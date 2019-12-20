По примеру России: украинца лишили золота Игр за допинг

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий был наказан за нарушение антидопинговых правил. По информации пресс-службы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), 33-летний спортсмен дисквалифицирован на два года. Срок его отстранения отсчитывается с 18 декабря 2018 года и завершится 17 декабря 2020-го. Сам атлет уже был временно отстранен в конце декабря прошлого года по итогам перепроверки его допинг-пробы, взятой на летних Олимпийских играх — 2012 в Лондоне. Утверждается, что в организме украинца был найден дегидрохлорметилтестостерон — препарат, запрещенный к использованию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Торохтий завоевал золотую медаль. Теперь Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты атлета и обязал его вернуть награду.

Помимо этого, МОК также порекомендовал руководству IWF рассмотреть и изменить результаты Торохтия на соревнованиях, в которых он принимал участие за весь период. Также этому обязан поспособствовать и Украинский олимпийский комитет.

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На Олимпиаде в Лондоне Торохтий занял первое место в весовой категории до 105 кг. Украинский тяжелоатлет поднял штангу рывком на 185 кг, а толчком — 227 кг. Общий результат спортсмена составил 412 кг, что на один килограмм больше, чем поднял Наваб Насиршелал из Ирана, занявший второе место. Именно ему и должна теперь перейти золотая медаль. Серебро, соответственно, достанется польскому тяжелоатлету Бартломею Бонку, а третье место займет Руслан Нурудинов из Узбекистана. Примечательно, что всего на Олимпийских играх — 2012 украинские спортсмены завоевали 20 наград, шесть из которых — золотые. Что касается соревнований в тяжелой атлетике, то в активе у украинцев было две медали, включая золото Торохтия. Теперь Украина будет довольствоваться только бронзой, которую завоевала Юлия Паратова в категории до 53 кг.

Примечательно, что для Торохтия награда на Олимпиаде в Лондоне стала последней в его карьере. До этого он брал бронзу на чемпионате мира — 2011 в Париже, а также становился серебряным и бронзовым призером европейских первенств. После завершения карьеры он занялся судейской и тренерской деятельностью, а в 2014-м получил второе высшее образование в Запорожском национальном университете по специальности преподаватель физического воспитания и спорта / тренер по тяжелой атлетике. Кроме того, Торохтий также активно занимается собственным бизнесом.

Что касается препарата, который принимал украинский тяжелоатлет, то он имеет весьма богатую историю в современном спорте. Чаще всего на дегидрохлорметилтестостероне попадались представители легкой атлетики, но и у тяжелоатлетов он также является весьма популярным. Сам препарат представляет собой анаболик. Его применение запрещено кодексом WADA, так как дегидрохлорметилтестостерон способствует увеличению силы и росту мышечной массы. Примечательно, что данный препарат особенно был популярен и у российских спортсменов.

За последние 15 лет дегидрохлорметилтестостерон был обнаружен у 32-х россиян.

Чаще всех среди российских спортсменов запрещенный препарат принимали представители легкой атлетики, а в большинстве случаев мерой наказания служили двухгодичные дисквалификации, как и у Торохтия. Кроме того, результаты спортсменов за определенный период также были аннулированы

Примечательно, что у россиян самый пик на обнаружение дегидрохлорметилтестостерона в допинг-пробах пришелся на 2016 год — данный препарат был найден в анализах у 25 спортсменов, большинство из которых занимались легкой атлетикой. Именно в это время Россия столкнулась с большими проблемами, связанными с нарушением антидопинговых правил, после того как в ноябре 2015 года Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (World Athletics, ранее — ИААФ) по рекомендации независимой комиссии WADA лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) статуса соответствия. Российская организация ограничена в правах и по сей день, а отечественные легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе.