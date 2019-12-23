«Наша история»: Валуев ответил Губерниеву за Сталина

Популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев дал большое интервью изданию Sports.ru, в котором рассказал в том числе и о своем отношении к Великой Отечественной войне. Журналист пояснил, что ему интересна военная публицистика, а также причины и предпосылки, приведшие к массовой гибели советских граждан. Губерниев в негативном ключе упомянул тогдашнего советского вождя Иосифа Сталина, который, как он считает, в первые дни войны имел пассивную позицию относительно дальнейших действий национальной армии.

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«Я хочу понять, почему мы так много позволили врагу, почему потеряли миллионы людей. Для меня жизнь человека имеет большое значение — в России этого не хватает. У нас человеческая жизнь — мусор, до сих пор.

Книги про войну читать очень тяжело — знания приумножают скорбь. Поэтому когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел... я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался»,

— заявил Губерниев.

Предполагается, что журналист имеет в виду популярную тему для обсуждений среди политологов и историков о реакции Сталина в первые три дня войны. Согласно распространенному мнению, в это время время руководитель Советского государства пребывал в апатичном, депрессивном и нерабочем состоянии, из-за чего даже не выступил перед народом. Впервые версию озвучил Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы Никита Хрущев в своем докладе на XX съезде партии. Многие ученые поддерживают эту точку зрения и, ссылаясь на другие материалы и данные, характеризуют поведение Сталина как панику. Основная мысль, которую пытался донести Губерниев, заключается в том, что Сталин банально не имел представления о плане действий и вел себя непрофессионально, что обернулось для СССР тяжелыми последствиями.

Слова Губерниева вызвали неоднозначную реакцию в мире российского спорта. Так, боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко считает, что отрицательное мнение о Сталине, сформированное среди россиян, не имеет оснований. Он дал понять, что сам относится к деятельности политика положительно.

«А что вы знаете о Сталине? Многие слышали только о репрессиях и много мусора, но ветер времени развеет всю неправду об этом человеке»,

— написал Шлеменко в своем Instagram-аккаунте.

Поддержал эту позицию и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев. Депутат Госдумы уточнил, что считает слова Губерниева «неприемлемыми», а Сталина — хорошим лидером. По его мнению, ситуация требует всестороннего подхода в познании истории.

«Такие выражения в принципе считаю неприемлемыми. Это наша история, которую нельзя изменить и переписать, а можно и нужно изучать, помнить ее и делать выводы.

Сталина считаю величайшим руководителем нашего государства, оставившим свой след в истории великой страны»,

— написал Валуев в своей веб-конференции, отвечая на вопрос одного из пользователей.

В целом в российском спорте оказалось на удивление много поклонников советского диктатора. Так, свое несогласие с Губерниевым выразил и олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, в беседе с интернет-порталом URA.RU назвавший Сталина великим человеком, благодаря которому «мы все живем в мире». Он также добавил, что «не переваривает» журналиста и делает громкость на телевизоре тише, если попадает на трансляцию с ним.

«Есть официальный журнал приемов, который вел секретарь Сталина. Там говорится, что в первые дни войны, с 21 по 24 июня, когда решалось практически все, Сталин работал по 20 часов в сутки», — аргументировал атлет.

Не так давно о личности Сталина высказывался и бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров. 32-летний спортсмен уверен, что Сталин оставил неоднозначное впечатление в истории страны, но при этом являлся культовой личностью.

«Я не имею образования, чтобы профессионально оценивать деятельность Сталина. Но, безусловно, он был культовым вождем. При нем СССР быстро восстановил промышленность, транспорт и медицину после войны», — цитирует Комбарова «Чемпионат.com».

Сталин возглавлял СССР с 1924 по 1953 год. По официальным данным, только за период 1937-1938 годов по политическим мотивам было осуждено 1 344 923 человека, из них 681 692 приговорено к высшей мере наказания.