. Своеобразный бизнес-проект «Развод Глушакова», который в итоге привел собственно к разводу и разрыву контракта со «Спартаком». Там все было не случайно.

Если бы принимал это слишком близко к сердцу, не смог бы играть в футбол. Пропускал бы все это напрямую через себя и думал бы только об этом — вообще не смог бы выходить на поле и забивать за «Спартак» и «Ахмат»,

— отметил футболист.

К слову, о фанатах: с ними, по словам футболиста, он встречался несколько раз. В ходе бесед обсуждались и его позиция, и дальнейшая карьера в «Спартаке», и сама ситуация в стане красно-белых. По первому времени, как признался Глушаков, фанаты обращались к нему агрессивно, но затем пыл был умерен и стороны общались вполне спокойно и с пониманием.

«В «Спартаке» болельщики — действительно часть команды. На все их вопросы всегда отвечал прямо. Чуть больше года назад к нам в отель приехало где-то 15 человек, актив болельщиков. У них накопилось много вопросов: ситуация в команде, конфликт с тренером, контракт. Ответил на все и предложил: пусть выберут любого другого игрока и зададут бы ему те же вопросы, чтобы сравнить «показания». Так и произошло. Этот футболист рассказал абсолютно то же самое. У этих болельщиков больше не осталось вопросов. Среди людей, которые приезжали в отель, был, кстати, и Валера «Амиго» — заводящий трибуны, которого недавно непонятно за что задержала полиция.

Была ли агрессия с их стороны? Сначала да, но потом пошел нормальный диалог. Красно-белая армия состоит из множества объединений, и с частью болельщиков встретиться и обсудить ситуацию так и не удалось. Но я своего мнения не поменял и готов к встрече»,

— отметил Глушаков.

Вспомнил хавбек и Карреру. Совсем недавно итальянец наконец нашел себе после «Спартака» новое место работы, возглавив греческий АЕК, с которым он уже провел три матча, добыв две победы и одну ничью. Говоря о своем бывшем наставнике, Глушаков подчеркнул, что конфликт с тренером у него действительно был, однако сейчас полузащитник пожелал Массимо удачи на его новом месте работы.

«Всегда был честен, и в отношении Карреры тоже. Якобы что во время одного хоккейного матча я кому-то сказал, что Массимо ничего не решает. Так это и так было всем уже известно.

В октябре 2017-го я говорил, что не считаю его топ-тренером. На следующий день пришел к нему, пожал руку и сказал: «Извини, ничего личного, это просто мое мнение». Ведь он до «Спартака» никого и не тренировал.

Сейчас Массимо возглавил АЕК, и, конечно, хочу пожелать ему удачи. Были на него какие-то обиды, но я искренне благодарю его за чемпионский сезон — мы были крепкой, боеспособной командой, выиграли титулы вместе. Был коллектив, костяк, руководство и болельщики за спиной», — подчеркнул Глушаков.

В последнее время выступлений Дениса за «Спартак» командой руководил Олег Кононов. У 53-летнего специалиста дела в московском клубе не задались, и в конце сентября он также был уволен в связи с провальными результатами. Место Кононова сейчас занимает немецкий тренер Доменико Тедеско, а сам «Спартак» продолжает бороться за попадание в первую восьмерку Премьер-лиги. Красно-белые на зимний перерыв ушли, занимая с 22-мя очками десятую строчку в таблице. По словам Глушакова, в команде на данный момент нет ярко выраженного лидера, а Тедеско в свою очередь полностью перестраивает игровую модель, выводы по которой делать еще рано.

«Явного лидера в «Спартаке» сейчас, мне кажется, нет. Пусть футболист полная деревяшка, но глаза должны гореть, биться на футбольном поле он обязан. Даже если что-то не получается, ничего страшного, а когда руки опускаются и люди на поле ведут себя как на прогулке, это сложно исправить. После прихода Тедеско команда стала играть в пять защитников. Кажется, новый штаб хочет построить что-то новое — и строительство еще в процессе, критиковать рано. Но в «Спартаке» играть и работать может не каждый — очень большое давление и всегда пристальное внимание», — заявил Глушаков.

«Федун — святой, ему надо поставить памятник у стадиона»

Еще одна весьма неоднозначная фигура в современном «Спартаке» — один из владельцев клуба Леонид Федун. Большинство фанатов красно-белых относятся к нему противоречиво: многие благодарят за финансовую поддержку, налаживание работы клубной академии и возведение собственного стадиона, однако вместе с этим считают, что корень проблем в команде заключается именно в его работе. Глушаков же к Федуну относится совершенно иначе.

«Когда уходил из «Спартака», сначала встретился с Кононовым — поговорили, решили, что лучше будет, если уйду из команды. Выйдя от Кононова, позвонил Леониду Арнольдовичу, хотел увидеться, поблагодарить за все. Его не было в стране, пообщались по телефону. Он спросил, куда дальше пойду, и сказал: «Ты настоящий мужик и сильный человек». Наверное, он знал обо всей ситуации вокруг меня и что я никогда и никому не жаловался, что после чемпионства мне предложили контракт с понижением зарплаты. Тогда многие хотели заработать на моем новом контракте. Сначала были предложены условия с понижением. Это было очень странно, и я, естественно, не хотел ничего подписывать, но ни к кому не ходил, не обсуждал тему. Просто продолжал играть в футбол, так как действующий контракт истекал еще нескоро.

В какой-то момент — после игры с «Рубином» — случился интересный разговор с Федуном. Он озвучил настоящие, а не агентские условия нового контракта. Решили с ним вопрос напрямую. За три минуты», — сказал Глушаков.

Кроме того, футболист назвал владельца «Спартака» «святым человеком, которому нужно поставить памятник возле «Открытие Арены».

«Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» — с горки вниз», — поделился мнением хавбек, не исключив, что после завершения карьеры игрока попробует себя в качестве тренера и, возможно, постарается возглавить «Спартак».

Развод с женой и люди с оружием

Отношение к Глушакову в «Спартаке» было испорчено в том числе и из-за личной жизни футболиста. В сентябре 2018-го стало известно, что Денис вместе со своей женой Дарьей начали бракоразводный процесс, причиной которого стали, по версии супруги, многочисленные измены со стороны хавбека. В июле этого года Мосгорсуд официально объявил о расторжении брака, а Глушаков к тому же был обязан платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей (у пары две дочери — Валерия и Александра) и 100 тысяч рублей на содержание уже бывшей жены. Однако судебные издержки на этом не завершились, стороны активно обсуждают раздел имущества. Сейчас в распоряжении Дарьи уже имеются три квартиры в Москве, одна — в Сочи и еще один дом в Миллерово — родном крае Глушакова. Кроме того, футболист обязан выплатить экс-супруге около 100 млн рублей решением суда, однако Дарья и ее адвокаты на этом не останавливаются и обвиняют Дениса в выводе средств. Речь идет о весьма большой сумме денег, а сам Глушаков уверен, что продолжение судебных тяжб — желание не его бывшей жены, а ее окружения. В частности, футболист прошелся и по адвокату Дарьи Сергею Жорину, заявив, что тот захотел изрядно «навариться» на состоянии хавбека «Ахмата».

«Суд тянулся полтора года и еще может продлиться. Вижу, что Дарья опять чем-то недовольна. Но считаю, что ей нужно еще раз проанализировать всю ситуацию, посмотреть на все с холодной головой и подумать о будущем наших детей и о своем будущем тоже. Не забывать, что эта история стала бизнес-проектом для людей, которые хотят нажиться и заработать на нашем с ней имуществе. Некоторые уже смогли. Но хотели и до сих пор хотят заработать еще больше.

Изначально Дарье были предложены абсолютно адекватные условия, чтобы все поделить поровну и закончить эту историю. Но она выбрала другой путь и стала игрушкой в чужих руках. Год назад, кстати, предсказывал именно такое развитие событий, и так все и происходит. А могло все закончиться тихо и быстро потухнуть.

Дам совет тем, кто собирается разводиться — если до этого, к сожалению, дойдет. Лучше решать все без посредников, напрямую. Затраты очень серьезные, а самое главное, нервные клетки-то не восстанавливаются», — сказал Глушаков, подчеркнув, что недвижимость его экс-супруга получит, а компенсация и алименты по контракту со «Спартаком» уже были переведены на ее счет.

При этом футболист уверен, что с получением всех компенсаций с его стороны сама Дарья может столкнуться с большими проблемами от третьих лиц.

«Вообще уважаю любое решение судебной инстанции: все это Дарья получает в соответствии с законом. Больше боюсь, чтобы у нее это не отобрали. Еще давно говорил, что отобрать могут и мои дети останутся без жилья. По моей информации, квартиры уже выставлены на продажу — причем даже до окончательного судебного решения. Из-за этого больше всего переживаю, поэтому готов договариваться. Детям готов отдать все и могу посоветовать Дарье, пока не поздно, переписать имущество на детей», — указал футболист.

Говоря об угрозах жизни и здоровью бывшей супруги, Глушаков подчеркнул, что продолжает уважать Дарью как мать его детей, а также предложит любую помощь, если та потребуется. Впрочем, угрозы, как рассказал футболист, окружили и его самого. Так, в один момент его, по словам Глушакова, искали неизвестные вооруженные люди, но их он так и не встретил.

«Красок не сгущаю. Как раз наоборот. Если бы предал огласке все, что знаю, то история в СМИ закружилась бы еще сильнее — а мне этого не надо. Хотя у меня есть материалы, которые подтверждают эту «теорию заговора» — на несколько флешек набралось интересного. Звонки моим друзьям футболистам с угрозами мне, фото, видео. Был случай: собрались с друзьями на рыбалку, но у меня в последний момент не получилось поехать.

Так вот на ту рыбалку неожиданно подъехали несколько человек со стволами — меня искали. После этого один из моих друзей позвонил умнику, который прислал этих с оружием, чтобы разобраться, что это вообще было такое. И получил ответ: «К тебе претензий нет, а у Глушакова все заберем, что запланировали». А после этот умник еще и охрану себе взял. Странно. Какой-то привет из 90-х»,

— рассказал он.