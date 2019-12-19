Отомстить за Кубок Дэвиса: Хачанов против Надаля. LIVE

Хачанов подает, атакует, но в итоге ошибочно решает укоротить, попадая в трос — 0:15.
Очередные мощные атаки испанца приводят к успеху — 4:1!
Классную комбинацию проводит с подачи Надаль — 40:30.
Хачанов атакует с подачи Надаля, но итоге играет в сетку — 30:30.
Еще один прием навылет от Хачанова — 15:30.
Укоротил Хачанов мяч в долгом розыгрыше, но Надаль это прочитал — 15:15.
Хачанов принимает навылет подачу Рафы — 0:15.
С приема берет очко и гейм на чужой подаче Надаль — 3:1!
Ох, попадает Надаль в самую боковую линию — меньше и брейк-пойнт.
Не собирается Надаль отпускать этот гейм. Ведет розыгрыш и заканчивает его уверенным виннерсом, выбив Карена из корта — ровно.
В сетку с приема играет испанец — больше.
Снова заработал Надаль брейк-пойнт и бился за него, бегая по корту, но в итоге Хачанов заставил его ударить в сетку — ровно.
Достаточно долгий розыгрыш, и Надаль бьет в аут — ровно.
А теперь испанец выигрывает розыгрыш со второй подачи Хачанова — меньше и брейк-пойнт!
Надаль увидел, что Хачанов пошел вперед и специально сыграл в ноги — 40:40.
Еще ошибочка от Рафы, но затем тут же отыгрывает очко — 40:30.
Долгий розыгрыш, где в итоге Хачанов свечой обводил вышедшего к сетке испанца. Не факт, что попал бы, но тот попытался в прыжке сделать смэш спиной к сопернику и попал в сетку — 30:15.
Надаль остановился, решив, что был аут, а арбитр его не зафиксировал. Проверяет испанец — мяч попал. 15:15.
Угадал Надаль, что будет укорачивать Карен и успел к мячу, без шансов укоротив в ответ — 0:15.
Хачанов пытается атаковать с приема, но срывает удар. Домучил гейм Надаль — 2:1.
Отменная подача в центр корта — больше.
И снова отыгрывается испанец — ровно.
Принимает сложную подачу Карен, затем тянет тяжелейший мяч, а выбежавший к сетке Надаль делает с лета что-то невнятное, отправляя мяч в аут — меньше, брейк-пойнт.
И снова ошибается Рафа — ровно.
Очко с подачи — больше.
И снова отыгрывает Надаль брейк-пойнт. Теперь в розыгрыше.
Двойная ошибка! Меньше — еще брейк-пойнт!
Сравнивает с подачи счет Надаль — 40:40.
Еще один долгий розыгрыш, в котором Карен обострял, заставляя Рафу бегать, и в итоге тот сыграл в сетку — 30:40, брейк-пойнт.
Отличная подача и быстрая атака — 30:30.
Еще раз ошибается Рафа в розыгрыше — 15:30.
Вторая подача первой ракетки мира вроде бы не очень сложна, но россиянин не справляется с приемом — 15:15.
Карен завязывает борьбу с подачи Рафы, тот выдвигается к сетке, чтобы завершить, но спотыкается и играет в сетку — 0:15.
Отменный и самый долгий розыгрыш в матче на данный момент, в котором Карен выдавил Рафу с корта, завоевал убойную позицию и сыграл в открытый корт — 1:1.
Хорошая подача позволяет россиянину вновь выйти вперед в гейме — 40:30.
Ошибается Карен в быстром обмене ударами, а в следующем розыгрыше несколько раз подряд играет удобно для испанца и нарывается на обводящий виннерс по линии — 30:30.
А теперь эйс — 30:0.
Отличная подача — в аут по длине принимает Рафа — 15:0.
Завершает первый гейм в матче в свою пользу Рафа — 1:0.
В аут по длине бьет Хачанов с приема — 40:30.
Завязывается розыгрыш, и в итоге Надаль играет в сетку — 30:30.
Сильно атакует Надаль, но Карен остро принимает, и Рафа, отправляя мяч в свободную часть корта, попадает в аут — 30:15.
Тянет сложную подачу Надаля Хачанов, но испанец выходит к сетке и играет смэшем. Хачанов снова отбивает, но в коридор — 30:0.
Шикарная первая подача — 15:0.
Первым подает Рафаэль Надаль.
Заканчивают разминку теннисисты. Все готово к началу поединка.
Совсем недавно Надаль и Хачанов сражались друг с другом на Кубке Дэвиса в матче группового этапа. Тогда Надаль одержал непростую, но в целом все равно достаточно уверенную победу. Правда, в плей-офф вышли обе сборные. Испания в итоге выиграла турнир, а Россия в упорнейшей борьбе уступила в полуфинале Канаде на тай-брейке в паре.
В выставочном матче за 5-е место на этом соревновании сегодня ранее Андрей Рублев расправился с корейцем Хен Чоном — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).
Только что завершился первый полуфинал этого выставочного турнира. Грек Стефанос Циципас, чемпион Итогового турнира года, одолел в трех партиях самого Новака Джоковича — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Поединок запланирован на 18.25 по московскому времени.
На выставочном теннисном турнире в Абу-Даби в полуфинале встречаются первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и россиянин Карен Хачанов. Вместе с вами за противостоянием будет следить Александр Седов.