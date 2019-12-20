Нурмагомедов проиграл, впереди Зомби: последний UFC в 2019. LIVE

ТЯЖЕЛЫЙ НОКАУТ! Чой пошел вперед, раскрылся и пропустил два подряд тяжелых удара от Журдэйна, отправившись в нокаут! Канадец сумел выжить в начале боя, когда кореец его буквально избивал и дважды отправлял на канвас, а затем три раза точно попал по голове оппонента. Два последних удара стали роковыми для Чоя, который терпит третье поражение подряд!
Кореец все-таки постепенно прибрал инициативу к себе, начал наносить удары с разворота после миддлкика. Журдэйн активно бегает по октагону, периодически отвечая прыжками с коленом и резкими контрвыпадами.
Журдэйн начал идти в атаку гораздо более дерзко, Чой же после нокдауна стал гораздо спокойнее и прицел у него немного сбился.
Второй раунд пошел!
ВОТ ЭТО НЕОЖИДАННОСТЬ! Убегая от Чоя почти весь раунд, Журдэйн внезапно здорово попал слева по голове соперника, отправив того в нокдаун! Но «супермальчик» остался в сознании и сумел продержаться оставшиеся десять секунд до конца раунда. Весь бой сейчас чуть не перевернулся.
Завалив оппонента, Чой попытался забить соперника, но тот отоборонялся. Какое-то время кореец пытался зайти на какой-нибудь прием, но в итоге отпустил Журдэйна.
«Супермальчик» при мощнейшей поддержке трибун полностью переигрывает оппонента. Он прыгал коленом в живот Журдёйну, вдавливал в сетку, дважды подряд отправлял его на канвас. Ноги у канадца уже гуляют.
Чой и Журдэйн обмениваются короткими сериями ударов, выглядит это все очень энергично, но намного точнее бьет кореец.
Бой начался! Журдэйн сходу попытался нанести лоукик, но не попал и по инерции развернулся. Однако Чой не воспользовался этой оплошностью оппонента.
Стоило Чою подняться по ступенькам к октагону, как трибуны снова взревели в экстазе. Еще бы — он не выступал с января 2018 года.
На арене появляется корейский «супермальчик» Ду Хо Чой. Местная публика очень громко приветствует его.
Следующий бой основного карда — Ду Хо Чой (Южная Корея) – Чарльз Журдэйн (Канада). Любопытно, что Чой был вынужден сделать некоторую паузу в активной карьере из-за службы в армии и до сих пор еще не может выезжать из страны. Но, поскольку этот турнир проходит в Корее, боец смог найти возможность на нем выступить. Сможет ли он проявить свои лучшие качества ударника? Узнаем совсем скоро.
«Я еще не успел показать тактику на этот бой, но мне хватило одного классного удара. Хотел бы заканчивать так все свои поединки!» — говорит Джан после того, как рефери поднял его руку над головой.
Американец долго не мог подняться, не слушались руки, ноги... но врачи все-таки сумели привести его в чувство. Сейчас Родригес скромно сидит на стульчике, а Джан благодарит его за поединок.
ЧТО ТВОРИТСЯ?! С одного точного удара Джан вырубил Родригеса! Кореец тут же подскочил и принялся добивать прицельными выстрелами в голову, и рефери тут же оттащил его от соперника!
Бой начался! Родригес проверяет оборону Джана лоукакими, кореец отвечает джебами. Но пока не очень сильно.
На арене появляется огромный южнокореец Джан — рост 194 см, размах рук — 2 метра.
В следующем поединке сойдутся полутяжеловесы Да Ун Джан и Майк Родригес. Первым в октагон под хип-хоп выходит американец, на ходу выкидывая кепку в зал. Корейская публика восторженно ревет.
Парк единогласным решением судей одерживает победу! Это было ожидаемо. А вот Баррио, кажется, может попрощаться с UFC — это его третье поражение подряд.
Поединок завершен! Оба соперника поднимают руку в воздух. Что ж, посмотрим, что скажут судьи.
Баррио попытался поразить Парка хайкиком, но его нога застряла где-то в районе подмышки, из-за чего канадец споткнулся и упал на колено, но у корейца уже не осталось сил, чтобы побежать на добивание. Баррио успел подняться.
Кореец уже раз в пятый пытается задушить оппонента у сетки. Тот вяло отбивается. Кажется, с победителем поединка все ясно.
У Баррио по лицу уже размазывается кровь — кореец разбил ему нос.
Канадец, понимая, что сейчас его спасет только победа нокаутом, прет вперед, как танк. Парк отстреливается, периодически попадая прямо сквозь перчатки Баррио по лицу.
Третий раунд начался! И Парк уже по традиции делает тейкдаун. Секунд 30 он держится за спиной Баррио, но выйти на позицию для удушения не получается. В итоги соперники расходятся и начинают битву в стойке.
Так и завершился второй раунд — Баррио пытался сделать что-то в атаке, но почти всегда промахивался, Парк спокойно отступал и метко отвечал на контратаках.
Парк неожиданно попытался совершить еще один тейкдаун, но Баррио ответил хорошим боковым и предотвратил очередной сеанс вялой борьбы.
Наконец бойцы вернулись в стойку. Баррио пытается хоть как-то вернуться в игру и заряжает левый хайкик. Парк, понимая, что он ведет по очкам, пока спокойно отступает и внимательно обороняется. Почти все атаки канадца приходятся в воздух.
Уже долго Парк контролирует соперника у сетки, пытаясь завалить на канвас.
Баррио решил начать более дерзко и пробить с разворота, но Парк легко отразил атаку, зарядил хайкиком в ответ, прижал соперника к сетке и еще раз дал коленом. Пока канадец не пришел в себя, кореец еще и прошел в ноги.
Второй раунд пошел!
Первый раунд завершился с явным преимуществом Парка. Очень раскраснелось лицо у Баррио, Парк неоднократно попал по нему, а сам здорово закрывался в защите. Кореец банально перебивает канадца по ударам, и тот пока ничего не может сделать.
Соперники снова в стойке. Парк занял место в центре восьмиугольника и выглядит явно более дерзким в своих атаках. Баррио в отчаянии сам попытался пройти в ноги, но оппонент прервал это начинание на корню и отвесил ему еще несколько ударов сверху.
Кореец неожиданно пошел в борьбу, хотя является базовым ударником! Ему удалось провести один тейкдаун, после чего Парк попытался задушить соперника, но тот грамотно отоборонялся.
Парк попал в голову Баррио неплохим джебом, но канадец в это же время успел просунуть свою руку и ткнуть корейцу в глаз. Парк попросил передышку — глаз у него начинает краснеть. Но, к счастью, поединок возобновляется.
Начало у поединка очень спокойное. Соперники проверяют друг друга редкими ударами, держатся на расстоянии, Баррио старается занять центр октагона, но это пока не особо что-то дает.
Итак, начинается следующий поединок основного карда! Канадец Марк-Андре Баррио против южнокорейца Юна Яна Пака. Первый поединок средневесов на этом турнире.
Изначально соперником Зомби в Корее должен был стать Брайан Ортега, но он неожиданно получил травму крестообразной связки и был вынужден сняться с поединка. «Я не хотел подводить фанатов, Зомби и UFC, был готов биться через боль. Однако врачи сказали, что в таком случае я могу полностью разорвать связку и выбыть на год. Простите, я все компенсирую в 2020 году!» — пообещал Ортега.
Об этом стало известно только в начале декабря, так что Фрэнки Эдгар готовился на коротком уведомлении. Посмотрим, что он сможет показать сегодня.
Обсудим немного главный поединок сегодняшнего события: в бою между Корейским Зомби и Фрэнки Эдгаром на кону будет стоять титульный поединок в полулегком весе против Алекса Волкановски, который недавно побил на турнире UFC 245 Макса Холлоуэя.
Раздельным решением судей победу одерживает Кю Хо Кан!
В основном карде в данный момент проходит первый поединок: Кюн Хо Кан — Пинюань Лю.
В предварительном карде этого турнира, к сожалению, потерпел поражение российский представитель легчайшего веса Саид Нурмагомедов. Он уступил решением судей бразильцу Раони Барселосу. Это поражение — первое для Саида в UFC, два предыдущих поединка он выиграл.
Основной кард выглядит так: Фрэнки Эдгар — Чэн Сон Джунг (Корейский зомби) Волкан Оздемир — Александр Ракич Ду Хо Чой — Чарльз Журдэйн Да Ун Джан — Майк Родригес Марк-Андре Баррио — Юн Ян Пак Кюн Хо Кан — Пинюань Лю
Добрый день, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на последнем турнире UFC в этом году — UFC Fight Night, который проходит в Южной Корее, в городе Пусан.