Чемпион из фастфуда и смерть Дадашева: итоги бокса-2019

Фастфуд победил, но ненадолго

Одним из самых странных событий года стало завоевание мексиканцем Энди Руисом-младшим звания абсолютного чемпиона мира. 30-летний боксер перед титульным боем против тогда еще непобежденного британца Энтони Джошуа больше напоминал завсегдатая заведений фастфуда, поэтому его победа стала главным апсетом за последнее время. На тот момент единственным приличным соперником Руиса за последние 30 поединков был Джозеф Паркер, которому мексиканец проиграл. На победу толстяка в противостоянии с мощным атлетом мог поставить разве что сумасшедший.

Но Джошуа себя переоценил. 1 июня Руис накидывался на него так, будто ему нечего было терять — и это правда. Как итог, британец дважды получил нокдаун и впоследствии был нокаутирован. В первый раз в карьере.

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Как и предполагалось, Джошуа тут же попросил незамедлительным реванш. Уже 7 декабря спортсмены встретились на ринге в Саудовской Аравии, а Руис в свою очередь был совсем не в форме. Большую часть времени до реванша он позировал с чемпионскими поясами, объедался тако и усиленно набирал вес. На взвешивании перед ответным поединком он был тяжелее британца аж на 20 кг. Весь бой Энтони избивал мексиканца, от его чемпионских регалий и следа не осталось. Джошуа вернул себе титулы, доказав, что предыдущее поражение было случайностью.

Представители Руиса же активно критиковали своего боксера: он совершенно бросил подготовку к бою и, по сути, ему не было до бокса никакого интереса — он наслаждался мимолетной славой. Но чемпионы себя так не ведут.

Последний поединок

Не обошлось в боксе и без трагедий. 23 июля ушел из жизни россиянин Максим Дадашев. За несколько дней до кончины он проиграл отборочный бой IBF пуэрториканцу Субриэлю Матиасу, получив смертельные травмы головы. Команда боксера выбросила полотенце в 11-м раунде, поскольку Дадашев перестал отвечать на вопросы секундантов и был явно не готов продолжать встречу. В подтрибунном помещении ему стало плохо, а в больницу спортсмена из России доставили с признаками отека головного мозга.

Экстренная трепанация черепа, проведенная врачами, не помогла: спустя некоторое время он скончался, не приходя в сознание.

Случай Дадашева подвергся серьезному разбору со стороны экспертов. Дело в том, что организаторы турнира не обеспечили должные условия для оказания помощи (не было льда и носилок), а семья боксера также обвинила и судью в произошедшем, якобы он не должен был продолжать бой, видя, что один из участников не способен на это. Позднее выяснилось, что Дадашева перенес инсульт прямо во время боя...

И смерть россиянина стала, к сожалению, не единственной. 25 июля скончался аргентинский боксер Уго Сантильян. Он получил травмы в поединке с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу. Судья зафиксировал ничью, после чего Сантильян упал в обморок и тут же был доставлен в больницу. Из-за отека головного мозга и последующей комы у него развилась почечная недостаточность. Операция по купированию сгустка крови в мозге не помогла.

17 октября американец Патрик Дэй умер после нокаута от Чарльза Конвелла, полученного в бою за титул регионального чемпиона по версии Американской боксерской ассоциации (USBA). Ему стало плохо по окончании поединка, в больнице диагностировали черепно-мозговую травму. Далее все пошло по уже известному сценарию: отек мозга, кома, остановка сердца.

Сам себя унизил

Сергей Ковалев никогда не славился примерным характером, но боксер он, по мнению некоторых, выдающийся. Карьера Крашера пошла по нисходящей после поражения от Элейдера Альвареса — сообщалось, что россиянин якобы начал злоупотреблять алкоголем. В январе против россиянина выдвинула обвинения в изнасиловании и избиении американская актриса и модель Джейми Фронтц, а уже спустя месяц Ковалев в реванше победил Элейдера и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO.

Ковалев выглядел так, словно действительно провел над собой серьезный самоанализ и реанимировал карьеру. Последующая победа над Энтони Ярдом нокаутом это ощущение только укрепила.

Но, как это зачастую бывает, триумф Ковалева оказался бессмысленным. На него обратили внимание представители Сауля Альвареса, который подыскивал себе соперника в полутяжелом весе. Для российского спортсмена этот бой стал едва ли не главным в жизни — против Канело ему вряд ли удастся подраться вновь. Но, не показав ничего толкового, в одиннадцатом раунде россиянин отправился в нокаут. Все бы ничего, если не бы не истинная натура Ковалева...

Еще до боя он повздорил с болельщиком в социальных сетях и грубо оскорбил того, а после поединка и вовсе назвал ставивших на его победу «профанами» и «диванными экспертами». Многие подумали, что речь идет о возможном договорном подтексте встречи. Ковалев эту гипотезу тут же развенчал, заявив, что просто дрался из-за денег. Он знал, что ему не победить Канело, но не отказался и сделал выбор в пользу заработка, фактически проиграв бой еще до его начала. Крашер снова поплыл.

Ворвался в большую лигу

Зачастую главными действующими лицами в боксе становятся украинские боксеры, которых в последнее время появляются с завидной регулярностью. Завоевав всевозможные титулы в тяжелом весе, экс-чемпион мира Александр Усик решил двигаться дальше. Он объявил о желании подняться в супертяжелую весовую категорию, а это значит, что украинец в будущем может встретиться и с Джошуа, и с Деонтеем Уайлдером, и с Тайсоном Фьюри.

Если бы не проблемы со здоровьем, то первый бой в новом дивизионе Усик провел бы еще в мае против Карлоса Такама. Позже ему дали в соперники Тайрона Спонга, но второй снялся с поединка из-за проблем с допинг-тестом.

В конце концов, в ночь с 12 на 13 октября Усик все-таки дебютировал в «королевском» весе, уверенно разобравшись с Чаззом Уизерспуном, открывшимся на коротком уведомлении. А вот дальше — только совсем большие ребята.

Россия против Украины

Из-за политической ситуации между странами российско-украинские поединки сведены к минимуму. И очень жаль, потому что у обеих сторон есть масса чемпионов, готовых объединить титулы и бросить вызовы друг другу. Но прецедент с названием «Я не хочу драться с русскими» создал Усик, а другие подхватили. А так, отбрось Усик свои принципы в сторону, он давно мог бы встретиться с тем же Александром Поветкиным. Боксерский мир теряет очень многое из-за политики, но не все сводится к одному Усику.

Так, 19 октября россиянин Артер Бетербиев встретился с украинцем Александром Гвоздиком — тем самым, который завершил карьеру великого Адониса Стивенсона и чуть не отправил того в могилу.

Гвоздик — один из самых востребованных и интересных украинцев в боксе. Сразу после Усика и Василия Ломаченко. Но и у Бетербиева не последнее имя в мире, хотя к бою он подходил в статусе андердога. Оба были с идеальными рекордами, а поначалу и вовсе складывалось впечатление, что все закончится ничьей. Но в десятой пятиминутке Гвоздик трижды побывал в нокдауне. Судье ничего не оставалось, кроме как остановить бой. На любительском уровне они уже встречались, спустя десять лет исход повторился: в 2009-м Бетербиев, будучи чемпионом мира среди любителей, также досрочно побеждал Гвоздика.

Любопытно, что у поединка не было политического подтекста. Оба живут не в своих странах и перед боем отбросили даже намек на то, что их интересует другая сторона встречи. Неплохой и действительно чемпионский пример Усику.