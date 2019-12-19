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Отомстить за Кубок Дэвиса: Хачанов против Надаля. LIVE

Теннис. Турнир в ОАЭ. Хачанов (Россия) — Надаль (Испания). ОНЛАЙН

В Абу-Даби испанец Рафаэль Надаль и россиянин Карен Хачанов встречаются в полуфинале выставочного турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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19:02

Хачанов подает, атакует, но в итоге ошибочно решает укоротить, попадая в трос — 0:15.

19:00

Очередные мощные атаки испанца приводят к успеху — 4:1!

18:59

Классную комбинацию проводит с подачи Надаль — 40:30.

18:59

Хачанов атакует с подачи Надаля, но итоге играет в сетку — 30:30.

18:58

Еще один прием навылет от Хачанова — 15:30.

18:57

Укоротил Хачанов мяч в долгом розыгрыше, но Надаль это прочитал — 15:15.

18:56

Хачанов принимает навылет подачу Рафы — 0:15.

18:55

С приема берет очко и гейм на чужой подаче Надаль — 3:1!

18:54

Ох, попадает Надаль в самую боковую линию — меньше и брейк-пойнт.

18:54

Не собирается Надаль отпускать этот гейм. Ведет розыгрыш и заканчивает его уверенным виннерсом, выбив Карена из корта — ровно.

18:53

В сетку с приема играет испанец — больше.

18:52

Снова заработал Надаль брейк-пойнт и бился за него, бегая по корту, но в итоге Хачанов заставил его ударить в сетку — ровно.

18:51

Достаточно долгий розыгрыш, и Надаль бьет в аут — ровно.

18:50

А теперь испанец выигрывает розыгрыш со второй подачи Хачанова — меньше и брейк-пойнт!

18:50

Надаль увидел, что Хачанов пошел вперед и специально сыграл в ноги — 40:40.

18:49

Еще ошибочка от Рафы, но затем тут же отыгрывает очко — 40:30.

18:48

Долгий розыгрыш, где в итоге Хачанов свечой обводил вышедшего к сетке испанца. Не факт, что попал бы, но тот попытался в прыжке сделать смэш спиной к сопернику и попал в сетку — 30:15.

18:47

Надаль остановился, решив, что был аут, а арбитр его не зафиксировал. Проверяет испанец — мяч попал. 15:15.

18:46

Угадал Надаль, что будет укорачивать Карен и успел к мячу, без шансов укоротив в ответ — 0:15.

18:44

Хачанов пытается атаковать с приема, но срывает удар. Домучил гейм Надаль — 2:1.

18:44

Отменная подача в центр корта — больше.

18:43

И снова отыгрывается испанец — ровно.

18:43

Принимает сложную подачу Карен, затем тянет тяжелейший мяч, а выбежавший к сетке Надаль делает с лета что-то невнятное, отправляя мяч в аут — меньше, брейк-пойнт.

18:42

И снова ошибается Рафа — ровно.

18:41

Очко с подачи — больше.

18:41

И снова отыгрывает Надаль брейк-пойнт. Теперь в розыгрыше.

18:40

Двойная ошибка! Меньше — еще брейк-пойнт!

18:39

Сравнивает с подачи счет Надаль — 40:40.

18:38

Еще один долгий розыгрыш, в котором Карен обострял, заставляя Рафу бегать, и в итоге тот сыграл в сетку — 30:40, брейк-пойнт.

18:38

Отличная подача и быстрая атака — 30:30.

18:37

Еще раз ошибается Рафа в розыгрыше — 15:30.

18:36

Вторая подача первой ракетки мира вроде бы не очень сложна, но россиянин не справляется с приемом — 15:15.

18:35

Карен завязывает борьбу с подачи Рафы, тот выдвигается к сетке, чтобы завершить, но спотыкается и играет в сетку — 0:15.

18:34

Отменный и самый долгий розыгрыш в матче на данный момент, в котором Карен выдавил Рафу с корта, завоевал убойную позицию и сыграл в открытый корт — 1:1.

18:34

Хорошая подача позволяет россиянину вновь выйти вперед в гейме — 40:30.

18:33

Ошибается Карен в быстром обмене ударами, а в следующем розыгрыше несколько раз подряд играет удобно для испанца и нарывается на обводящий виннерс по линии — 30:30.

18:32

А теперь эйс — 30:0.

18:32

Отличная подача — в аут по длине принимает Рафа — 15:0.

18:31

Завершает первый гейм в матче в свою пользу Рафа — 1:0.

18:31

В аут по длине бьет Хачанов с приема — 40:30.

18:30

Завязывается розыгрыш, и в итоге Надаль играет в сетку — 30:30.

18:29

Сильно атакует Надаль, но Карен остро принимает, и Рафа, отправляя мяч в свободную часть корта, попадает в аут — 30:15.

18:28

Тянет сложную подачу Надаля Хачанов, но испанец выходит к сетке и играет смэшем. Хачанов снова отбивает, но в коридор — 30:0.

18:27

Шикарная первая подача — 15:0.

18:27

Первым подает Рафаэль Надаль.

18:25

Заканчивают разминку теннисисты. Все готово к началу поединка.

18:20

Совсем недавно Надаль и Хачанов сражались друг с другом на Кубке Дэвиса в матче группового этапа. Тогда Надаль одержал непростую, но в целом все равно достаточно уверенную победу. Правда, в плей-офф вышли обе сборные. Испания в итоге выиграла турнир, а Россия в упорнейшей борьбе уступила в полуфинале Канаде на тай-брейке в паре.

18:15

В выставочном матче за 5-е место на этом соревновании сегодня ранее Андрей Рублев расправился с корейцем Хен Чоном — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

18:10

Только что завершился первый полуфинал этого выставочного турнира. Грек Стефанос Циципас, чемпион Итогового турнира года, одолел в трех партиях самого Новака Джоковича — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

18:05

Поединок запланирован на 18.25 по московскому времени.

18:00

На выставочном теннисном турнире в Абу-Даби в полуфинале встречаются первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и россиянин Карен Хачанов. Вместе с вами за противостоянием будет следить Александр Седов.