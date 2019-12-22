«Я боялся за них»: почему Зайцев отнял детей у бывшей

История взаимоотношений российского хоккеиста и защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева и его теперь уже бывшей жены Маргариты совершенно продолжилась громким скандалом. Стороны зарегистрировали свой брак в 2015 году, после чего у пары родились две дочери: трехлетняя Софья и двухлетняя Вероника. Однако впоследствии в отношениях семьи начался кризис, а этим летом стало известно, что супруги расторгли брачный договор.

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Изначально бракоразводный процесс шел тихо. Маргарита от договора отказалась, равно как и от имущества, оставив его Никите. Хоккеист в свою очередь по решению суда был обязан выплачивать экс-супруге чуть более 100 тысяч рублей ежемесячно в качестве алиментов на содержание детей. И именно две дочери стали камнем преткновения двух сторон.

Судебного вердикта относительно того, с кем будут проживать несовершеннолетние дети, еще не было. Некоторое время Софья и Вероника жили вместе с матерью, но защитника «Оттавы» такой подход не устроил. И пока стороны активно судятся за детей, Зайцев решил действовать кардинально: 23 ноября, когда хоккеист приехал из Канады в Москву на несколько дней, он в компании своего отца Игоря Зайцева встретил своих дочерей в сопровождении Маргариты и силой забрал их и увез с собой.

На данный момент дети проживают именно с отцом хоккеиста, однако его местоположение неизвестно. Известно только то, что ему грозит иск в суд.

«Мы подали заявление в Следственный комитет в отношении Игоря Зайцева по действиям, образующим состав преступления ст. 137 УК РФ. Это одно из многочисленных заявлений и исков в отношении него и иных лиц, нанятых, сочувствующих, распространяющих ложные сведения о частной жизни, собранные при этом противозаконным путем. Смонтированные видео и сфальсифицированные аудио, фото, переписки, дневники и прочее, что общественность и уголовный кодекс включает в понятие частной жизни, обязано таковым и оставаться. Суд и правоохранительные органы — вот чья это сфера интересов», — цитирует «Комсомольская правда» Марину Дубровскую, адвоката экс-супруги хоккеиста.

Известно, что следующее заседание по вопросу места проживания несовершеннолетних дочерей состоятся 26 декабря. До этого же момента история приобрела настолько острый характер, что помимо высказываний самой Маргариты и отца хоккеиста, последовала реакция и общественности. Так, в свете этого скандала высказались многие знаменитости, в числе которых и телеведущая Ксения Собчак, и певица Лолита Милявская, поддержавшие экс-супругу Зайцева.

Все это время молчал только сам Зайцев. Свое решение отобрать детей у бывшей жены он никак не комментировал, но, учитывая резонанс, все-таки объяснился. По его словам, Маргарита не давала ему видеться со своими дочерьми, а также отметил, что тем якобы запрещено покидать территорию России. Впрочем, сама Маргарита по данному поводу высказывалась несколько иначе — экс-супруга хоккеиста наоборот опасалась, что тот увезет детей за океан. Но пока не увез — дети все еще находятся в России.

«Я забрал девочек, потому что боялся за них. Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России, а я не привык жить без своих девочек. Я взял два дня и прилетел из Канады, чтобы увидеться с ними, но мама почему-то начала от меня их прятать, узнав из СМИ, что я в Москве.

Я и мои родители приехали по адресу, где они могли находиться. Мы увидели, мягко говоря, непонятную картину: девочек увозили куда-то две странные женщины, поэтому я принял решение их забрать»,

— цитирует Зайцева «Спорт-Экспресс».

Хоккеист, объясняя свою позицию относительно того, что детям будет комфортнее проживать именно с ним, подчеркнул, что в противном случае несовершеннолетние дочери попросту не будут иметь постоянного места жительства. Зайцев подчеркивает, что его бывшая супруга регулярно находится на съемных квартирах, а также отмечает, что у нее часто гостят «неизвестные мужчины». Об этом, кстати, говорил и отец Никиты, утверждая, что Маргарита «веселилась с любовником, ползала по столу, засыпанному марихуаной, выпивала в ночных клубах, тогда как дочки просыпались и плакали».

«Они выросли у нас, всегда были окружены теплом и лаской, ими занимались, за ними смотрели. В конце концов, они здесь прописаны, здесь же проходят лечение, их детский сад также находится по этому адресу.

Мои дети не должны находиться на съемных квартирах, куда приходят неизвестные мужчины. Ведь элементарно есть вероятность, что не все из них психически здоровы. В начале этого лета Маргарита в дом моих родителей привела мужчину. Я шокирован тем, что в доме находились дети. Они в любой момент могли выйти из комнаты и получить психологическую травму»,

— заявил Зайцев.

Кроме того, хоккеист прокомментировал и заявление своей бывшей супруги о том, что он якобы планирует получить паспорт гражданина Канады. Опровергать данную информацию Зайцев не стал, равно как и подтверждать.

«Я родился, вырос и живу в России. Я — игрок сборной России. Моя старшая дочь Соня тоже родилась здесь, а у Верочки двойное гражданство. Хоть она и родилась в Канаде, я настоял на том, чтобы ей сделали и российское гражданство, несмотря на то, что ее мама была против. Маргарита, к слову, всегда говорила, что в России ей жить не нравится — не ее уровень жизни. Как сложится дальше моя жизнь, я не знаю. Буду жить там, где комфортно мне и моей семье. Но всегда и везде я останусь русским. Также и мои дети, в первую очередь, будут разговаривать по-русски», — подчеркнул он.

К слову о Канаде. С 2016 года Зайцев выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», однако прошедшим летом неожиданно был обменян в «Оттаву». Многие уже впоследствии связали данный переход именно из-за семейных проблем у хоккеиста, что он, впрочем, и подтвердил, заявив, что на то были и другие причины.

В новом клубе, как признается сам защитник, его абсолютно все устраивает. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 32 матча, в которых отметился восемью результативными передачами. 14 декабря в игре с «Коламбус Блю Джекетс», неудачно заблокировав бросок, Зайцев получил травму. Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит уже официально подтвердил, что в 2019 году россиянин на лед уже не выйдет. Соответственно сейчас хоккеист потратит все свое время на судебные тяжбы с целью оставить детей у себя.

«В клубе к данной ситуации отнеслись с пониманием. Семейные ценности там на первом месте. Когда в «Оттаве» увидели видео, где мама с криками выбрасывает из стульчика мою дочь, все были в ужасе. Для них это дикость. Там очень строго за этим смотрят. Сказали, чтобы я держал их в курсе этой ситуации.

У нас классный и дружный коллектив, бьемся в каждом матче. Чувствую себя спокойно в этом замечательном городе. Болельщики здесь очень любят хоккей, но по-доброму. Нет никакой агрессии в сторону игроков.

В Москву теперь буду летать постоянно, когда нет игр. Да, это тяжело, но без девочек я не могу, буду бороться за них до конца. Придется жить и восстанавливаться в самолетах, но это неважно. В «Оттаве» у меня все хорошо. А когда девочки будут рядом, и все это забудется — я буду просто счастлив!» — заключил Зайцев.