Задавили ходом: Логинов не попал в топ-10

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Подведем итоги. Бе-младший в очередной раз доказал, что равных ему в мире нет. А вот Фуркад, который должен был стать конкурентом норвежцу, пока выступает крайне заурядно. То же самое можно сказать о наших соотечественниках — слишком уж много они проиграли. Но впереди будут еще гонки, где шансы остаются.
«Чувствовал себя великолепно на трассе и был непобедим ногами. Тарьей боролся за победу, но был неудачен в стрельбе. Здесь великолепная публика», — сказал Йоханнес Бе после победы.
Положение россиян: Логинов — 13, Поршнев — 24, Елисеев — 30, Гараничев — 34, Малышко — 41, Латыпов — 55.
Итоговая первая десятка:
Что ж, для Бе-младшего это уже четвертая победа в сезоне. Он упрочил свое преимущество в общем зачете.
Латыпов с Малышко и вовсе за 40-е место ушли.
Логинов в итоге финишировал 13-м. 1,26 проиграл — кошмар.
Фуркад сумел-таки забраться в десятку. Положение такое на финише:
Вот это да! Тарьей Бе, судя по всему, слишком поверил в свою бронзу и ужасно провел последний круг. Его нагнал Кристиансен, в итоге ставший третьим.
Все! Бе — первый. Безоговорочная победа.
Тарьей Бе, судя по всему, будет третьим. Не конкурент ему Кристиансен.
Фийон Майе уже 16 секунд проигрывает Бе-младшему. Не будет как таковой борьбы за золото.
Эх, Логинов уходит на дополнительный круг. Минус медаль.
А вот и новый фаворит за бронзу — Ветле Шоста Кристиансен. Чистеньким ушел со стойки второй.
Какая борьба за победу между Йоханнесом и Фийион Майе! Пять из пяти на последнем рубеже. Нога в ногу идет.
Тяжеловато идет Логинов. Понятно, что лидеров уже не догонит, но за цвета может побороться. Сразу за ним Фуркад бежит.
У Поршнева, увы, два промаха. Самоликвидировался из гонки.
Блестяще! Очень быстрая стрельба на стойке от Логинова — пять из пяти. Уже девятый.
Два лидера после стойки — Бе-младший и Фийон Майе чистые, Тарьей один раз промазал.
У Латыпова и Гараничева — по одному промаху. Малышко точен.
Поршнев чистым ушел со второго рубежа. Идем 20-м.
И Фуркад мажет! А вот Логинов медлителен, но верен — пять из пяти. Он 12-й.
Долль уходит на штрафной круг, из-за чего у нас новая тройка лидеров: Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Фийон Майе.
Бе-младший с 25 до 13 секунд нивелировал отставание. Хороший ход у норвежца.
Поршнев и Гараничев тоже чистыми ушли с первой лежки, у Елисеева один промах.
Логинов медленно, но выбивает все мишени! Фуркад был быстрее.
Долль, Тарьей Бе и Фийон Майе — пять из пяти. У Йоханнеса один промах.
У Йоханнеса Бё самая высокая скорость на первом круге. Логинов медленнее, но по скорости обгоняет лидирующего Долля.
Логинов и Фуркад практически одновременно поехали. 45 и 47 секунд отставания соответственно.
Гонка началась! Первым на дистанцию ушел Бенедикт Долль.
Россию представят Александр Логинов (стартует 11-м), Никита Поршнев (24), Матвей Елисеев (28), Евгений Гараничев (30), Дмитрий Малышко (41) и Эдуард Латыпов (55).
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