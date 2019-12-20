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Нурмагомедов проиграл, впереди Зомби: последний UFC в 2019. LIVE

UFC Fight Night 165. Фрэнки Эдгар — Корейский Зомби. ОНЛАЙН

В южнокорейском Пусане проходит последний в 2019 году турнир UFC. Чэн Сон Джунг по прозвищу Корейский Зомби бьется в главном бою с Фрэнки Эдгаром, а в со-главном поединке встречаются Волкан Оздемир и Александр Ракич. Россиянин Саид Нурмагомедов уже потерпел поражение в предварительном карде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера.
Трансляция
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14:45

ТЯЖЕЛЫЙ НОКАУТ! Чой пошел вперед, раскрылся и пропустил два подряд тяжелых удара от Журдэйна, отправившись в нокаут! Канадец сумел выжить в начале боя, когда кореец его буквально избивал и дважды отправлял на канвас, а затем три раза точно попал по голове оппонента. Два последних удара стали роковыми для Чоя, который терпит третье поражение подряд!

14:43

Кореец все-таки постепенно прибрал инициативу к себе, начал наносить удары с разворота после миддлкика. Журдэйн активно бегает по октагону, периодически отвечая прыжками с коленом и резкими контрвыпадами.

14:42

Журдэйн начал идти в атаку гораздо более дерзко, Чой же после нокдауна стал гораздо спокойнее и прицел у него немного сбился.

14:40

Второй раунд пошел!

14:38

ВОТ ЭТО НЕОЖИДАННОСТЬ! Убегая от Чоя почти весь раунд, Журдэйн внезапно здорово попал слева по голове соперника, отправив того в нокдаун! Но «супермальчик» остался в сознании и сумел продержаться оставшиеся десять секунд до конца раунда. Весь бой сейчас чуть не перевернулся.

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14:37

Завалив оппонента, Чой попытался забить соперника, но тот отоборонялся. Какое-то время кореец пытался зайти на какой-нибудь прием, но в итоге отпустил Журдэйна.

14:36

«Супермальчик» при мощнейшей поддержке трибун полностью переигрывает оппонента. Он прыгал коленом в живот Журдёйну, вдавливал в сетку, дважды подряд отправлял его на канвас. Ноги у канадца уже гуляют.

14:35

Чой и Журдэйн обмениваются короткими сериями ударов, выглядит это все очень энергично, но намного точнее бьет кореец.

14:34

Бой начался! Журдэйн сходу попытался нанести лоукик, но не попал и по инерции развернулся. Однако Чой не воспользовался этой оплошностью оппонента.

14:30

Стоило Чою подняться по ступенькам к октагону, как трибуны снова взревели в экстазе. Еще бы — он не выступал с января 2018 года.

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14:26

На арене появляется корейский «супермальчик» Ду Хо Чой. Местная публика очень громко приветствует его.

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14:23

Следующий бой основного карда — Ду Хо Чой (Южная Корея) – Чарльз Журдэйн (Канада). Любопытно, что Чой был вынужден сделать некоторую паузу в активной карьере из-за службы в армии и до сих пор еще не может выезжать из страны. Но, поскольку этот турнир проходит в Корее, боец смог найти возможность на нем выступить. Сможет ли он проявить свои лучшие качества ударника? Узнаем совсем скоро.

14:20

«Я еще не успел показать тактику на этот бой, но мне хватило одного классного удара. Хотел бы заканчивать так все свои поединки!» — говорит Джан после того, как рефери поднял его руку над головой.

14:19

Американец долго не мог подняться, не слушались руки, ноги... но врачи все-таки сумели привести его в чувство. Сейчас Родригес скромно сидит на стульчике, а Джан благодарит его за поединок.

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14:18

ЧТО ТВОРИТСЯ?! С одного точного удара Джан вырубил Родригеса! Кореец тут же подскочил и принялся добивать прицельными выстрелами в голову, и рефери тут же оттащил его от соперника!

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14:17

Бой начался! Родригес проверяет оборону Джана лоукакими, кореец отвечает джебами. Но пока не очень сильно.

14:14

На арене появляется огромный южнокореец Джан — рост 194 см, размах рук — 2 метра.

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14:10

В следующем поединке сойдутся полутяжеловесы Да Ун Джан и Майк Родригес. Первым в октагон под хип-хоп выходит американец, на ходу выкидывая кепку в зал. Корейская публика восторженно ревет.

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14:05

Парк единогласным решением судей одерживает победу! Это было ожидаемо. А вот Баррио, кажется, может попрощаться с UFC — это его третье поражение подряд.

14:04

Поединок завершен! Оба соперника поднимают руку в воздух. Что ж, посмотрим, что скажут судьи.

14:03

Баррио попытался поразить Парка хайкиком, но его нога застряла где-то в районе подмышки, из-за чего канадец споткнулся и упал на колено, но у корейца уже не осталось сил, чтобы побежать на добивание. Баррио успел подняться.

14:02

Кореец уже раз в пятый пытается задушить оппонента у сетки. Тот вяло отбивается. Кажется, с победителем поединка все ясно.

14:01

У Баррио по лицу уже размазывается кровь — кореец разбил ему нос.

14:00

Канадец, понимая, что сейчас его спасет только победа нокаутом, прет вперед, как танк. Парк отстреливается, периодически попадая прямо сквозь перчатки Баррио по лицу.

13:58

Третий раунд начался! И Парк уже по традиции делает тейкдаун. Секунд 30 он держится за спиной Баррио, но выйти на позицию для удушения не получается. В итоги соперники расходятся и начинают битву в стойке.

13:57

Так и завершился второй раунд — Баррио пытался сделать что-то в атаке, но почти всегда промахивался, Парк спокойно отступал и метко отвечал на контратаках.

13:56

Парк неожиданно попытался совершить еще один тейкдаун, но Баррио ответил хорошим боковым и предотвратил очередной сеанс вялой борьбы.

13:55

Наконец бойцы вернулись в стойку. Баррио пытается хоть как-то вернуться в игру и заряжает левый хайкик. Парк, понимая, что он ведет по очкам, пока спокойно отступает и внимательно обороняется. Почти все атаки канадца приходятся в воздух.

13:54

Уже долго Парк контролирует соперника у сетки, пытаясь завалить на канвас.

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13:53

Баррио решил начать более дерзко и пробить с разворота, но Парк легко отразил атаку, зарядил хайкиком в ответ, прижал соперника к сетке и еще раз дал коленом. Пока канадец не пришел в себя, кореец еще и прошел в ноги.

13:52

Второй раунд пошел!

13:51

Первый раунд завершился с явным преимуществом Парка. Очень раскраснелось лицо у Баррио, Парк неоднократно попал по нему, а сам здорово закрывался в защите. Кореец банально перебивает канадца по ударам, и тот пока ничего не может сделать.

13:50

Соперники снова в стойке. Парк занял место в центре восьмиугольника и выглядит явно более дерзким в своих атаках. Баррио в отчаянии сам попытался пройти в ноги, но оппонент прервал это начинание на корню и отвесил ему еще несколько ударов сверху.

13:49

Кореец неожиданно пошел в борьбу, хотя является базовым ударником! Ему удалось провести один тейкдаун, после чего Парк попытался задушить соперника, но тот грамотно отоборонялся.

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13:48

Парк попал в голову Баррио неплохим джебом, но канадец в это же время успел просунуть свою руку и ткнуть корейцу в глаз. Парк попросил передышку — глаз у него начинает краснеть. Но, к счастью, поединок возобновляется.

13:47

Начало у поединка очень спокойное. Соперники проверяют друг друга редкими ударами, держатся на расстоянии, Баррио старается занять центр октагона, но это пока не особо что-то дает.

13:45

Итак, начинается следующий поединок основного карда! Канадец Марк-Андре Баррио против южнокорейца Юна Яна Пака. Первый поединок средневесов на этом турнире.

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13:42

Изначально соперником Зомби в Корее должен был стать Брайан Ортега, но он неожиданно получил травму крестообразной связки и был вынужден сняться с поединка. «Я не хотел подводить фанатов, Зомби и UFC, был готов биться через боль. Однако врачи сказали, что в таком случае я могу полностью разорвать связку и выбыть на год. Простите, я все компенсирую в 2020 году!» — пообещал Ортега.

Об этом стало известно только в начале декабря, так что Фрэнки Эдгар готовился на коротком уведомлении. Посмотрим, что он сможет показать сегодня.

13:37

Обсудим немного главный поединок сегодняшнего события: в бою между Корейским Зомби и Фрэнки Эдгаром на кону будет стоять титульный поединок в полулегком весе против Алекса Волкановски, который недавно побил на турнире UFC 245 Макса Холлоуэя.

13:35

Раздельным решением судей победу одерживает Кю Хо Кан!

13:30

В основном карде в данный момент проходит первый поединок: Кюн Хо Кан — Пинюань Лю.

13:25

В предварительном карде этого турнира, к сожалению, потерпел поражение российский представитель легчайшего веса Саид Нурмагомедов. Он уступил решением судей бразильцу Раони Барселосу. Это поражение — первое для Саида в UFC, два предыдущих поединка он выиграл.

13:20

Основной кард выглядит так: Фрэнки Эдгар — Чэн Сон Джунг (Корейский зомби) Волкан Оздемир — Александр Ракич Ду Хо Чой — Чарльз Журдэйн Да Ун Джан — Майк Родригес Марк-Андре Баррио — Юн Ян Пак Кюн Хо Кан — Пинюань Лю

13:15

Добрый день, уважаемые любители смешанных единоборств! «Газета.Ru» приветствует вас на последнем турнире UFC в этом году — UFC Fight Night, который проходит в Южной Корее, в городе Пусан.