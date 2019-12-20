Задавили ходом: Логинов не попал в топ-10

Подведем итоги. Бе-младший в очередной раз доказал, что равных ему в мире нет. А вот Фуркад, который должен был стать конкурентом норвежцу, пока выступает крайне заурядно. То же самое можно сказать о наших соотечественниках — слишком уж много они проиграли. Но впереди будут еще гонки, где шансы остаются.