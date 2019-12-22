«Фарс и ложь»: адвокат Родченкова ответил на обвинения СК

Григорий Родченков уже как несколько лет назад покинул территорию России и давно не заведует службой по контролю за допингом в отечественном спорте, однако имя 61-летнего химика-аналитика до сих пор тесно связано со всем, что касается российских спортсменов и их данных.

Реклама

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) уличил Россию в допинговых махинациях. В частности — россиян обвинили в манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории, из базы которой были изменены и удалены некоторые файлы, из-за чего Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а отечественные спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях в ближайшие четыре года.

Добиться попадания на крупные турниры можно, лишь получив нейтральный статус, а для этого необходимо выполнить множество условий, в том числе доказав свою «чистоту», отсутствие допинговой истории и так далее.

В России, предоставившей доступ к базе данных лаборатории и допинг-пробам отечественных спортсменов экспертной группе WADA в январе этого года, с обвинениями и вердиктом исполкома международного агентства не согласились — 19 декабря РУСАДА решило подать на решение WADA апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Более того, в громком расследовании всплыло и имя Родченкова.

Как известно, российский специалист с 2005 года заведовал московской лабораторией, но в ноябре 2015-го по обвинению в массовых допинговых махинациях был отстранен. Сам Родченков вскоре бежал из России в США, где и скрывается по сей день. Кроме того, он же является информатором WADA — комиссия международного агентства по наводкам химика-аналитика провело большое расследование о допинге в российском спорте, вынеся при этом строгие и жесткие наказания в отношении многих отечественных атлетов. Теперь же имя Родченкова засветилось и в последнем деле.

Так, по данным Следственного комитета России, именно Григорий Родченков является виновником скандала, из-за которого весь отечественный спорт в ближайшие четыре года будет находиться в тотальном бане.

Однако Родченков с данной версией не согласен категорически. По словам его адвоката, американского юриста Джима Уолдена, его клиент никаким образом не мог проникнуть в систему и внести изменения в базе данных московской лаборатории, ведь доступа к ней не имеет с 2016 года. Кроме того, он отметил, что Родченков готов выступить с показаниями в CAS, если Россия подаст жалобу на вердикт исполкома WADA. При этом сам химик нисколько не отрицает факта, что во время своей работы в лаборатории был причастен к допинговым махинациям.

«Нет, Родченков не входил в электронную базу московской лаборатории. Обвинения в его адрес — это фарс, это очередная ложь России. Если WADA или другому агентству понадобятся показания Григория, он сдержит обещание о полном сотрудничестве, чтобы искупить то, что он сделал»,

— цитирует Уолдена Associated Press.

Напомним, в чем именно обвинил СК Родченкова. Во-первых, ведомство, которое с лета 2016 года контролировало происходящее в московской лаборатории, отвергло возможность внесения каких-либо изменений в ее базу данных. По версии Следственного комитета, вся информация, переданная экспертной группе WADA, была аутентичной. Во-вторых, СК подтвердил, что ряд файлов действительно был удален из системы, однако данная махинация была проведена еще в период с 2015 по 2016 годы. Причем, как утверждает следствие, сделано это было за территорией России, а именно — в США.

Более того, показания против Родченкова были сделаны еще до вердикта исполкома Всемирного антидопингового агентства. Так, телеканал НТВ выпустил документальный фильм, в котором утверждается, что Родченков в компании двух своих близких подчиненных имел особые права на пользование системой, а после бегства в США работал в дистанционном режиме, намеренно внеся изменения в базе данных лаборатории. В-третьих, СК также обратил внимание на копию этой базы, которую Родченков и предоставил комиссии WADA. По версии следствия, данную информацию считать подлинной нельзя. Для подтверждения этого Следственный комитет сделал запрос в адрес WADA, чтобы представители агентства передали копию от Родченкова им на экспертизу, но в ответ получили октаз.

«Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — цитирует ТАСС официального представителя СК Светланы Петренко.

В WADA, к слову, обвинениям Следственного комитета не доверяют. Если объяснения комитета едва ли разместились на двух страницах, то отчет экспертной группы Всемирного антидопингового агентства о манипуляциях с данными лаборатории является куда более внушительным — он изложен более чем на 60 страницах. И самое важное в показаниях WADA то, что: а) взлома системы московской лаборатории не было, стороннего входа в базу после 2016 года не зафиксировано; б) сама база подвергалась изменениям вплоть до передачи доступа к ней экспертной группе WADA в январе 2019-го; в) важная информация была удалена в период с ноябрь 2018-го по январь 2019-го.

Выступать против Родченкова WADA не намерено.

«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», — приводит РИА «Новости» сообщение агентства в ответ на вопрос об обвинении Следственного комитета в адрес химика.