Новый удар WADA: у России опять хотят забрать награды Сочи-2014

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) рассматривают возможность открытия новых дел в отношении российских спортсменов. Так, глава департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер в интервью журналисту немецкого канала ARD Хайо Зеппельту, известному по документальным фильмам о допинге в российском спорте, заявил, что международное ведомство намерено добиться повторного расследования в отношении атлетов, чьи апелляции на санкции, наложенные по обвинению в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи, удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS) .

«В ближайшее время мы обратимся к руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и предоставим отчет, в котором указано, что крайне важный свидетель, бывший сотрудником московской антидопинговой лаборатории, был причастен к манипуляциям с ее данными. При появлении новых доказательств вины россиян мы постараемся добиться пересмотра дел российских спортсменов, оправданных за нарушения на Играх-2014»,

— сказал Юнгер.

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В декабре 2017 года МОК отстранил Россию от Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане, лишив Олимпийский комитет России (ОКР) статуса соответствия, а также дисквалифицировав многих отечественных спортсменов. Большинство из них были отстранены от участия в Олимпиадах пожизненно, а их результаты, показанные на Играх-2014 в Сочи, были аннулированы по обвинению в нарушении антидопинговых правил. В результате атлеты обратились в CAS с жалобами, и в феврале 2018 года суд вынес оправдательные приговоры в отношении 28 россиян.

Так, апелляции этой части спортсменов были удовлетворены полностью. Их дисквалификации были отменены, а показанные ими результаты на Олимпиаде в Сочи восстановлены. Среди оправданных атлетов числятся:

бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина;

скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова;

лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева;

конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов

саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко;

хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

В результате вердикта CAS олимпийская сборная России восстановила свое первое место в медальном зачете Олимпиады-2014: в активе россиян 11 золотых наград, девять серебряных и еще столько же — бронзовых. На второе место в зачете вернулась команда Норвегии, набравшая 26 медалей в общей сумме (11 золотых, пять серебряных, десять бронзовых).

Всего под оправдательные приговоры Спортивного арбитражного суда попали 39 российских спортсменов. 11 из них также были оправданы, но только частично: их результаты, показанные на Играх-2014, остались аннулированными, однако CAS отменил пожизненную дисквалификацию атлетов — все они были не допущены лишь до Олимпиады-2018. Среди данных спортсменов числятся:

бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин;

лыжники Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко;

хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дыбанюк.

В данном расследовании суда, к слову, в защиту российских спортсменов выступал как раз бывший работник московской антидопинговой лаборатории, которого, по словам Юнгера, WADA подозревает в допинговых махинациях. Чиновник считает, что данное лицо не может являться свидетелем, которому следует доверять. Впрочем, WADA в своем намерении организовать новое расследование, вероятно, столкнется с организационными проблемами. Как утверждает спортивный юрист Артем Пацев, регламент CAS не предусматривает пересмотра дел.

«Юнгеру стоило бы прочитать правила CAS, которые не предусматривают пересмотр любых дел по вновь открывшимся обстоятельствам. А еще ему стоит перечитать решения. Показаниям, как он считает, главного свидетеля там уделяется так мало внимания, что даже смешно говорить о них как о вновь открывшемся обстоятельстве для главных дел. Дело Легкова обжаловали в Верховном суде Швейцарии, и им суд все сказал. Вопрос о пересмотре этого решения давно закрыт»,

— цитирует Пацева РИА «Новости».

К намерению открыть новое дело в отношении уже наказанных и затем оправданных спортсменов Юнгер пришел после событий последних месяцев. Еще в сентябре 2018-го исполком WADA полностью восстановил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), обязав его предоставить доступ к базе данных московской лаборатории и передать допинг-пробы отечественных спортсменов. В январе после приезда экспертной группы международного агентства в Москву процедура была проведена, а в сентябре этого года Россия была уличена в допинговых махинациях. Так, россияне были обвинены в изменении и удалении части информации из базы данных. Из-за этого 9 декабря исполком WADA вновь дискредитировал РУСАДА, а также запретил российским спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях в течение четырех лет. Для того чтобы заявиться на турниры, атлеты должны в исключительном порядке получить нейтральный статус, доказав отсутствие допинговой истории в своей карьере. При этом использование национальной символики категорически запрещено. На обжалование данного вердикта России был дан 21 день.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА большинством голосов не согласился с приговором исполкома WADA и принял решение о подаче апелляций в CAS.

«Выбор претендентов для представления наших интересов в CAS, отбор экспертов, постановка задач и разработка технического задания, определение существенных условий договора с юридической фирмой и экспертной организацией, координация работы юристов и экспертов будет осуществляться Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России. Обязательства по договору с юридической фирмой и экспертной организацией возникают у Олимпийского комитета России», — говорится в заявлении РУСАДА.

В WADA данное решение своих российских коллег уже приняли к сведению.

«WADA принимает к сведению заявление РУСАДА о том, что оно намерено оспорить единогласное решение исполкома WADA от 9 декабря о согласии с рекомендациями независимого комитета по соответствию о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу в течение четырех лет, что повлечет за собой ряд последствий. Что касается процедуры, то WADA еще не получило от РУСАДА официального уведомления. После получения такого уведомления WADA публично объявит об этом», — приводит сообщение пресс-службы Всемирного антидопингового агентства РИА «Новости».