Нурмагомедов проиграл, впереди Зомби: последний UFC в 2019. LIVE

Следующий бой основного карда — Ду Хо Чой (Южная Корея) – Чарльз Журдэйн (Канада). Любопытно, что Чой был вынужден сделать некоторую паузу в активной карьере из-за службы в армии и до сих пор еще не может выезжать из страны. Но, поскольку этот турнир проходит в Корее, боец смог найти возможность на нем выступить. Сможет ли он проявить свои лучшие качества ударника? Узнаем совсем скоро.