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Задавили ходом: Логинов не попал в топ-10

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Анси, Логинов — 13-й

В рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону в Анси прошла мужская гонка преследования на 12,5 км. Победа досталась норвежцу Йоханнесу Бе, россиянин Александр Логинов финишировал 13-м. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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15:45

На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. Спасибо, что были с нами.

15:45

Подведем итоги. Бе-младший в очередной раз доказал, что равных ему в мире нет. А вот Фуркад, который должен был стать конкурентом норвежцу, пока выступает крайне заурядно. То же самое можно сказать о наших соотечественниках — слишком уж много они проиграли. Но впереди будут еще гонки, где шансы остаются.

15:42

«Чувствовал себя великолепно на трассе и был непобедим ногами. Тарьей боролся за победу, но был неудачен в стрельбе. Здесь великолепная публика», — сказал Йоханнес Бе после победы.

15:40

Положение россиян: Логинов — 13, Поршнев — 24, Елисеев — 30, Гараничев — 34, Малышко — 41, Латыпов — 55.

15:38

Итоговая первая десятка:

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15:38

Что ж, для Бе-младшего это уже четвертая победа в сезоне. Он упрочил свое преимущество в общем зачете.

15:35

Латыпов с Малышко и вовсе за 40-е место ушли.

15:33

Логинов в итоге финишировал 13-м. 1,26 проиграл — кошмар.

15:32

Фуркад сумел-таки забраться в десятку. Положение такое на финише:

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15:31

Вот это да! Тарьей Бе, судя по всему, слишком поверил в свою бронзу и ужасно провел последний круг. Его нагнал Кристиансен, в итоге ставший третьим.

15:30

Все! Бе — первый. Безоговорочная победа.

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15:29

Тарьей Бе, судя по всему, будет третьим. Не конкурент ему Кристиансен.

15:28

Фийон Майе уже 16 секунд проигрывает Бе-младшему. Не будет как таковой борьбы за золото.

15:26

Эх, Логинов уходит на дополнительный круг. Минус медаль.

15:26

А вот и новый фаворит за бронзу — Ветле Шоста Кристиансен. Чистеньким ушел со стойки второй.

15:25

Какая борьба за победу между Йоханнесом и Фийион Майе! Пять из пяти на последнем рубеже. Нога в ногу идет.

15:23

Тяжеловато идет Логинов. Понятно, что лидеров уже не догонит, но за цвета может побороться. Сразу за ним Фуркад бежит.

15:21

У Поршнева, увы, два промаха. Самоликвидировался из гонки.

15:20

Блестяще! Очень быстрая стрельба на стойке от Логинова — пять из пяти. Уже девятый.

15:19

Два лидера после стойки — Бе-младший и Фийон Майе чистые, Тарьей один раз промазал.

15:17

У Латыпова и Гараничева — по одному промаху. Малышко точен.

15:15

Поршнев чистым ушел со второго рубежа. Идем 20-м.

15:13

И Фуркад мажет! А вот Логинов медлителен, но верен — пять из пяти. Он 12-й.

15:12

Долль уходит на штрафной круг, из-за чего у нас новая тройка лидеров: Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Фийон Майе.

15:10

Бе-младший с 25 до 13 секунд нивелировал отставание. Хороший ход у норвежца.

15:08

Поршнев и Гараничев тоже чистыми ушли с первой лежки, у Елисеева один промах.

15:07

Логинов медленно, но выбивает все мишени! Фуркад был быстрее.

15:06

Долль, Тарьей Бе и Фийон Майе — пять из пяти. У Йоханнеса один промах.

15:04

У Йоханнеса Бё самая высокая скорость на первом круге. Логинов медленнее, но по скорости обгоняет лидирующего Долля.

15:02

Логинов и Фуркад практически одновременно поехали. 45 и 47 секунд отставания соответственно.

15:00

Гонка началась! Первым на дистанцию ушел Бенедикт Долль.

14:50

Россию представят Александр Логинов (стартует 11-м), Никита Поршнев (24), Матвей Елисеев (28), Евгений Гараничев (30), Дмитрий Малышко (41) и Эдуард Латыпов (55).

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в Анси.